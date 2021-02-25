Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову послом Украины в США. СБУ объявила в розыск Анатолия Шария. "Слуга народа" провела переговоры с "Голосом" по созданию коалиции. Суд Киева постановил заблокировать 426 российских и украинских сайтов, но они будут работать. 150-летие со дня рождения Леси Украинки. Такими были главные новости 25 февраля.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня, 25 февраля:

Зеленский назначил Маркарову послом Украины в США

Источник: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Глава государства подчеркнул, что политик имеет имеет 3 ключевых преимущества, необходимые для этой должности:

патриотизм;

высокий профессиональный уровень;

очень позитивное восприятие в США.

Убежден, что эти три фактора являются формулой успеха для укрепления стратегического партнерства Украины и США,

– отметил Владимир Зеленский.



Зеленский назначил Маркарову послом Украины в США / Фото Офиса Президента

Какие задачи Зеленский дал Маркаровой

Наладить эффективный диалог Украины с администрацией нового президента США Джо Байдена.

Активно работать с Конгрессом США и укреплять двухпартийную поддержку Украины.

Привлечь США к урегулированию ситуации на Донбассе.

Способствовать, чтобы США продолжили поддержку внутренней трансформации Украины.

Со своей стороны министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Оксана Маркарова получила задание организовать визит президента США Джо Байдена в Украину.

Что еще сказал Зеленский

Президент считает, что США должны усилить санкции в отношении России. В частности, говорится о проекте "Северный поток-2".

Кроме того, Украине необходима поддержка официального Вашингтона в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине ПДЧ (плана действий по членству в НАТО).

Зеленский убежден Маркарова станет примером в развитии экономической дипломатии. Она успешно будет работать над привлечением прямых иностранных инвестиций в Украину и продвижением украинского экспорта.

Кто такая Оксана Маркарова? Оксана Маркарова – украинский финансист и государственный деятель. С 8 июня 2018 года она исполняла обязанности министра финансов Украины.



С 22 ноября 2018 года до 4 марта 2020 года Оксана Маркарова – украинский финансист и государственный деятель. С 8 июня 2018 года она исполняла обязанности министра финансов Украины.С 22 ноября 2018 года до 4 марта 2020 года занимала должность главы Минфина. На должность министра Оксану Маркарову переназначили 29 августа 2019 года.

СБУ объявила в розыск Шария

Источник: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины 25 февраля 2021 года объявила в государственный розыск пророссийского блогера Анатолия Шария.

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Шарий дважды не пришел на допрос

Блогер должен был прийти на допрос в СБУ 22 февраля, однако вместо него явились только его защитники.

Адвокаты заверили, что СБУ знает, что Шарий находится в Испании, поэтому именно туда должна направить подозрение. Для того, чтобы это сделать, необходимо действовать через испанские правоохранительные органы.

В СБУ, тем временем, назначили новый допрос блогера на 25 февраля. На этот раз ситуация повторилась – Шарий не явился, а пришли его адвокаты и ознакомились с материалами дела.

Стоит отметить, что адвокату вручили ходатайство об избрании меры пресечения Шарию. Далее его направят в суд.

Дело против Шария: кратко

"Слуга народа" хочет коалицию с "Голосом"

Источник: Интерфакс-Украина

Представители партии "Слуга народа" и Офиса президента периодически ведут с главой партии "Голос" Кирой Рудик переговоры по коалиции.

Народный депутат пока не предоставила более конкретной информации относительно того, рассматривает ли ее партия вариант объединения.

Со мной циклично кто-то ведет переговоры, чтобы мы присоединились. Время от времени на меня выходят представители либо Офиса, либо партии "Слуга народа" с переговорами о том, где мы можем объединить наши усилия,

– рассказала нардеп.

Она подчеркнула, что даже, не находясь в коалиции с парламентским большинством, ее партия поддерживает действия власти, которые "являются правильными для страны".

Вероятно, речь идет о последних шагах Зеленского, а именно наложении санкций на Козака и Медведчука с компанией.

Эти действия власти дают команде "Голоса" "большие надежды". В партии считают, что это системные, проукраинские государственные шаги.

К слову "Голос" начинает сбор подписей за отставку Венедиктовой

Корниенко ответил на заявление Рудик

Источник: 24 канал

В комментарии 24 каналу глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что об образовании коалиции пока речь не идет. Хотя активное сотрудничество между партиями ведется.

По его словам, как "Слуга народа", так и "Голос" работают над совместными законопроектами, поддерживают инициативы друг друга. Однако об объединении в коалицию речь не идет, это преувеличение.

Не раздувал бы это до каких-то коалиционных переговоров, которые пока не ведутся. Идет нормальное конструктивное сотрудничество парламентских сил,

– сказал он.

Суд заблокировал 426 сайтов, но они будут работать

Источник: Нацкомиссия по госрегулированию в сфере связи

Голосеевский районный суд Киева 25 февраля постановил заблокировать 426 сайтов. Среди них – большинство российских СМИ, но есть и украинские.

Суд наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности, возникающие у пользователей сети при использовании этих сайтов.

