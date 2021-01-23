Главные новости 23 января: протесты и стычки за Навального, новые детали покушения на главу СБУ
В России состоялись акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального – сопровождали их жесткие задержания и столкновения митингующих с полицией. Появились новые подробности по делу о покушении на убийство руководителя внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Суд взял под стражу 4 подозреваемых по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове. Таковы были главные новости 23 января.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Протесты в поддержку Навального: задержания, столкновения и снежные бои
Первая акция началась в Хабаровске еще примерно в 5 утра по Киеву. Затем протесты поддержали и другие города России. Однако самые масштабные митинги состоялись в Москве – на улицы столицы России вышли почти 40 тысяч человек. Об этом сообщает 24 канал.
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Митинги в поддержку Навального / Фото источника 24 канала
Традиционно к местам сбора людей прибыли отряды силовиков и правоохранителей. И те сразу же начали жестко задерживать митингующих – в автозаке, в частности, оказались жена оппозиционера Юлия Навальная. В то же время ко многим применяли силу, и в итоге между митингующими и силовиками возникли столкновения.
Стычки на акции в поддержку Навального в Москве: смотрите видео
К вечеру в большинстве городов России ситуация несколько успокоилась. Однако горячо было в Москве. Здесь митингующие начали забрасывать снежками не только правоохранителей, но и их спецмашины. Во время одной из таких атак пострадало авто, которое может принадлежать ФСБ.
Видео снежных боев в Москве
После этого силовики начали "зачистку" – снова произошли массовые задержания и жестокие избиения людей. Им наносили сильные удары, разбивая головы. Кроме того, во время задержания у одного из митингующих произошел приступ астмы, он потерял сознание. Однако сотрудники ОМОНа все равно надели на его руки кандалы.
Силовики проводят зачистку в Москве: смотрите видео
Но это не остановило митингующих, и они двинулись к СИЗО "Матросская тишина", где сейчас удерживают Навального. Однако все там прошло спокойно.
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По итогам акций протеста российские правоохранители задержали почти 2 тысячи человек, среди которых почти 300 человек – это несовершеннолетние.
Кстати У посольства России в Киеве на акции за Навального произошли столкновения
Готовили убийство руководителя СБУ Наумова: спецслужба раскрыла подробности
Накануне украинские правоохранители провели спецоперацию, в рамках которой задержали полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка. Его обвиняют в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. А вероятным заказчиком называют экс-первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного.
По данным СБУ, преступление планировали в сговоре несколько человек. В частности, они разработали четкий план. И в итоге, организатор нашел исполнителя и предложил ему 50 тысяч долларов. И как раз во время передачи части денег задержали исполнителя. Также спецслужба опровергла информацию, что кто-то во время задержания убегал и сейчас находится в розыске.
Очевидно, что разные силы пытаются использовать эту ситуацию в свою пользу,
– заметил во время брифинга начальник следственного управления СБУ Анатолий Булич.
Также известно, что оперативное наблюдение за Расюком вели с 7 июля 2020 года. Поэтому Нескоромный мог быть задокументирован в материалах негласного следствия. Оно фиксировало контакты Расюка, который был приближенным человеком к Нескоромному.
Что касается последнего, то 23 января появился его телеграмм-канал. Автор ресурса всячески убеждает, что это не фейк. Кроме того, Нескоромний сообщил, что он сейчас находится в Европе, все обвинения в свой адрес отвергает и говорит, что это провокация со стороны окружения главы СБУ Ивана Баканова.
В то же время он пообещал вскоре обнародовать компромат на власть.
- о "даме сердца Баканова, которая живет в Москве, по которой он тоскует, и которая является инструментом шантажа со стороны ФСБ",
- кто получает откаты и "дивиденды" на "Большом стройке",
- о родственных связях Ермака в России и истинных причинах, почему был сорван обмен пленными.
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Пожар в доме престарелых в Харькове: меры пресечения подозреваемым
- Арендатор дома Вячеслав Кравченко будет находиться под стражей в течение 2 месяцев. Он на заседании заявил, что имеет "мало отношения к этому всему", ведь всем занималась его жена. Мужчина также не понимает обстоятельств, которые привели к трагедии.
- Директор Дома Ольга Кравченко будет находиться под стражей в течение 2 месяцев. В зал суда женщина пришла на костылях. Подозреваемая рассказала, что 8 января она перенесла операцию на колене. А правоохранители задержали ее дома, где она находилась после лечения. Кравченко плакала во время заседания и жаловалась, что 2 суток не может уснуть.
- Владелец сгоревшего дома Славик Акопян будет находиться под стражей до 21 марта. Он считает, что пожар произошел из-за халатности. В то же время утверждает, что некомпетентен, поэтому не смог уследить за пожарной безопасностью.
- Администратора заведения Игоря Мирончука также суд взял под стражу на 2 месяца. Сам мужчина убеждает, что работал в пансионате как волонтер, а деньги получал как благодарность от семьи Кравченко. Также рассказал, что является бывшим наркозависимым. Мол, раньше он был в этом центре и поборол зависимость.
Заметим, что всех их подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем возникновение пожара и гибель людей. Им грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
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Умер Ларри Кинг
Американский журналист и телеведущий Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет. Несколько недель назад его госпитализировали с коронавирусом.
Ранее Кинг неоднократно испытывал серьезные проблемы со здоровьем. В частности, в 2017 году ему провели операцию по удалению раковой опухоли. А в 2019-м он перенес инфаркт. Перед этим у телеведущего в течение нескольких месяцев были проблемы с дыханием. Тогда Кинга госпитализировали, но перед выпиской он пережил кратковременную остановку сердца.
Добавим, что летом 2020 года двое детей Кинга умерли с разницей в месяц. У сына ведущего случился инфаркт, а дочь умерла после того, как у нее обнаружили рак.
Что известно о Ларри Кинге
- Он родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из Белоруси.
- Ток-шоу Larry King Live выходило в эфир на телеканале CNN в течение 25 лет и было включено в Книгу рекордов Гиннесса, как самое продолжительное по сроку существования шоу на одном и том же канале и с одним ведущим.
- Всего на протяжении карьеры Кингу, по разным данным, дали интервью от 50 тысяч до 60 тысяч человек. Среди его собеседников были все президенты США и многие другие известные деятели.
- В 2010 году Кинг заявил об уходе с телевидения, однако в 2013 году начал вести передачу Larry King Now на телеканале RT America.
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