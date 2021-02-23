Активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества по делу 6-летней давности. В результате коварных обстрелов оккупантов на Донбассе погиб украинский защитник. В Украину наконец-то прибыла первая партия вакцин против COVID-19. Бывшим топ-менеджерам "Приватбанка" сообщили о подозрении. Таковы были главные новости вторника, 23 февраля.

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Приговор Сергею Стерненко

23 февраля в Одессе состоялся суд над активистом Сергеем Стерненко. Судьи Приморского суда Одессы признали его виновным по делу 6-летней давности и приговорили Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

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В чем обвиняют Стерненко

Активиста считают виновным в похищении Сергея Щербича с целью завладения его деньгами. Речь идет о 300 гривен. Сам Стерненко подчеркнул, что все дело против него основывается исключительно на показаниях Щербича.

Интересно! Щербич, по словам Стерненко, является титушкой и пророссийским коллаборантом. Он был соратником главы города Одессы Геннадия Труханова и даже вошел в его политическую силу "Доверяй делам". Щербич тогда призывал к нарушению территориальной целостности Украины, был причастен к завозу титушек в Киев во время Революции Достоинства.



Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала

Как активист отреагировал на приговор суда

Стерненко заявил, что приговор против него является политически мотивированным решением, которое продиктовали судьи.

Он должен был огласить приговор еще 19 февраля, но не сделал этого. Я знаю почему – он имел написанный приговор, оправдательный. Но на него давили Олег Татаров, Ирина Венедиктова и Геннадий Труханов. И он изменил приговор. Это приговор не мне, а приговор им всем. Они не смогут закрыть рот нам всем,

– добавил активист.

После суда в Одессе Стерненко повезли в СИЗО. Активисты пытались заблокировать движение транспорта. Отметим, что автозак со Стерненко выехал не из того выезда, который обычно используют. Люди, которые пришли поддержать активиста, скандировали "Ганьба" и "Стерненко – волю".

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Что будет дальше

Известно, что активист будет подавать апелляцию. Однако, как предположил нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин, этот процесс будут всячески затягивать. Ведь есть случаи, когда апелляции не рассматривали годами. Тем временем фракция "Голос" начинает сбор подписей за отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Что известно о Сергее Стерненко

Это бывший руководитель одесского "Правого сектора". В 2018 году его несколько раз пытались убить . Во время третьего нападения Сергей Стерненко, защищаясь , ранил одного из нападавших. Впоследствии тот умер.

. Во время третьего нападения Сергей Стерненко, , ранил одного из нападавших. Впоследствии тот умер. 31 августа 2020 года под Приморским судом в Одессе на Стерненко снова напали.

Тогда его пытались облить неизвестным веществом .

Тогда его . В 2020 году активисту объявили подозрение по статьям об умышленном убийстве и ношении холодного оружия. Сначала его отправили под домашний арест, затем меру пресечения изменили на ночной домашний арест.

и ношении холодного оружия. Сначала его отправили под домашний арест, затем меру пресечения изменили на ночной домашний арест. 29 января эту меру пресечения отменили, поскольку суд передал Стерненко на поруки народному депутату от "Голоса" Роману Лозинскому.

Внимание! Виновные в нападениях на Стерненко до сих пор не наказаны. Сам активист обвинял одесского мэра Геннадия Труханова и руководство областной полиции.

Акции протеста в поддержку Стерненка

Неравнодушные еще вечером 23 февраля начали собираться на акциях протеста в разных городах Украины. Ранее акции в поддержку Стерненко анонсировали в более 20 городах Украины, а также польской Варшаве.

Житомир. Во время акции протеста на центральной площади в Житомире начались жестокие задержания активистов. Известно, что люди жгли шины, а правоохранители "паковали" их в полицейские машины.

Во время акции протеста на центральной площади в Житомире начались жестокие задержания активистов. Известно, что люди жгли шины, а правоохранители "паковали" их в полицейские машины. Львов. Чтобы поддержать Сергея Стерненко, люди собрались в самом центре Львова на площади Рынок. Сначала на акцию пришли примерно 300 человек, но впоследствии их количество возросло до 3 тысяч человек.

Чтобы поддержать Сергея Стерненко, люди собрались в самом центре Львова на площади Рынок. Сначала на акцию пришли примерно 300 человек, но впоследствии их количество возросло до 3 тысяч человек. Киев. В столице люди начали собираться в 20:00 на Банковой. Активистов караулила полиция.

В столице люди начали собираться в 20:00 на Банковой. Активистов караулила полиция. Харьков. Около сотни человек с флагами и плакатами пришли в центр города в поддержку Стерненко. Корреспондент 24 канала Анна Черненко с места события сообщает: на акции нет никаких политических флагов и лозунгов. Мероприятие объединило представителей многих организаций.



Акции в поддержку Стерненко / инфографика 24 канала

В Украину прибыла вакцина

Украина наконец получила первую партию вакцин против коронавируса. Самолет с долгожданным препаратом сел в аэропорту "Борисполь". Всего 23 февраля в Украину прибыли 500 тысяч доз вакцин от компании AstraZeneca индийского производства.

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Когда в Украине начнется вакцинация

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что некоторые области получат вакцину уже в день ее прибытия. Среди таких счастливчиков – город Киев и ряд областей.

Какие области получат вакцину в первый день

Житомирская;

Киевская;

Черниговская;

Черкасская;

Полтавская;

Винницкая.

Во все остальные регионы вакцину развезут 24 февраля.



В Украину прибыла вакцина против коронавируса / Фото Максима Степанова

Что известно о вакцине CoviShield

Вакцину Oxford-AstraZeneca (локальное название CoviShield) производит Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India), крупнейший в мире производитель вакцин. То есть, по сути CoviShield – это то та же AstraZeneca, но индийского производства, по лицензии Оксфордского университета.

(Serum Institute of India), крупнейший в мире производитель вакцин. То есть, по сути CoviShield – это то та же AstraZeneca, но индийского производства, по лицензии Оксфордского университета. Международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca показали эффективность вакцины на 90% в случае, если людям вводили половину, а потом полную дозу вакцины.

Добавим, что в целом Украина договорилась о поставках 4 вакцин против COVID-19: Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Потери на Донбассе

Оккупанты не прекращают обстреливать позиции наших защитников. 23 февраля один из таких обстрелов стал роковым для сержанта Дмитрия Сардака. Украинский воин получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

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Что известно о гибели Дмитрия Сардака

Утром 23 февраля оккупанты стреляли из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатомето в неподалеку от Зайцево.

в неподалеку от Зайцево. В результате сержант Дмитрий Сардак получил осколочное ранение. Его сразу же доставили в больницу. К сожалению, ранения Дмитрия были несовместимы с жизнью, поэтому усилия медиков были напрасными.

Его сразу же доставили в больницу. К сожалению, ранения Дмитрия были несовместимы с жизнью, поэтому усилия медиков были напрасными. С украинским защитником попрощаются в его родной Одессе. У погибшего военнослужащего осталась жена.

22 февраля на Донбассе погиб украинский воин

Накануне вблизи Авдеевки в результате обстрела погиб старший солдат Сергей Петраускас. Также из-за враждебных действий боевиков ранения получили еще 2 военнослужащих.

Ранее из-за пожара в блиндаже погибли 3 украинца. Возгорание произошло еще 20 февраля, однако тела 2 погибших обнаружили во время разбора завалов. Еще один пострадавший в пожаре умер уже в больнице.

Обратите внимание! С начала 2021 года на Донбассе уже погибли 16 украинских защитников.

Рада вернула конкурсы на госслужбу

Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за законопроект о проведении конкурсов на госслужбу. Ранее его ветировал президент Владимир Зеленский, внеся свои предложения.

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Что предусматривает закон

Инициатива касается возобновления проведения конкурсов на государственную службу. Их отменили в апреле 2020 года на период карантина.

