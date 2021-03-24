Главные новости 24 марта: в парки можно без маски, умер второй вакцинированный
В Черновцах умер провизор, которому накануне сделали прививку против COVID-19. Правительство разрешило выходить на улицу без маски. В Минздраве рассказали причину смерти военной после вакцинации. Николаю Азарову сообщили о подозрении в госизмене из-за Харьковских соглашений. Правительство утвердило численность срочников на весеннюю кампанию. Такими были главные новости 24 марта.
Источник:24 канал
Важнейшие новости Украины и мира за среду, 24 марта:
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В Украине умер второй вакцинированный
Источник: Минздрав
В Черновцах умер провизор аптеки военного госпиталя. 15 марта ему сделали прививку от коронавируса вакциной Covishield.
Причина смерти
У мужчины были тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни. Предварительная причина смерти – острый мозговой инсульт.
Для установления точной причины смерти назначили патологоанатомическое исследование.
Вакцинация прошла хорошо
Вакцинацию провизору осуществила мобильная бригада. 16 марта в 17:25 мужчину доставили в городскую клиническую больницу №3, где он лечился из-за инсульта.
По словам руководителя мобильной бригады, вакцинировали работников военного госпиталя, пациент перенес вакцинацию нормально, жалоб на состояние здоровья мужчина не высказывал,
– рассказали в Минздраве.
Противопоказаний для введения вакцины у умершего не было. Кстати, из того же флакона вакцины прививки сделали еще 9 лицам. С ними все в порядке.
Выходить на улицу без маски можно
Источник: Минздрав
Министерство здравоохранения разъяснило постановление об обязательном ношении маски в красной зоне. В ведомстве отметили, что ее не нужно носить в парках и скверах.
Где нужно находиться в маске
- В учреждениях здравоохранения и образования,
- подземных переходах,
- остановках общественного транспорта,
- территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.
Коротко о ситуации с коронавируса 24 марта
- В Ровно решили ужесточить ограничения, чтобы избежать попадания в красную зону. Так, учащихся 5 – 11 классов переведут на дистанционное обучение как минимум до 12 апреля.
- Карантин усилили также в Николаеве.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов не исключает, что на локдаун придется закрыть всю страну.
Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала
В Минздраве назвали причину смерти вакцинированной военнослужащей
Источник: Минздрав
Военная Инна Нарожная, которой недавно сделали вакцинацию против COVID-19, умерла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Такой вывод сделала судмедэкспертиза.
Кроме того, у женщины подтвердили атеросклеротический кардиосклероз.
Напомним, Нарожной сделали прививку 21 марта. 23 марта женщина упала в обморок возле магазина. Медики пытались ее реанимировать, однако тщетно.
Азарову сообщили о подозрении
Источник: Офис генпрокурора
Бывшему премьер-министру Николаю Азарову сообщили о подозрении в государственной измене за подписание Харьковских соглашений. По данным правоохранителей, политик помог России в ведении подрывной деятельности против нашей страны.
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Что установило следствие
В Офисе генпрокурора заявили, что Азаров, совместно с президентом-беглецом Виктором Януковичем, в 2010 году совершил действия, направленные в ущерб суверенитету и обороноспособности Украины.
Политика обвинили в том, что он согласился на условия президента России Дмитрия Медведева о пребывании их Черноморского флота в Украине. Кроме того, премьер обеспечил реализацию соответствующего законопроекта.
Правительство утвердило численность срочников на весну
Источник: 24 канал
Во время весенней кампании на службу призовут 14 246 украинцев. Комиссии начнут работу 1 апреля.
Где будут служить украинцы
- В Вооруженные силы Украины наберут 6500 человек
- В Государственную специальную службу транспорта – 600,
- Национальную гвардию – 4 646,
- Госпогранслужбу – 2 500.
На проведение кампании выделили 66 миллионов гривен. Объем расходов на одного призывника составляет 4 633 гривны.
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