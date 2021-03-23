Правительство запретило выходить на улицу без масок в красной зоне. Единственному задержанному во время протестов за Стерненко на Банковой избрали меру пресечения. ВНО не будут переносить из-за карантина. Для въезда иностранцев в Украину ввели обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Такими были главные новости 22 марта.

Самые важные новости Украины и мира за вторник, 23 марта:

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В красной зоне нельзя выходить на улицу без масок

Источник: Кабмин

Правительство своим постановлением от 22 марта запретило людям гулять по улице без масок в красной зоне. В частности, речь идет о территориях общего пользования:

парки;

памятники культурного и исторического наследия;

площади, проспекты;

улицы, дороги, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

пляжи;

кладбища.

Отметим, в красной зоне действуют самые строгие ограничения. Например, закрыты все развлекательные и культурные заведения, торговые центры. Заведения питания могут только готовить еду на доставку.

Какие регионы находятся в красной зоне

Киевская область,

Львовская,

Житомирская,

Одесская,

Сумская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Черновицкая.

Карантин в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Задержанному во время протестов за Стерненко избрали меру пресечения

Источник: "Громадське"

Писателю и ветерану Владиславу Стафийчуку (Сорду), которого задержали после протестов на Банковой, 23 марта избрали меру пресечения. Печерский районный суд Киева решил, что мужчина будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Именно на такой мере пресечения настаивал прокурор, хотя адвокат Сорда Дмитрий Мащурок заявил, что решение будут обжаловать.

Что известно о задержании Сорда

Под Офисом президента 20 марта состоялась акция в поддержку Стерненко. Во время митинга люди забросали здание файерами, разрисовали стены и побили окна.

После протеста Сорда задержали. Ему инкриминируют хулиганство. За это грозит до 7 лет заключения.

До избрания меры пресечения мужчина находился в СИЗО.

Что с другими участниками митинга

Министерство внутренних дел обнародовало список активистов, которым вскоре вручат подозрения из-за участия в протестах.

Кто вошел в список МВД

Владислав Стафийчук;

Сергей Филимонов;

Вадим Адамов;

Роман Ратушный;

Алексей Билковский;

Олег Кобезьский;

Денис Мищенко.

Кстати, Филимонову уже вручили подозрение, а Билковскому – ходатайство об избрании меры пресечения.

Заметим, что у Стерненко отметили, что такое показательное наказание участников акции – преследование полицией гражданского общества.

Обратите внимание! Люди выходят на протесты из-за приговора Стерненко. Его приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения. Дело касается похищения депутата райсовета якобы для завладения его деньгами – 300 гривнами.

Приговор Стерненко / инфографика 24 канала

ВНО состоится

Источник: МОН

Пробное ВНО, основная и дополнительная сессии в 2021 году состоятся. Их проведут в запланированные даты и не будут переносить даже несмотря на карантин.

Ранее для учеников 4 и 9 классов отменили проведение государственной итоговой аттестации, однако с ВНО такого не будет.



Основная сессия ВНО / Инфографика 24 канала

Пробное ВНО и дополнительная сессия

Пробное ВНО состоится 10 апреля. Из-за карантина школьники смогут выбрать только один предмет. Правда, участники смогут скачать тестовые тетради по всем предметам и пройти тестирование дома.

Дополнительная сессия ВНО продлится с 26 июня до 16 июля.

В Украине ужесточили правила въезда для иностранцев

Источник: Кабмин

Правительство 22 марта ввело новые правила въезда в Украину для иностранцев. Теперь нужно будет иметь при себе негативный ПЦР-тест на коронавирус. Его надо сделать не позднее, чем за 72 часа до приезда.

Министр здравоохранения Мксим Степанов отметил, что такие правила действуют во всех странах Европы, поэтому Украина не будет исключением.

Какие правила будут действовать для украинцев

При возвращении домой, украинцы должны отбыть 14 дней самоизоляции. Однако если они имеют отрицательный ПЦР-тест, который сделали не позднее, чем за 48 часов до приезда, то могут отказаться от карантина.

Кому еще не надо отбывать самоизоляцию

детям до 12 лет;

водителям и членам экипажа грузовых транспортных средств, воздушных и морских, речных судов, членам поездных и локомотивных бригад;

украинцам, которые перевозят гемопоэтические стволовые клетки для трансплантации.

Кого освобождают от самоизоляции при въезде из оккупированных территорий

детей до 12 лет, их опекунов,

представителей официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине;

тех, кто едет поступать в учебные заведения,

студентов вузов, расположенных на подконтрольной украинскому правительству территории,

желающих сделать вакцинацию против коронавируса.

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Суд оставил Антоненко под стражей

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета до 21 мая.

Андрея Антоненко оставили под стражей,

Юлию Кузьменко – под домашним арестом,

для Яны Дугарь будет действовать личное обязательство.

Несмотря на то, что защита просила изменить меру пресечения для Антоненко и Кузьменко, суд решил не удовлетворять ходатайство.

Дело Шеремета: основное

Антоненко подозревают в убийстве Шеремета. Он уже более года находится в СИЗО, поэтому адвокаты неоднократно просили о смягчении меры пресечения.

Другим 2 подозреваемым – Дугарь и Кузьменко – выбрали более мягкие меры пресечения.

Из-за нехватки доказательств в поддержку подозреваемых регулярно проводят протесты.

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