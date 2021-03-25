Главные новости 25 марта: вакцина от Sinovac уже в Украине, обыски в организации Медведчука
Первая партия вакцины против COVID-19 от компании Sinovac прибыла в Украину из Китая. СБУ провела обыски в "Украинском выборе" Медведчука. Николаевская область попала в красную зону карантина. Апелляционный суд подтвердил законность ареста для Виктора Януковича. Такими были главные новости 25 марта.
Источник:24 канал
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CoronaVac уже в Украине
Источник: "РБК-Украина"
Самолет с препаратами приземлился в "Борисполе" вечером 25 марта. На борту из Китая прибыло 200 тысяч доз вакцины. Всего у Sinovac Украина заказала 2 миллиона доз этой вакцины.
Минздрав зарегистрировал CoronaVac 10 марта. Это второй препарат после Covishield, которым будут прививать украинцев. В правительстве заверили, что вакцина прошла все этапы клинических исследований. Ее успешно используют в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде и других странах.
Смотрите видео из "Борисполя":
Сколько людей вакцинировались в Украине?По состоянию на 25 марта в Украине вакцинировали 155 586 человек. Один человек уже получил вторую дозу вакцины.
Данные Минздрава
Обыски в организации Медведчука
Источник: 24 канал
СБУ и представители Офиса генпрокурора провели обыск в офисе общественной организации "Украинский выбор". Ее связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
Детали здесь СБУ пришла с обысками в офис организации Медведчука "Украинский выбор"
По данным Службы безопасности, представители "Украинского выбора" могут быть причастны к оккупации Крыма. Отдельные члены организации могли способствовать проведению референдума на временно оккупированном полуострове.
Они стали представителями незаконных избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Участники НВФ осуществляли незаконное преследование украинских активистов, захват административных зданий органов власти Украины,
– заявили в СБУ.
О нарушении каких статей говорится:
- статья 366 о служебном подлоге;
- статья 110 о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- статья 111 О государственной измене.
Как отреагировали в ОПЗЖ?
Обыски в партии назвали "попыткой запугать оппозиционных политиков". В партии Медведчука говорят, что в здании, куда наведались сотрудники СБУ, якобы нет офиса "Украинского выбора", но есть приемные народных депутатов и офис ОПЗЖ.
Источник: пресс-служба ОПЗЖ
Николаевщина – в красной зоне
Источник: телеграм-канал Олега Немчинова
Несмотря на то, что в Николаеве решили самостоятельно усилить карантин, чтобы не попасть в красную зону, это не помогло. С 00:00 27 марта Николаевская область – таки в красной зоне.
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Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.
Какие запреты будут действовать на Николаевщине
- Запрещена работа общественных заведений питания, однако разрешена работа на доставку.
- Запрещена деятельность развлекательных заведений, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров.
- Работа магазинов (за исключением продуктовых) тоже запрещена.
- Обязательное ношение масок в местах общего пользования, кроме парков и скверов.
Количество случаев коронавируса в области приближается к 50 тысячам
Данные: СНБО
По состоянию на 25 марта в регионе зафиксировали 49 761 случай коронавируса. Из них 973 – летальные, выздоровели 41 311 человек. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 377 человек, 21 больной умер.
Главное об адаптивном карантине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Заочный арест для Януковича – законный
Источник: Интерфакс-Украина
Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу на заочный арест бывшего президента Виктора Януковича по делу о захвате власти. Жалобу адвокатов, как и два других ходатайства, отклонили.
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В частности, суд не удовлетворил ходатайство адвокатов об отводе коллегии и судей и переносе заседания из-за болезни защитника. Так, согласно решению служителей Фемиды, заочный арест Януковича был вполне законным.
Основное о заочном аресте Януковича:
- Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора 4 мая 2020 года выбрал Януковичу меру пресечения в виде заочного ареста.
- Дело касается изменений в Конституцию с целью захвата власти.
- Киевский апелляционный суд 16 ноября 2020 года отменил это решение. В суде пояснили, что прокурор не довел факт объявления Януковича в международный розыск.
- Однако судьи отметили, что подозрение Януковичу – вполне обосновано, поэтому и назначили рассмотрение дела.
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