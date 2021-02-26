На заседании СНБО применили санкции против еще 10 человек. На Донбассе из-за мощных обстрелов пострадали 9 бойцов. Новый канал, который связывают с Виктором Медведчуком, начал вещание. Президент США Джо Байден сделал заявление в поддержку Украины. Украинцы отмечают День сопротивления российской оккупации Крыма. Такими были главные новости 26 февраля.

Важнейшие новости Украины и мира за пятницу, 26 февраля:

Важно СНБО провел заседание 26 февраля: какие вопросы рассмотрели и приняли

Заседание СНБО: результаты

Источник: 24 канал

На заседании СНБО решили применить санкции против 10 украинских офицеров, которые предали Украину. Их лишили всех наград и званий.

Кто попал под санкции

Березовский Денис Валентинович – бывший контр-адмирал,

Шапортов Станислав Владимирович – экс-генерал-майор,

Нянчур Сергей Николаевич – экс-генерал-майор юстиции,

Катовский Юрий Александрович – в прошлом генерал-майор,

Якименко Александр Григорьевич – в прошлом генерал-майор, бывший председатель Службы безопасности Украины,

Товский Владимир Владимирович – экс-генерал-майор,

Ханжа Сергей Валентинович – бывший генерал-майор,

Захарченко Виталий Юрьевич – экс-генерал внутренней службы Украины.

Что еще решили на заседании

Рассмотрели вопрос двойного гражданства в Украине. Поэтому правительство разработает законопроект, который урегулирует этот вопрос.

Кроме того, говорили о государственной стратегии по деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма. К слову, этот вопрос рассматривался в закрытом режиме. Пообещали, что на следующем заседании СНБО, которое состоится около 12 марта, этот вопрос окончательно примут и представят его публичную часть.

Также обсуждали состояние реализации дел о госизмене, дезертирстве и терроризме.

Брифинг Данилова о санкциях, смотрите видео:

Мощный обстрел на Донбассе

Источник: ООС

Пророссийские боевики совершили мощный обстрел возле Водяного, что на Приазовье. Били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Из-за этого получили ранения 9 украинских военных: 7 из них – осколочные ранения, 2 – боевое травмирование. Еще 1 украинский защитник пострадал возле Невельского.

Это был не единственный обстрел за сутки

Всего в течение суток боевики аж 10 раз срывали перемирие:

Возле Песков прицельно стреляли из минометов, крупнокалиберных пулеметов и тому подобное.

Неподалеку Луганского тоже трижды открывали прицельный огонь.

Возле Марьинки использовали стрелковое оружие.

Вблизи Каменки – станковый гранатомет.

Новый медведчуковский канал начал вещание

Источник: 24 канал

Работники закрытых в Украине каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина" "перебрались" на новый канал – львовский "Первый независимый". Он начал вещание 26 февраля, в 18:00.



Канал вышел в эфир / Скриншот с "Первого независимого"

Что известно о канале

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что 100 работников медведчуковских каналов, создали медиахолдинг "Новости". Поскольку его уставный капитал составил 100 гривен, получается, что они скинулись на него по 1 гривне.

По информации "Детектор медиа", журналисты купили львовский региональный канал "Первый независимый". Предыдущим его владельцем был Роман Любицкий, который обладает еще несколькими СМИ: телеканалом НТА и медиахолдингом "Вголос".

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Заметим, что Данилов уже отреагировал на появление нового канала. Он отметил, если этот канал будет нарушать законодательство, то тоже попадет под санкции.

Обратите внимание! Ранее СНБО применил санкции против соратника Медведчука нардепа Тараса Козака. Поэтому его каналы ZIK, NewsOne и "112 Украина" прекратили свое вещание.

Заявление Байдена об Украине

Источник: Белый дом

Президент США Джо Байден подчеркнул, что США будут поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии и никогда не признают незаконную аннексию Крыма.

Крым – это Украина. США продолжают поддерживать Украину и ее союзников, как и с начала этого конфликта,

– сказал Байден.

Глава США добавил, что США вместе с Украиной будут выступать против агрессии Кремля. В частности, будут пытаться привлечь Россию к ответственности. Также Байден отметил, что Штаты верят в обещания Украины.

Что Байден говорил об Украине раньше

Байден отметил, что со стороны Кремля есть угроза для демократического мира, поэтому поддерживать Украину – важно для США и Европы.

Также президент поговорил о российской агрессии в Украине в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

Заметим, в должности вице-президента США Байден 6 раз посещал Украину.

День сопротивления российской оккупации Крыма

В Украине 26 февраля отмечают День крымскотатарского сопротивления российской оккупации. В этот день, 7 лет назад, в Симферополе состоялся митинг крымских татар за территориальную целостность Украины и против военной агрессии россиян.

Кстати, Байден сделал вышеуказанное заявление именно к этой дате.

Подробнее День крымскотатарского сопротивления российской оккупации: свободные люди против "человечков"