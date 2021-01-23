В России состоялись акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального – сопровождали их жесткие задержания и столкновения митингующих с полицией. Появились новые подробности по делу о покушении на убийство руководителя внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Суд взял под стражу 4 подозреваемых по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове. Таковы были главные новости 23 января.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Протесты в поддержку Навального: задержания, столкновения и снежные бои

Первая акция началась в Хабаровске еще примерно в 5 утра по Киеву. Затем протесты поддержали и другие города России. Однако самые масштабные митинги состоялись в Москве – на улицы столицы России вышли почти 40 тысяч человек. Об этом сообщает 24 канал.

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Митинги в поддержку Навального / Фото источника 24 канала

Традиционно к местам сбора людей прибыли отряды силовиков и правоохранителей. И те сразу же начали жестко задерживать митингующих – в автозаке, в частности, оказались жена оппозиционера Юлия Навальная. В то же время ко многим применяли силу, и в итоге между митингующими и силовиками возникли столкновения.

Стычки на акции в поддержку Навального в Москве: смотрите видео

К вечеру в большинстве городов России ситуация несколько успокоилась. Однако горячо было в Москве. Здесь митингующие начали забрасывать снежками не только правоохранителей, но и их спецмашины. Во время одной из таких атак пострадало авто, которое может принадлежать ФСБ.

Видео снежных боев в Москве

После этого силовики начали "зачистку" – снова произошли массовые задержания и жестокие избиения людей. Им наносили сильные удары, разбивая головы. Кроме того, во время задержания у одного из митингующих произошел приступ астмы, он потерял сознание. Однако сотрудники ОМОНа все равно надели на его руки кандалы.

Силовики проводят зачистку в Москве: смотрите видео

Но это не остановило митингующих, и они двинулись к СИЗО "Матросская тишина", где сейчас удерживают Навального. Однако все там прошло спокойно.

"Свободу Навальному": митингующие пришли в СИЗО, где держат оппозиционера – видео

По итогам акций протеста российские правоохранители задержали почти 2 тысячи человек, среди которых почти 300 человек – это несовершеннолетние.

Кстати У посольства России в Киеве на акции за Навального произошли столкновения

Готовили убийство руководителя СБУ Наумова: спецслужба раскрыла подробности

Накануне украинские правоохранители провели спецоперацию, в рамках которой задержали полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка. Его обвиняют в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. А вероятным заказчиком называют экс-первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного.

По данным СБУ, преступление планировали в сговоре несколько человек. В частности, они разработали четкий план. И в итоге, организатор нашел исполнителя и предложил ему 50 тысяч долларов. И как раз во время передачи части денег задержали исполнителя. Также спецслужба опровергла информацию, что кто-то во время задержания убегал и сейчас находится в розыске.

Очевидно, что разные силы пытаются использовать эту ситуацию в свою пользу,

– заметил во время брифинга начальник следственного управления СБУ Анатолий Булич.

Также известно, что оперативное наблюдение за Расюком вели с 7 июля 2020 года. Поэтому Нескоромный мог быть задокументирован в материалах негласного следствия. Оно фиксировало контакты Расюка, который был приближенным человеком к Нескоромному.

Что касается последнего, то 23 января появился его телеграмм-канал. Автор ресурса всячески убеждает, что это не фейк. Кроме того, Нескоромний сообщил, что он сейчас находится в Европе, все обвинения в свой адрес отвергает и говорит, что это провокация со стороны окружения главы СБУ Ивана Баканова.

В то же время он пообещал вскоре обнародовать компромат на власть.

о "даме сердца Баканова, которая живет в Москве, по которой он тоскует, и которая является инструментом шантажа со стороны ФСБ",

кто получает откаты и "дивиденды" на "Большом стройке",

о родственных связях Ермака в России и истинных причинах, почему был сорван обмен пленными.

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Пожар в доме престарелых в Харькове: меры пресечения подозреваемым

Арендатор дома Вячеслав Кравченко будет находиться под стражей в течение 2 месяцев. Он на заседании заявил, что имеет "мало отношения к этому всему", ведь всем занималась его жена. Мужчина также не понимает обстоятельств, которые привели к трагедии.

Директор Дома Ольга Кравченко будет находиться под стражей в течение 2 месяцев. В зал суда женщина пришла на костылях. Подозреваемая рассказала, что 8 января она перенесла операцию на колене. А правоохранители задержали ее дома, где она находилась после лечения. Кравченко плакала во время заседания и жаловалась, что 2 суток не может уснуть.

Владелец сгоревшего дома Славик Акопян будет находиться под стражей до 21 марта. Он считает, что пожар произошел из-за халатности. В то же время утверждает, что некомпетентен, поэтому не смог уследить за пожарной безопасностью.

Администратора заведения Игоря Мирончука также суд взял под стражу на 2 месяца. Сам мужчина убеждает, что работал в пансионате как волонтер, а деньги получал как благодарность от семьи Кравченко. Также рассказал, что является бывшим наркозависимым. Мол, раньше он был в этом центре и поборол зависимость.

Заметим, что всех их подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем возникновение пожара и гибель людей. Им грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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Умер Ларри Кинг

Американский журналист и телеведущий Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет. Несколько недель назад его госпитализировали с коронавирусом.

Ранее Кинг неоднократно испытывал серьезные проблемы со здоровьем. В частности, в 2017 году ему провели операцию по удалению раковой опухоли. А в 2019-м он перенес инфаркт. Перед этим у телеведущего в течение нескольких месяцев были проблемы с дыханием. Тогда Кинга госпитализировали, но перед выпиской он пережил кратковременную остановку сердца.

Добавим, что летом 2020 года двое детей Кинга умерли с разницей в месяц. У сына ведущего случился инфаркт, а дочь умерла после того, как у нее обнаружили рак.

Что известно о Ларри Кинге