на период карантина. Поэтому конкурсы на должности, которые занимают люди, которые работают по контракту на время карантина, должны объявить в течение 6–9 месяцев со дня вступления закона в силу.

со дня вступления закона в силу. Контракты, которые заключили во время карантина, будут действовать до назначения победителей конкурсов.

Что раньше не понравилось Зеленскому

Среди прочего, президент настаивал на предоставлении и.о. министров расширенных обязанностей, потому что они не имеют права:

участвовать в голосованиях,

осуществлять реорганизацию своей отрасли и министерства,

ликвидировать или продавать имущество или предприятие,

назначать или увольнять руководителей предприятий.

Актуально! О коллизии из-за ветирования закона сообщил глава правительства Денис Шмыгаль. Он отметил, что исполняющий обязанности Минэнергетики не может подписать документы, поэтому выплата зарплат шахтерам под угрозой.

Украина вышла из соглашений, заключенных в рамках СНГ

Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из 2 соглашений, которые ранее приняли в рамках СНГ.

Говорится о:

Соглашении о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.

По этому соглашению, воздушное пространство государств-подписантов рассматривается как единое. Стороны соглашения также образовали Совет по авиации и использованию воздушного пространства и Межгосударственный авиационный комитет, выполняющий решения Совета.

Соглашения об использовании воздушного пространства.

Согласно этому договору, правительства Азербайджана, России, Беларуси, Таджикистана, Армении, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы и Украины договорились о том, что государства-участники будут предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил Содружества и не будут совершать действий, приводящих к нарушению или осложнения их нормального функционирования.

Что известно об СНГ? Содружество Независимых Государств – это региональная международная организация, которая создана из бывших республик Советского Союза на их территориях. Украина была одной из членов-инициаторов создания СНГ. Однако вместе с Грузией покинула организацию после того, как Россия начала войну. Содружество Независимых Государств – это региональная международная организация, которая создана из бывших республик Советского Союза на их территориях. Украина была одной из членов-инициаторов создания СНГ. Однако вместе с Грузией покинула организацию после того, как Россия начала войну.

Каналы Медведчука пытаются вернуться в эфир

Телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые ранее запретила СНБО, пытаются вернуться в эфир и обойти блокировку. Как рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые называли себя "Медиахолдинг "Новости", после блокировки создали ООО с таким же названием.

Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировали 18 февраля. Это произошло через 2 недели после того, как каналы Тараса Козака прекратили свое вещание из-за решения СНБО.

Подробности об ООО:

► Его основателями являются 100 человек, каждый "скинулся" на создание по 1 гривне.

► То есть уставный капитал ООО "Медиахолдинг "Новости" достигает 100 гривен.

Среди акционеров:

Пиховшек Вячеслав, ведущий NewsOne;

Панченко Диана, ведущая NewsOne;

Горецкая Тамара, ведущая NewsOne;

Бенкендорф Егор, гендиректор "112 Украина";

Бордийчук-Дригота Наталья, шеф-редактор NewsOne;

Журавская Ангелина, корреспондент NewsOne;

Коцаба Руслан, ведущий NewsOne;

Можаровская Анна, корреспондент и ведущая ZIK;

Кужеев Павел, ведущий "112 Украина";

Коптелова Надежда, ведущая ZIK;

Жарких Денис, ведущий "112 Украина";

Марчевский Артем, генпродюсер "112 Украина";

Михайлин Сергей, корреспондент "112 Украина".

2 февраля Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Он является фактическим владельцем телеканалов ZIK, NewsOne и" 112 Украина", которые также связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. В тот же день СМИ прекратили работу.

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что Служба безопасности Украины предоставила рекомендации СНБО принять соответствующее решение о введении санкций. Причиной для этого стали многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания.

Больше о том, почему заблокировали ZIK, NewsOne и "112 Украина", – читайте в материале 24 канала.



Санкции СНБО против Тараса Козака / инфографика 24 канала