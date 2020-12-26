Главные новости 26 декабря: новый глава Ивано-Франковской ОГА и стрельба в Берлине
Главой Ивано-Франковской облгосадминистрации назначили Андрея Бойчука. Даниил Гетманцев резко высказался относительно карантина и протестов ФЛП. В Берлине произошла стрельба. Вакцина против коронавируса поступила во все страны Евросоюза. Таковы были главные новости 26 декабря.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 26 декабря
Ивано-Франковскую ОГА возглавил Андрей Бойчук
Президент Владимир Зеленский 24 декабря подписал указ о назначении Бойчука новым руководителем Ивано-Франковской ОГА. Кстати, правительство согласовало назначение чиновника еще 16 декабря.
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Своими приоритетами новый руководитель ОГА признал поддержку больниц, развитие туризма, модернизацию Ивано-Франковского аэропорта и тому подобное.
Что известно о Бойчуке
- Новый глава ОГА окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа по специальности инженер-механик.
- С 2010 года он занимал различные должности в компании "Укртрансгаз".
- В течение 2014–2015 годов Бойчук был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Минэнерго.
- Чиновник был активным участником Революции Достоинства. Кроме того, с 2014 года он занимался волонтерством.
Зеленский назначил нового руководителя Ивано-Франковской ОГА / Фото Офиса Президента
Заявления Гетманцева
Протесты ФЛП
Председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев резко высказался относительно протестов ФЛП на Майдане Независимости. В частности, чиновник считает, что организаторы действа играют в политику и отказываются идти на компромисс.
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Он заявил, что фискализация необходима Украине и сравнил опыт соседней Польши.
У наших бизнесменов, которые там (в Польше – 24 канал) организуют бизнес, не возникает вопросов, а почему, собственно говоря, они в Варшаве должны выдавать чек,
– подчеркнул Гетманцев.
Гетманцев про локдаун
По словам чиновника, единственным правильным решением для уменьшения распространения коронавируса является введение полного локдауна. Говорится и о запрете работы общественного транспорта.
Гетманцев заметил, что "половинчатые" ограничения не дают необходимого эффекта. Поэтому политик является сторонником жесткого локдауна.
Гетманцев выступает за жесткий локдаун в Украине / Фото со страницы чиновника в фейсбуке
Стрельба в Берлине
В Берлине в 4 часа утра 26 декабря вблизи офиса социал-демократической партии случилась стрельба. В результате инцидента пострадали 4 человека.
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Детали события
- Серьезные ранения получили 3 человека, их отвезли в больницу.
- Еще одного мужчину достали из соседнего канала Ландвер. У пострадавшего обнаружили травму ноги. По данным полиции, он сам прыгнул в воду.
- Причиной инцидента стала ссора между мужчинами, принадлежащими к "среде организованной преступности".
- Правоохранители открыли уголовные дела по подозрению в покушении на убийство.
В МИД Украины призвали наших граждан обходить район улицы Штреземаннштрассе. Сейчас в ведомстве устанавливают, были ли среди пострадавших украинцы.
В столице Германии случилась стрельба / Фото DPA
В результате происшествия пострадали 4 человека / Фото Spreepicture
Вакцину от COVID-19 получили все страны ЕС
26 декабря вакцину от коронавируса доставили во все страны Европейского союза. Уже 27 декабря в государствах начнется бесплатная прививка населения.
Мы начинаем перелистывать страницу тяжелого рока. Сегодня день доставки, а завтра вакцинация против COVID-19 начнется по всему ЕС,
– сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Заметим, в Венгрии вакцинацию начали уже 26 декабря. Самой первой прививку получила врач центральной больницы "Дель-Пешт" Адриенна Кертес.
В Германии накануне вакцинации активизировались мошенники. Они по телефону предлагают людям купить вакцину за 6 тысяч евро, хотя она будет абсолютно бесплатной. Правоохранители призвали население быть бдительными и не доверять мошенникам.
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