В Украине стартовала вакцинация против COVID-19: первым был врач из Черкащины. Сергей Стерненко написал письмо из СИЗО. Новые подробности в расследовании крушения самолета Качиньского. В Харькове досталось депутатам Шария. О подозрении сообщили пропагандисту Дудкину. Такими были главные новости среды, 24 февраля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня

Старт вакцинации в Украине

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24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавирусной болезни. Первую прививку препаратом CoviShield сделали медику – Евгению Горенко, он работает врачом-реаниматологом в Черкассах.

Второй вакцинировали старшую сестру реанимационного отделения Нонну Хачатрян. Процедуру прививки выполняла врач мобильной бригады Людмила Доценко.

Как себя чувствуют вакцинированные

В Черкассах вообще к обеду вакцинировали несколько десятков медиков. За ними следили в течение 30 минут, чтобы убедиться, что все прошло хорошо. Ни одному из вакцинированных помощь их коллег не понадобилась.

Все чувствовали себя хорошо. Побочных эффектов не было. Ни голова не кружилась, ни температура не поднималась. Все чувствовали себя хорошо,

– сказала врач из медучреждения в Черкассах, где проводят вакцинацию.



Первые прививки от коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала

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Письмо Стерненко из СИЗО

Источник: телеграм-канал STERNENKO

23 февраля активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годам заключения за похищение человека с целью завладения деньгами. Сейчас Стерненко находится в СИЗО в Одессе, где его и посетил адвокат.

Защитник отметил, что с Сергеем все в порядке, насколько это возможно в данных условиях. Из изолятора на свободу Стерненко передал письмо.

Жаловаться на условия не буду. Тюрьма есть тюрьма. Я здесь в изоляции, не знаю новостей. Но уверен, что вы этот беспредел так просто не оставите. Слышал вас, когда были под СИЗО. Очень подбодрило,

– написал Стерненко.

Активист призвал неравнодушных людей не останавливаться и, ни в коем случае, не молчать. По словам Стерненко, политические репрессии в Украине будут только набирать обороты.

Важно! В день вынесения приговора Сергею Стерненко на улицы многих крупных городов Украины вышли люди, которые его поддерживают. В Киеве на Банковой в результате противостояния участников акции и правоохранителей пострадали десятки людей, также десятки – задержали.



Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 каналу

На самолете Качиньского сдетонировала взрывчатка

Источник: Укринформ

В апреле 2010 года под Смоленском разбился самолет с польскими чиновниками на борту. Среди погибших был и действующий президент Польши Лех Качиньский. Расследованием все это время занималась спецкомиссия Сейма.

Как рассказал польский депутат, бывший глава Минобороны Польши Антони Мацеревич, на борту самолета сдетонировало взрывное устройство.

Правда в том, что самолет был уничтожен в результате взрыва,

– заявил Мацеревич.

Элементы взрывчатки обнаружили на обломках воздушного судна. Однако в комиссию не знают, кто именно мог подложить устройство. Депутаты Сейма говорят – это не их дело, таким расследованием должна заниматься прокуратура.

Важно! Комиссия обещает обнародовать более подробный отчет по авиакатастрофе в апреле.

Коротко о крушении самолета Качиньского:

Самолет Ту-154 с президентом Польши на борту, его женой и 86 членами правительственной делегации разбился 10 апреля 2010 года в России возле Смоленска.

Поляки утверждают, что к трагедии причастна Россия.

В Москве говорят, что к авиакатастрофе привела ошибка пилотов, что сажали самолет в условиях плохой видимости.

К обломкам самолета поляков подпустили лишь осенью 2019 года.

Также Россия отказалась выдавать диспетчеров, которые вели самолет.

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Депутатам Шария досталось в горсовете Харькова

Источник: Depo.Харків

24 февраля в Харьковском горсовете вспыхнула стычка между депутатами от "партии Шария" и проукраинскими активистами. Дошло до махания кулаками.

Началось все с того, что депутат Никита Рыженко вместе с однопартийцами подошел к трибуне. Они пытались развернуть баннер с изображением Анатолия Шария. Более того, на нем была надпись "Стоп политическим репрессиям".

Закономерно, что это вызвало возмущение проукраинских активистов, которые и требовали от "шариевцев" "свернуть свое тряпье". Разнимали участников столкновения уже правоохранители.

Смотрите видео из Харьковского горсовета:

Следующий пошел: пропагандисту Дудкину объявили о подозрении

Источник: СБУ

Как выяснили в СБУ, Юрий Дудкин создал сеть, в которую входили несколько вебресурсов и отдельные блогеры, которые финансировались из России. Эту задачу пропагандисту дали кураторы из России.

Здесь больше Выступал на российских и медведчуковских каналах: пропагандисту Дудкину сообщили о подозрении

Дудкин, в основном, распространял заказной контент, который получал с российского "Первого канала" и агентства News Front. Также так называемый "эксперт" неоднократно принимал участие в эфире не только каналов пула Медведчука, но и запрещенных российских медиа.

Важно! Правоохранители сообщили пропагандисту о подозрении по 2 статьям: о государственной измене, а также нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и тому подобное.

Видео СБУ о деятельности Юрия Дудкина: