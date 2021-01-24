В Украине последний день локдауна. Прошло 6 лет с момента обстрела оккупантами Мариуполя. Над Вестминстерским дворцом увидели дым и заподозрили пожар. Умер старший брат бизнесмена Рината Ахметова – Игорь. Такими были главные новости 24 января.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Прощание с локдауном

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В Украине 24 января завершился локдаун, который начался сразу после Рождества. С 25 января в стране уже вступают в силу ограничения оранжевой зоны.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за это время удалось разгрузить медицинскую систему. Глава Минздрава также поблагодарил всех предпринимателей, которые с пониманием отнеслись к шагам правительства.

Также уже анонсировал возобновление работы учреждений культуры и религиозных учреждений и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он отметил, что все они будут работать, однако при условии выполнения определенных требований.

Требования к учреждениям культуры с 25 января:

Работа кинотеатров и других учреждений культуры возможна с 25 января – при 50% заполненности зала и за рассадки зрителей "шахматкой".

Массовые мероприятия могут проходить под открытым небом – если участников не более 20 и между ними сохраняется социальная дистанция.

Религиозные мероприятия в закрытых помещениях можно проводить – если не будет превышать 1 человека на 5 квадратных метров, под открытым небом – при условии сохранения дистанции в полтора метра.

Музеи, выставки и галереи могут принимать – не более 1 человека на 10 квадратных метров.

Разрешена работа гостиниц и санаторно-курортных комплексов.

Разрешено производство аудиовизуальной продукции.

Перечень запретов после 25 марта / Инфографика Минздрава

Важно! Из-за уменьшения уровня заболеваемости в Украине правительство приняло решение не продлевать локдаун после 24 января. Сейчас адаптивный карантин должен действовать до 28 февраля, однако, вероятно, его продлят до 31 марта.

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Обстрел Мариуполя: 6 лет спустя

В Украине 24 января почтили память жертв обстрела боевиками Мариуполя. Тогда в микрорайоне "Восточный" в 2015 году погиб 31 человек, еще 117 получили ранения.

В 9:15 по городу и прилегающему поселку Виноградное Волновахского района открыли огонь из "Градов" и "Ураганов". Позже СБУ выяснила, что стреляли из российского вооружения по приказу российских офицеров. Украина потребовала созвать Совбез ООН, однако Россия этот вопрос заблокировала.

У памятного знака провели панихиду

К памятному знаку "Погибшим в необъявленной войне" люди приносили лампадки и цветы. Там же провели и панихиду по погибшим. Ровно в 9:15 в городе раздались электросирены.

31 смерть, 117 раненых и разрушена инфраструктура – последствия тех страшных 30 секунд. Жизнь, города разделилась на "до" и "после". Эту боль невозможно передать словами. Но этот день навсегда объединил каждого мариупольца. Мы осознали – самое ценное и хрупкое, что у нас есть – человеческая жизнь,

– сказал мэр города Вадим Бойченко.

Смотрите фото с мероприятий памяти жертв в Мариуполе:

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Псевдопожар в Вестминстерском дворце

Изрядно обеспокоил лондонцев и гостей британской столицы дым, который они увидели над Вестминстерским дворцом 24 января. По словам очевидцев, в здание, где заседает парламент страны, сразу отправились несколько пожарных машин.

Смотрите видео с "дымом" над Вестминстером:

Власть Лондона говорит, что пожарная сигнализация сработала ошибочно. Якобы никакого дыма не было, а такой жуткий эффект создал пар – более заметный в холодную погоду.

Это однако не изменило беспокойство, которое распространяется в сети. Известно, что здание – в очень плохом состоянии и его срочно нужно чинить. Накануне британских парламентариев заверили, что ремонт таки будет.

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Умер брат Рината Ахметова – Игорь

24 января стало известно о смерти старшего брата украинского бизнесмена Рината Ахметова – Игоря. О том, что 59-летнего Игоря Ахметова не стало сообщила пресс-служба Шахтера. Этот футбольный клуб принадлежит Ринату Ахметову.

Что именно стало причиной смерти мужчины – пока неизвестно.



Игорь Ахметов / Фото пресс-службы Шахтера

Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный Шахтер. Он принимал участие в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой,

– отметили в Шахтере.

Краткая биография Игоря Ахметова: