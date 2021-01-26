Верховная Рада собралась на первое заседание после новогодних праздников и приняла немало важных решений. Президентский рейтинг Владимира Зеленского резко упал. Суд удовлетворил иск Портнова и запретил чествование украинских деятелей. Появились новые подробности возвращения украинских пленных из ОРДЛО. Такими были главные новости 26 января.

Главные новости Украины и мира за сегодня:

Рада приняла закон о референдуме

Нардепы 26 января поддержали закон о референдуме. За законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" проголосовали 255 нардепов.

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В Верховную Раду законопроект подал президент Владимир Зеленский. В первом чтении за инициативу голосовали еще 18 июня 2020 года. Тогда законопроект поддержали 252 народных избранника.

Что предусматривает закон о референдуме

Президент Украины провозглашает всеукраинский референдум по народной инициативе, если это не противоречит Конституции.

если это не противоречит Конституции. Чтобы организовать референдум нужно собрать не мене е 3 миллионов подписей жителей Украины. Допускает возможность электронных голосований во время референдума.

Допускает возможность электронных голосований во время референдума. Во время референдума могут рассмотреть вопросы общегосударственного значения , вопрос об изменении территории Украины и вопрос о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

, вопрос об изменении территории Украины и вопрос о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений. В документе четко указано, что запрещено выносить на референдум следующие вопросы: налогов, бюджета и амнистии.

на референдум следующие вопросы: Вопросы для национального референдума должны быть четкими, а ответы на них должны быть "да" или "нет".



Что предлагает закон о референдуме / Инфографика 24 канала

Также парламент принял другие важные решения. Среди них:

Упростили процедуру рассмотрения законопроектов по вакцинации против коронавируса.

Увеличили штрафы за нарушение техногенной и пожарной безопасности.

Поддержали допуск иностранных войск в Украину в 2021 году.

Кроме того, премьер Денис Шмыгаль представил "дорожную карту" вакцинации населения против COVID-19. План состоит из 5 этапов, а главная цель – охват не менее 50% населения до конца 2022 года.

Как изменился рейтинг Зеленского

Меньше, чем за месяц президентский рейтинг Владимира Зеленского упал на 6,4%. По состоянию на конец января 2021 года за Зеленского готовы проголосовать 19,8% из тех, кто уже определился. Заметим, что еще в начале месяца Зеленский имел поддержку в 26,2%.

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По сравнению с предыдущими опросами, изменилась ситуация в тройке лидеров. С 2 места на 4 опустился нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко. На 2 позицию поднялся пятый президент Петр Порошенко, на третью – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Который выглядит пятерка лидеров

Владимир Зеленский – 19,8%;

Петр Порошенко – 15,7%;

Юлия Тимошенко – 11,8%;

Юрий Бойко – 11,0%;

Игорь Смешко – 8,9%.

По состоянию на начало января рейтинг был таким:

Владимир Зеленский – 26,2%;

Юрий Бойко – 16,6%;

Петр Порошенко – 13,3%;

Юлия Тимошенко – 10,5%;

Игорь Смешко – 6,4%.



Президентский рейтинг в конце января 2021 / Инфографика 24 канала

Суд запретил чествования украинских деятелей

Окружной админсуд Киева запретил Киевской городской госадминистрации отмечать годовщины дней рождений некоторых украинских деятелей. Соответствующее решение судьи приняли по иску скандального экс-заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова.

Запрет касается празднования памятных дат и юбилеев 8 исторических деятелей:

полковника Армии Украинской Державы Ивана Полтавца-Остряницы;

полковника Украинской повстанческой армии Василия Левковича;

полковника УПА Василия Сидора;

полковника УПА Василия Галасы;

писателя и журналиста Уласа Самчука;

писателя и политика Юрия Липы;

украинского ученого и редактора "Энциклопедии украиноведения" Владимира Кубийовича;

председателя Провода Организации украинских националистов Андрея Мельника.

Как это объясняет сам Портнов

Чиновник в своем иске отметил, что Юрий Липа якобы "известный своими антисемитскими высказываниями и призывами". Остальных упомянутых деятелей пророссийский Портнов обвинил в якобы "тесном сотрудничестве с немецкими нацистами".

Позиция КГГА

Памятные даты выбирали, отталкиваясь от списка, который есть в Украинском институте национальной памяти. Их решение было направлено на развитие исторического сознания украинцев и сохранения национальной памяти.

В КГГА напомнили, что запрет касается памятных дат, которые должны были отмечать еще в 2020 году. Их список был утвержден еще в феврале прошлого года. Тогда же Портнов сразу подал иск об их запрете. Судья Окружного админсуда удовлетворила заявление об обеспечении этого иска. Соответственно, было заблокировано празднование этих памятных дат. В то же время теперешним решением суд окончательно запретил их празднование.

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Новые детали освобождения украинцев из ОРДЛО

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сказала, что по состоянию на вечер 26 января точная дата возвращения в Украину пленных из ОРДЛО неизвестна. Как сказала омбудсмен, до сих пор продолжаются заседания в так называемых судах "ДНР" и "ЛНР". Именно поэтому невозможно предсказать кого именно вернут на родину.

Также Денисова отметила, что пленных из ОРДЛО будут передавать через Беларусь. Их повезут по маршруту Ростов-на-Дону – Минск – Киев.

Что известно об освобождении украинцев из ОРДЛО

Пророссийские боевики 20 – 21 января должны были передать Украине "помилованных" украинских граждан, которых незаконно удерживают на территории ОРДЛО. Однако, как отметила омбудсмен Людмила Денисова, количество украинцев, которых планируют передать Украине, постоянно меняется.

По предварительной информации, из оккупированных территорий должны были освободить 9 человек. Однако кум Путина и нардеп Виктор Медведчук в письме к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову вспоминает о 4 людях:

Светлане Довгаль,

Наталье Стаценко,

Екатерине Котенко,

Наталье Савченко.

Медведчук объяснил, что боевики ОРДЛО якобы хотят через него передать украинцев. Политик должен был забрать освобожденных украинцев из Минска на своем самолете.

Позиция украинской делегации в ТКГ

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук и МИД Украины расценили передачу части содержащихся граждан Украины Медведчуку, как частному лицу, нарушением международных договоренностей на высшем уровне. По мнению членов украинской делегации в ТКГ, кум Путина и Россия пытаются "использовать пленных в своих политических интересах".