В Черновцах умер провизор, которому накануне сделали прививку против COVID-19. Правительство разрешило выходить на улицу без маски. В Минздраве рассказали причину смерти военной после вакцинации. Николаю Азарову сообщили о подозрении в госизмене из-за Харьковских соглашений. Правительство утвердило численность срочников на весеннюю кампанию. Такими были главные новости 24 марта.

Важнейшие новости Украины и мира за среду, 24 марта:

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В Украине умер второй вакцинированный

Источник: Минздрав

В Черновцах умер провизор аптеки военного госпиталя. 15 марта ему сделали прививку от коронавируса вакциной Covishield.

Причина смерти

У мужчины были тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни. Предварительная причина смерти – острый мозговой инсульт.

Для установления точной причины смерти назначили патологоанатомическое исследование.

Вакцинация прошла хорошо

Вакцинацию провизору осуществила мобильная бригада. 16 марта в 17:25 мужчину доставили в городскую клиническую больницу №3, где он лечился из-за инсульта.

По словам руководителя мобильной бригады, вакцинировали работников военного госпиталя, пациент перенес вакцинацию нормально, жалоб на состояние здоровья мужчина не высказывал,

– рассказали в Минздраве.

Противопоказаний для введения вакцины у умершего не было. Кстати, из того же флакона вакцины прививки сделали еще 9 лицам. С ними все в порядке.

Выходить на улицу без маски можно

Источник: Минздрав

Министерство здравоохранения разъяснило постановление об обязательном ношении маски в красной зоне. В ведомстве отметили, что ее не нужно носить в парках и скверах.

Где нужно находиться в маске

В учреждениях здравоохранения и образования,

подземных переходах,

остановках общественного транспорта,

территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.

Коротко о ситуации с коронавируса 24 марта

В Ровно решили ужесточить ограничения, чтобы избежать попадания в красную зону. Так, учащихся 5 – 11 классов переведут на дистанционное обучение как минимум до 12 апреля.

Карантин усилили также в Николаеве.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов не исключает, что на локдаун придется закрыть всю страну.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала

В Минздраве назвали причину смерти вакцинированной военнослужащей

Источник: Минздрав

Военная Инна Нарожная, которой недавно сделали вакцинацию против COVID-19, умерла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Такой вывод сделала судмедэкспертиза.

Кроме того, у женщины подтвердили атеросклеротический кардиосклероз.

Напомним, Нарожной сделали прививку 21 марта. 23 марта женщина упала в обморок возле магазина. Медики пытались ее реанимировать, однако тщетно.

Азарову сообщили о подозрении

Источник: Офис генпрокурора

Бывшему премьер-министру Николаю Азарову сообщили о подозрении в государственной измене за подписание Харьковских соглашений. По данным правоохранителей, политик помог России в ведении подрывной деятельности против нашей страны.

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Что установило следствие

В Офисе генпрокурора заявили, что Азаров, совместно с президентом-беглецом Виктором Януковичем, в 2010 году совершил действия, направленные в ущерб суверенитету и обороноспособности Украины.

Политика обвинили в том, что он согласился на условия президента России Дмитрия Медведева о пребывании их Черноморского флота в Украине. Кроме того, премьер обеспечил реализацию соответствующего законопроекта.

Обратите внимание! Азаров договорился о пребывании российского флота в обмен на скидку на газ. 236 народных депутатов поддержали такой законопроект. Правоохранители считают, что именно благодаря ему России удалось ворваться в Крым и оккупировать его. 12 марта 2021 года СБУ начала масштабное расследование против политиков, которые голосовали за Харьковские соглашения.

Правительство утвердило численность срочников на весну

Источник: 24 канал

Во время весенней кампании на службу призовут 14 246 украинцев. Комиссии начнут работу 1 апреля.

Где будут служить украинцы

В Вооруженные силы Украины наберут 6500 человек

В Государственную специальную службу транспорта – 600,

Национальную гвардию – 4 646,

Госпогранслужбу – 2 500.

На проведение кампании выделили 66 миллионов гривен. Объем расходов на одного призывника составляет 4 633 гривны.