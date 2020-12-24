В Украине 24 декабря запомнится коррупционными скандалами – если в делах Александра Тупицкого и Павла Вовка произошли сдвиги, то дело Олега Татарова откатило назад. ЕС и Великобритания наконец согласовали договор о Brexit. Двое бойцов получили ранения на Донбассе. Такими были главные новости 24 декабря.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Коррупционные дела Тупицкого, Вовка и Татарова

Главными событиями этого дня стали дела в которых фигурируют главы Конституционного и Окружного административного судов, а также заместитель главы Офиса президента.

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Олег Татаров:

Это дело стало самым скандальным. Чтобы прикрыть заместителя главы ОПУ, в ночь перед избранием меры пресечения Офис генпрокурора забрал дело у НАБУ и передал его СБУ.

Поэтому Антикоррупционный суд даже не смог избрать меру пресечения. Рассмотрение перенесли на следующую неделю – на понедельник, 28 декабря.

Александр Тупицкий:

Главу Конституционного суда взамен вызывают в Офис Генерального прокурора на допрос. Он состоится также 28 декабря.

Тупицкому планируют вручить подозрение. Похоже, дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области, которую глава КСУ обсуждал на своих пленках.

Павел Вовк:

Также вызывают на допрос и Павла Вовка. При этом Антикоррупционный суд планирует избрать ему меру пресечения по делу о попытке захвата государственной власти.

Что интересно, главу ОАСК ловили детективы НАБУ на дне рождения его друга, ведь тот с октября скрывается от правоохранителей.

Соглашение о Brexit

Евросоюз и Великобритания договорились о положении торгового соглашения, регулирующего отношения после Brexit. Теперь переговорщики передадут договор главе правительства Великобритании Борису Джонсону и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

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Переговоры между представителями Лондона и Брюсселя продолжались всю ночь 23 – 24 декабря. И все же стороны подписали соглашение и договорились о его положении.

В британском правительстве сообщили, что согласно договору, Лондон вернул себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами. Соглашение основано на нулевых пошлинах и квотах.

Что интересно, Великобритания вышла из Европейского Союза еще 31 января 2020 года. После этого вопросы визового режима и торговли в течение почти всего года оставались неопределенными.

Ранения военных на Донбассе

В течение 24 декабря на Донбассе двое украинских бойцов получили ранения. Несмотря на договоренности о прекращении огня, по меньшей мере в одном из случаев вся вина полностью на пророссийских боевиках.

К слову В ОБСЕ направили ноту из-за ранения украинского воина на Донбассе: детали

В районе Красногоровки Донецкой области украинский военный подорвался на взрывчатке. Его сразу госпитализировали и угрозы жизни бойца нет.

Донецкой области украинский военный подорвался на взрывчатке. Его сразу госпитализировали и угрозы жизни бойца нет. Недалеко от Шумов враг обстрелял украинских бойцов из стрелкового оружия. В результате обстрела наш воин получил огнестрельное ранение. Его тоже госпитализировали, но состояние бойца пока неизвестно.

Ослабление карантина в новогоднюю ночь

Кабинет Министров Украины разрешил ресторанам и кафе работать в новогоднюю ночь до самого утра. Сначала разрешали работу до 1 часа ночи, но теперь – до 7 часов утра.

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Фактически, это означает, что рестораны и кафе смогут непрерывно работать с 7 часов утра 31 декабря и до 23 часов ночи 1 января.

Вместе с тем с 8 по 24 января в Украине введут строгий локдаун. Во время этого периода заведения питания смогут продолжать работу, но только готовя еду на вынос. Развлекательные заведения не будут работать вообще.



Карантинные ограничения в Украине до конца зимы 2021 года / Инфографика 24 канала