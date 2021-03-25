Первая партия вакцины против COVID-19 от компании Sinovac прибыла в Украину из Китая. СБУ провела обыски в "Украинском выборе" Медведчука. Николаевская область попала в красную зону карантина. Апелляционный суд подтвердил законность ареста для Виктора Януковича. Такими были главные новости 25 марта.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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CoronaVac уже в Украине

Источник: "РБК-Украина"

Самолет с препаратами приземлился в "Борисполе" вечером 25 марта. На борту из Китая прибыло 200 тысяч доз вакцины. Всего у Sinovac Украина заказала 2 миллиона доз этой вакцины.

Минздрав зарегистрировал CoronaVac 10 марта. Это второй препарат после Covishield, которым будут прививать украинцев. В правительстве заверили, что вакцина прошла все этапы клинических исследований. Ее успешно используют в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде и других странах.

Важно! Компания Sinovac Biotech была основана в 1999 году и в настоящее время является одним из лидеров в разработке и производстве вакцин различных типов. Речь идет о гепатите A и В, ветряной оспе, птичьем гриппе H5N1, свином гриппе H1N1, энтеровирусах и тому подобное.

Данные Посольства Украины в Китае.

Смотрите видео из "Борисполя":

Сколько людей вакцинировались в Украине? По состоянию на 25 марта в Украине вакцинировали 155 586 человек. Один человек уже получил вторую дозу вакцины.

Данные По состоянию на 25 марта в Украине вакцинировали 155 586 человек. Один человек уже получил вторую дозу вакцины.Данные Минздрава

Обыски в организации Медведчука

Источник: 24 канал

СБУ и представители Офиса генпрокурора провели обыск в офисе общественной организации "Украинский выбор". Ее связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Детали здесь СБУ пришла с обысками в офис организации Медведчука "Украинский выбор"

По данным Службы безопасности, представители "Украинского выбора" могут быть причастны к оккупации Крыма. Отдельные члены организации могли способствовать проведению референдума на временно оккупированном полуострове.

Они стали представителями незаконных избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Участники НВФ осуществляли незаконное преследование украинских активистов, захват административных зданий органов власти Украины,

– заявили в СБУ.

Обратите внимание! Организаторы "Украинского выбора" имитировали ликвидацию 210 ячеек, которые были в Крыму. Однако никаких документов в Минюст Украины они не подавали. Поэтому деятельность на оккупированные территории продолжили.

О нарушении каких статей говорится:

статья 366 о служебном подлоге;

статья 110 о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

статья 111 О государственной измене.

Как отреагировали в ОПЗЖ?

Обыски в партии назвали "попыткой запугать оппозиционных политиков". В партии Медведчука говорят, что в здании, куда наведались сотрудники СБУ, якобы нет офиса "Украинского выбора", но есть приемные народных депутатов и офис ОПЗЖ.

Источник: Обыски в партии назвали "попыткой запугать оппозиционных политиков". В партии Медведчука говорят, что в здании, куда наведались сотрудники СБУ, якобы нет офиса "Украинского выбора", но есть приемные народных депутатов и офис ОПЗЖ.Источник: пресс-служба ОПЗЖ

Николаевщина – в красной зоне

Источник: телеграм-канал Олега Немчинова

Несмотря на то, что в Николаеве решили самостоятельно усилить карантин, чтобы не попасть в красную зону, это не помогло. С 00:00 27 марта Николаевская область – таки в красной зоне.

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Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Какие запреты будут действовать на Николаевщине

Запрещена работа общественных заведений питания, однако разрешена работа на доставку.

Запрещена деятельность развлекательных заведений, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров.

Работа магазинов (за исключением продуктовых) тоже запрещена.

Обязательное ношение масок в местах общего пользования, кроме парков и скверов.

Количество случаев коронавируса в области приближается к 50 тысячам

Данные: СНБО

По состоянию на 25 марта в регионе зафиксировали 49 761 случай коронавируса. Из них 973 – летальные, выздоровели 41 311 человек. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 377 человек, 21 больной умер.



Главное об адаптивном карантине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Заочный арест для Януковича – законный

Источник: Интерфакс-Украина

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу на заочный арест бывшего президента Виктора Януковича по делу о захвате власти. Жалобу адвокатов, как и два других ходатайства, отклонили.

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В частности, суд не удовлетворил ходатайство адвокатов об отводе коллегии и судей и переносе заседания из-за болезни защитника. Так, согласно решению служителей Фемиды, заочный арест Януковича был вполне законным.

Теперь сторона обвинения намерена ставить вопрос экстрадиции Януковича.

Основное о заочном аресте Януковича: