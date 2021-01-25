СБУ предупреждает об угрозе российского вторжения, в частности из Крыма. Возросло число жертв пожара в доме престарелых в Харькове. В МИД рассказали о состоянии украинского подростка, которого избили в Париже, а президент заявил, что нападение шокирует дикостью и ненавистью. Украинская делегация обжаловала полномочия России в ПАСЕ. А Зеленский празднует день рождения. Таковы были главные новости.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Угроза российского вторжения

Служба безопасности Украины сообщила, что страна-агрессор может напасть со стороны оккупированного Крыма.

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Почему СБУ так считает

Россия активно усиливает группировку своих вооруженных сил, а также наступательный потенциал.

Оккупанты регулярно проводят военные учения вблизи границы с Украиной.

Процесс милитаризации крымских городов становится все активнее.

Что говорят правозащитники

Россия проводит активную милитаризацию среди детей и подростков.

Детям из детского сада прививают, что они должны с оружием защищать Россию.

Кроме того, в школах занимаются активной пропагандой служения в российской армии.

Возросло количество жертв пожара в Харькове

В больнице умер мужчина, которого эвакуировали из сгоревшего дома престарелых.

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Медики уверяют, что смерть вызвал стресс, ведь ожогов погибший не имел. Мужчине было 80 лет. После пожара его сразу же госпитализировали.

Теперь число жертв пожара возросло до 16 человек. Большинству умерших было более 70 лет, самому старшему – 91 год.

Кроме того, еще 11 человек получили повреждения. А мужчина, который пострадал больше всего, сейчас в удовлетворительном состоянии.

Пожар в доме престарелых в Харькове: что известно

Дом загорелся 21 января. В нем находились 33 человека.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с электрообогревателями.

Пансионат работал незаконно.

Его владельцу, арендатору и его жене, а также администратору сообщили о подозрении. Всех взяли под стражу минимум на 2 месяца.

Обратите внимание! Утром 25 января в Бразилии произошла ужасная авария с участием автобуса. В результате погибли 18 человек, а более 30 – получили ранения.

В каком состоянии украинец, которого избили в Париже

В Министерстве иностранных дел рассказали, что состояние украинского подростка все еще тяжелое, но есть положительная динамика.

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Кроме того, украинский консул находится на постоянной связи с родными украинца и медицинским учреждением. А Посольство Украины во Франции взаимодействует с французскими правоохранителями для проведения объективного расследования, розыска и привлечения к ответственности нападавших.

Реакция Зеленского

Президент отреагировал на жестокое избиение украинского подростка в Париже. Он назвал это варварством и призвал найти и наказать нападавших.

Глава государства подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование – стимулы.

Избиение украинского подростка в Париже: главное

15 января в центре Парижа на подростков, возвращавшихся с занятий, напала банда молодых людей. Они были вооружены палками, ножами и молотком.

Друзья Юрия успели убежать, однако ему не повезло. Нападавшие повалили его на землю и начали наносить удары палками и холодным оружием.

У украинца диагностировали многочисленные травмы, он впал в кому.

Обжалование полномочий России в ПАСЕ

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловала полномочия делегации России.

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Инициировали процедуру украинские депутаты и парламентарии из Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии. В ПАСЕ информацию подтвердили, отметив, что инициативу поддержали 38 членов Ассамблеи из 5 различных делегаций.

Что будет происходить дальше

Вопросы по российской делегации передадут на рассмотрение мониторингового или регламентного комитета ПАСЕ.

В своей резолюции комитет может рекомендовать Ассамблее подтвердить полномочия России, не подтвердить их, или подтвердить с ограничениями.

Справка. В апреле 2014 года после аннексии Крыма российскую делегацию уже лишали права голоса. В ответ россияне отказались участвовать в сессиях ПАСЕ, а Москва прекратила платить свою долю взноса в бюджет Совета Европы. В январе 2020 года российской делегации вернули полномочия.

Зеленский празднует день рождения

Владимир Зеленский 25 января празднует 43 день рождения. Утром президент в своем инстаграме опубликовал фото из спортзала. В подписи он отметил, что "чувствует себя на 30 лет".

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Поздравила мужа в сети жена Елена Зеленская. Поздравления поступили и от украинцев, а также от иностранных лидеров: глав Словакии, Южной Кореи, Египта, Кыргызстана, Китая и др.



Фото президента в зале / Инстаграм Владимира Зеленского

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Важно! В свой день рождения президент записал видеообращение, в котором поздравил украинцев с завершением локдауна. По его словам, жесткий карантин был достаточно коротким, либеральным, однако действенным. Глава государства заверил, что уже в феврале начнется вакцинация от коронавируса – в страну поступит 1 миллион доз.