Какие сайты планировали заблокировать

From-ua;

LiveJournal;

російський РБК;

Novostiua.org;

"Захід медіа";

Infopressa;

GitHub Gist;

Cryptowik

TGStat.

В правительстве – против блокирования GitHub Gist

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров выступил против блокировки сайта GitHub Gist. К слову, это один из крупнейших сервисов для разработки программного обеспечения.

Также он заверил, что вскоре касаемо этого обнародуют официальные заявления МВД, Минцифры и Минкульта.

За что сайты хотели заблокировать

Решение приняли за признаки правонарушения. Говорится о мошенничестве или незаконных операциях с использованием электронно-вычислительной техники.

Постановление суда следует выполнить немедленно. Правда, в течение 5 дней ее могут обжаловать в Киевском апелляционном суде.

Более 400 сайтов продолжат работать

Источник: "Громадское"

Российские и украинские 426 сайтов продолжат работать, несмотря на решение суда об их запрете. Все потому, что правоохранители закрыли уголовное производство и отозвали сопроводительное письмо к регулятору, который должен выполнить решение.

Решение о закрытии дела и отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности якобы одобрил прокурор. Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, прокурор не участвовал в заседании суда. "Ему даже не сообщили о суде, решение он тоже не получал. То есть суд без участия стороны обвинения принял решение".

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Кто подавал иск о запрете сайтов

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, с жалобой о якобы совершении против него мошеннических действий в полицию еще 17 декабря 2020 года обратился Александр Пан.

Геращенко отметил, что Пану не нравилось, что на сайтах писали, что он "проходимец и мошенник". Полиция зарегистрировала его заявление, потому что после реформы уголовно-процессуального законодательства обязана это делать.

Далее Пан и его адвокаты обратились в Голосеевский районный суд с требованием наложить арест на сотни сайтов, "которые в разное время что-то о нем писали".



Александр Пан обратился в суд с требованием запретить 426 сайтов / Фото Pavlovsky News

Кто вынес приговор

Дело автоматически направили судье Екатерине Плахотнюк. 4 февраля она признала, что сайты размещали материалы, унижающие честь и достоинство Пана. Судья наложил на интернет-ресурсы арест.

Реакция Геращенко на блокирование сайтов

Заместитель министра анонсировал закрытие дела.

Уголовное производство будет истребовано в Главное следственное управление с целью проведения основательной проверки и, в случае отсутствия состава преступления, а также по решению следователя и прокурора, будет закрыто,

– заявил чиновник.

Он добавил, что лица, пострадавшие от решения Плахотнюк, должны написать жалобу на судью в Высший совет правосудия.

Геращенко призвал нардепов внести изменения в Уголовный и Уголовно процессуальный кодексы, а также ввести следственную проверку заявлений граждан, "чтобы отсеивать подобного рода заказные дела".

Геращенко также подчеркнул важность урегулировать законодательство об информации.

150-летие со дня рождения Леси Украинки

Источник: 24 канал

В Украине празднуют 150-годовщину со дня рождения Леси Украинки. Настоящее имя писательницы – Лариса Косач.

Это интересно Лесе Украинке – 150 лет: куда поехать, чтобы узнать больше о ее жизни

Она родилась 25 февраля 1871 года в городе Новоград-Волынском в семье интеллигенции.

Мать Ольга Петровна Драгоманова-Косач – писательница, более известная под псевдонимом Елена Пчилка. Была известной писательницей, меценаткой, фольклористкой и активной участницей женского движения, издавала альманах "Первый венок".

Отец – образованный помещик, юрист который очень любил литературу и живопись.

Ее дядя – публицист, фольклорист и писатель Михаил Драгоманов. Один из организаторов "Старой общины", который последние годы жизни жил в эмиграции в Европе. Подписывал свои произведения псевдонимом "Украинец". Именно это стало второй частью псевдонима самой Леси.

Подробную биографию Леси Украинки читайте по этой ссылке.

Леся болела с самого детства и путешествовала

В 12 лет Ларисе поставили диагноз "туберкулез костей и суставов". Поэтому ей рекомендовали избегать холода и влажности и посоветовали чаще бывать в жарких и сухих странах. Именно поэтому Леся Украинка часто жила то в Грузии (где и умерла, к слову), то в Египте или просто в Одесской области возле лечебных лиманов.

Леся Украинка не ходила в школу или университет

Все дети супругов Косачей получали образование на дому. Для них Елена Пчилка сама переводила на украинский язык самые известные детские произведения мировой литературы. В четыре года Леся Украинка научилась читать, в 5 – писать и считать. Иностранные языки, в частности греческий и латынь, она вместе с братом Михаилом, учила у частных учителей. Французский и немецкий они учили с матерью.

Леся перевернула фокус тем в литературе

Писательница одной из первых начала писать в новом, европейском стиле модернизма.

Она отошла от народничества, увлечения шароварщиной, и начала приближать литературу к образцам европейской.

Писала Леся Украинка в жанрах поэзии, лирики, эпоса, драмы, прозы, публицистики, развила жанр драматической поэмы в украинской литературе.

Работала в области фольклористики (напела 220 народных мелодий) и активно приобщалась к процессам украинского национального возрождения.

Что известно о Лесе Украинке – смотрите в видео 24 канала: