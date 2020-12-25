Главные новости 25 декабря: зарплаты министров, взрыв в США и захват нефтебазы
Члены Кабмина обнародовали свои доходы в 2020 году. В США взорвался автофургон, есть пострадавшие. В Николаеве на территории нефтебазы произошел конфликт между новым и старым владельцем частной фирмы. Боевики били из минометов вблизи Водяного. Главная елка Украины попала в топ 10 лучших в Европе. Такими были главные новости 25 декабря.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Зарплаты членов Кабмина
Лидером среди министров по количеству заработанных в 2020 году денег стал Олег Немчинов. Он занимает должность министра Кабинета Министров. Это член правительства, не имеющий профильного министерства. За свои 9 месяцев работы в правительстве он заработал 397 тысяч гривен.
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В период с апреля по август Немчинов зарабатывал максимально возможную (по карантинным ограничениям зарплат чиновников) зарплату.
Сколько заработали другие чиновники
- Действующий премьер Денис Шмыгаль за 9 месяцев работы получил чуть больше 350 тысяч гривен. Если сравнивать с его зарплатой в частном секторе, то доход Шмыгаля уменьшился более чем в 10 раз.
- На должности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заработал более 330 тысяч гривен. И все это за 9 месяцев работы.
- За 5 месяцев работы в правительстве вице-премьер и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский получил около 150 тысяч гривен.
- Михаил Федоров, который в правительстве отвечает за цифровую трансформацию, заработал 377 тысяч гривен.
- Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина за 6 месяцев работы заработала более 230 тысяч гривен. Ее средняя месячная зарплата составила примерно 38 тысяч гривен.
Заметим, что из вышеупомянутых сумм уже вычли налоги.
Взрыв в США
В американском городе Нэшвилл утром 25 декабря 2020 года взорвался автофургон. Из-за этого пострадали не менее 3 человек и десятки зданий. Полиция считает, что взрыв был умышленно спланирован.
Что известно о пострадавших
Всего 3 человека попали в больницу после взрыва. К счастью, никто из них не находится в тяжелом состоянии. Известно, что взрыв сбил с ног одного полицейского, а у другого – привел к временной потере слуха.
В Нэшвилле взорвался автофургон: смотрите видео
Детали взрыва
По словам пресс-секретаря полиции Дона Аарона, правоохранители наткнулись на автофургон, когда выехали на вызов о выстрелах. Полицейские не увидели немедленных доказательств выстрелов, однако они обратились к работникам подразделения опасных устройств. Автомобиль взорвался, когда подразделение находилось в центре города.
По словам очевидцев, пламя охватило сразу 3 автомобиля, а взрыв выбил окна в зданиях. Кроме того, густое облако дыма поднималось высоко над зданиями, из-за чего местных жителей эвакуировали.
В результате взрыва автомобиля над городом поднялся густой дым: смотрите видео
Захват нефтебазы в Николаеве
На территории нефтебазы в Николаеве произошел конфликт между новым и старым владельцем частной фирмы. Бизнесмены не смогли разобраться самостоятельно, поэтому в конфликт вмешалась полиция.
Как все происходило
Новый директор прибыл на рабочее место с решением суда и группой неизвестных и якобы захватил предприятие, которое занимается хранением нефти. Полицию вызвал бывший директор, когда увидел, что на его место прибыла замена.
Что известно о сторонах конфликта
- 21 декабря у предприятия в очередной раз сменился собственник. Им стала компания "Макском Девелопмент ЛТД".
- До этого, с мая 2019 года предприятием владели Айказом Овасафян и компания "Эллис Трейд Энд Фаненс", которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах – это оффшорная зона.
- Новые собственники сменили директора и юридический адрес предприятия, но похоже старый собственник не согласен с таким решением.
Захват нефтебазы в Николаеве / Фото News.PN
Празднование католического Рождества
Во всем мире 25 декабря отмечают Рождество по западному обряду. В Украине более популярна дата 7 января, но с каждым годом все больше украинских семей начинают праздновать одновременно со всем миром.
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Накануне Папа Римский Франциск провел в Ватикане первую в истории рождественскую мессу в условиях пандемии COVID-19. Из-за карантинных мероприятий количество участников мессы пришлось ограничить. Папа Римский подчеркнул, что Рождество дает людям силу выдержать все испытания и возродиться.
Также во время рождественского послания он вспомнил о конфликте на востоке Украины. Папа Римский подчеркнул, что сейчас мир нуждается в братстве.
Пусть же Сын Всевышнего поддержит усилия международного сообщества и вовлеченных стран в соблюдении прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также в восточных регионах Украины. В этот исторический момент мы больше, чем когда-либо прежде, нуждаемся в братстве,
– добавил он.
Рождественская месса в Ватикане: смотрите видео
Главная елка страны покорила мир
Главная елка Украины попала в топ 10 лучших в Европе. Рейтинг лучших европейских новогодних елок опубликовали на сайте туристической организации European Best Destinations. По мнению туроператоров, украинская елка занимает 7 место в рейтинге. А на первом – красавица из Вильнюса – столицы Литвы.
10 самых красивых елок мира
- Литовская елка в Вильнюсе.
- Французская елка в Страсбурге.
- Чешская елка в Праге.
- Швейцарская елка в Базеле.
- Грузинская елка в Тбилиси.
- Немецкая елка в Кельне.
- Украинская красавица в Киеве.
- Итальянская елка в Риме
- Польская елка в Варшаве
- Австрийская елка в Вене.
Топ самых красивых елок / Фото European Best Destinations
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