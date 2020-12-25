Члены Кабмина обнародовали свои доходы в 2020 году. В США взорвался автофургон, есть пострадавшие. В Николаеве на территории нефтебазы произошел конфликт между новым и старым владельцем частной фирмы. Боевики били из минометов вблизи Водяного. Главная елка Украины попала в топ 10 лучших в Европе. Такими были главные новости 25 декабря.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Зарплаты членов Кабмина

Лидером среди министров по количеству заработанных в 2020 году денег стал Олег Немчинов. Он занимает должность министра Кабинета Министров. Это член правительства, не имеющий профильного министерства. За свои 9 месяцев работы в правительстве он заработал 397 тысяч гривен.

Актуально Зарплата Венедиктовой: сколько денег генпрокурор получила в должности

В период с апреля по август Немчинов зарабатывал максимально возможную (по карантинным ограничениям зарплат чиновников) зарплату.

Сколько заработали другие чиновники

Действующий премьер Денис Шмыгаль за 9 месяцев работы получил чуть больше 350 тысяч гривен. Если сравнивать с его зарплатой в частном секторе, то доход Шмыгаля уменьшился более чем в 10 раз.

Если сравнивать с его зарплатой в частном секторе, то доход Шмыгаля уменьшился более чем в 10 раз. На должности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заработал более 330 тысяч гривен. И все это за 9 месяцев работы.

И все это за 9 месяцев работы. За 5 месяцев работы в правительстве вице-премьер и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский получил около 150 тысяч гривен.

Михаил Федоров, который в правительстве отвечает за цифровую трансформацию, заработал 377 тысяч гривен.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина за 6 месяцев работы заработала более 230 тысяч гривен. Ее средняя месячная зарплата составила примерно 38 тысяч гривен.

Заметим, что из вышеупомянутых сумм уже вычли налоги.

Взрыв в США

В американском городе Нэшвилл утром 25 декабря 2020 года взорвался автофургон. Из-за этого пострадали не менее 3 человек и десятки зданий. Полиция считает, что взрыв был умышленно спланирован.

Что известно о пострадавших

Всего 3 человека попали в больницу после взрыва. К счастью, никто из них не находится в тяжелом состоянии. Известно, что взрыв сбил с ног одного полицейского, а у другого – привел к временной потере слуха.

В Нэшвилле взорвался автофургон: смотрите видео

Детали взрыва

По словам пресс-секретаря полиции Дона Аарона, правоохранители наткнулись на автофургон, когда выехали на вызов о выстрелах. Полицейские не увидели немедленных доказательств выстрелов, однако они обратились к работникам подразделения опасных устройств. Автомобиль взорвался, когда подразделение находилось в центре города.

По словам очевидцев, пламя охватило сразу 3 автомобиля, а взрыв выбил окна в зданиях. Кроме того, густое облако дыма поднималось высоко над зданиями, из-за чего местных жителей эвакуировали.

В результате взрыва автомобиля над городом поднялся густой дым: смотрите видео

What the heck, 2020?! Massive explosion in downtown Nashville this morning! Shook my entire building. #Nashville pic.twitter.com/NHF5q1GfVP — Jimmy Hall (@thejimmyhall) December 25, 2020

Захват нефтебазы в Николаеве

На территории нефтебазы в Николаеве произошел конфликт между новым и старым владельцем частной фирмы. Бизнесмены не смогли разобраться самостоятельно, поэтому в конфликт вмешалась полиция.

Как все происходило

Новый директор прибыл на рабочее место с решением суда и группой неизвестных и якобы захватил предприятие, которое занимается хранением нефти. Полицию вызвал бывший директор, когда увидел, что на его место прибыла замена.

Что известно о сторонах конфликта

21 декабря у предприятия в очередной раз сменился собственник. Им стала компания "Макском Девелопмент ЛТД".

До этого, с мая 2019 года предприятием владели Айказом Овасафян и компания "Эллис Трейд Энд Фаненс", которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах – это оффшорная зона.

Новые собственники сменили директора и юридический адрес предприятия, но похоже старый собственник не согласен с таким решением.

Захват нефтебазы в Николаеве / Фото News.PN

Празднование католического Рождества

Во всем мире 25 декабря отмечают Рождество по западному обряду. В Украине более популярна дата 7 января, но с каждым годом все больше украинских семей начинают праздновать одновременно со всем миром.

Важно Украинцев, которые 25 декабря празднуют Рождество, поздравили политики: подборка

Накануне Папа Римский Франциск провел в Ватикане первую в истории рождественскую мессу в условиях пандемии COVID-19. Из-за карантинных мероприятий количество участников мессы пришлось ограничить. Папа Римский подчеркнул, что Рождество дает людям силу выдержать все испытания и возродиться.

Также во время рождественского послания он вспомнил о конфликте на востоке Украины. Папа Римский подчеркнул, что сейчас мир нуждается в братстве.

Пусть же Сын Всевышнего поддержит усилия международного сообщества и вовлеченных стран в соблюдении прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также в восточных регионах Украины. В этот исторический момент мы больше, чем когда-либо прежде, нуждаемся в братстве,

– добавил он.

Рождественская месса в Ватикане: смотрите видео

Больше новостей о праздновании Рождества в Украине и мире – читайте по ссылке.

Главная елка страны покорила мир

Главная елка Украины попала в топ 10 лучших в Европе. Рейтинг лучших европейских новогодних елок опубликовали на сайте туристической организации European Best Destinations. По мнению туроператоров, украинская елка занимает 7 место в рейтинге. А на первом – красавица из Вильнюса – столицы Литвы.

10 самых красивых елок мира

Литовская елка в Вильнюсе. Французская елка в Страсбурге. Чешская елка в Праге. Швейцарская елка в Базеле. Грузинская елка в Тбилиси. Немецкая елка в Кельне. Украинская красавица в Киеве. Итальянская елка в Риме Польская елка в Варшаве Австрийская елка в Вене.

Топ самых красивых елок / Фото European Best Destinations