В Польше автобус с украинцами снова попал в ДТП. Евросоюз утвердил санкции против России из-за нарушения прав человека. Во Львове продолжили строгий карантин, а в Черкасской, Киевской и Сумской областях ввели красную зону. Кабмин разрешил местным властям в "красных областях" самостоятельно устанавливать ограничения относительно транспорта. Такими были главные новости 22 марта.

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ДТП с украинцами в ​​Польше

Источник: tvn24

Пассажирский автобус с украинцами попал в ДТП возле города Кашице в ночь на 22 марта.

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Что известно об аварии

Во время ДТП в автобусе находились 2 водителя и 8 пассажиров, все они – украинцы. Один человек погиб на месте, 5 – попали в больницу с травмами различной тяжести.

на месте, с травмами различной тяжести. По предварительной информации, водитель транспорта был трезв.

Авария произошла из-за того, что автобус влетел в отбойник на съезде в пункт обслуживания пассажиров "Кашице", перевернулся и упал в кювет.

Что говорят в МИД

По словам представителя МИД Олега Николенко, генконсульство Украины в Люблине взаимодействует с польской стороной для выяснения обстоятельств ДТП и предоставляет пострадавшим помощь.

Дипломат сообщил 24 каналу, что у автобуса была украинская (черновицкая) регистрация. Он следовал по маршруту Вроцлав – Черновцы.

Николенко уточнил, что погибшим является второй водитель автобуса. Пострадавшие находятся в трех разных больницах – Перемышля, Пшеворска и Лубачува, медики оказывают им всю необходимую помощь.

В каком состоянии пострадавшие

74-летняя женщина – в крайне тяжелом состоянии. Ее планируют перевезти из Перемышля в Жешув, чтобы сделать операцию;

У 55-летней женщины – сломаны конечности;

У 22-летнего водителя автобуса, который находился за рулем, ушиб головы.

Важно ДТП с украинцами в ​​Польше: одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии

К слову, авария произошла недалеко от места, где 6 марта уже разбился украинский автобус Познань – Херсон. На месте смертельных ДТП с украинцами в ​​Польше обещают установить знак об опасности.

Смертельная авария в Польше 22 марта / Фото PAP

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Санкции ЕС против России

Источник: твиттер Рикарда Джозвяка

Европейский Союз 22 марта одобрил новый пакет санкций против России, Китая, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии.

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Ограничения ввели против 11 человек и 4 организаций. Их обвинили в нарушении прав человека.

Кто попал под санкции

Командир спецотряда "Терек" и заместитель председателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов. Его называют неофициальным охранником главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Их обвиняют в причастности к "чисткам геев" и устранении политических оппонентов в Чечне.

Начальник аргунского управления МВД Чечни Аюб Катаев. Кроме преследования представителей ЛГБТ, его обвиняют в пытках, жестоком обращении с людьми, внесудебных казнях и убийствах.

Чиновники китайской провинции Синьцзян, которых обвиняют в преследовании мусульман-уйгуров.

Представители ливийского ополчения – за похищение и пытки людей.

Генпрокуратура Северной Кореи.

Агентство национальной безопасности Эритреи.

Добавим, что их активы в Евросоюзе заморозили, а въезд на территорию государств-членов запретили.

Обратите внимание! Недавно санкции против России ввели США. Они обвинили Москву в нарушении Конвенции о химическом оружии. Речь идет об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Локдаун в Украине: где ввели и где продлили

Источник: 24 канал

Красную зону "пополнили" несколько областей Украины. Соответствующие решения приняли либо на государственном, либо на местном уровнях.

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Киевщина и Сумщина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила отнести Киевскую и ​​Сумскую области в красную карантинную зоны.

Министр Кабмина Олег Немчинов сообщил, что ограничения вступят в силу в полночь 22 марта. На территории регионов будут действовать карантинные меры, предусмотренные для этого уровня ограничений.

Какие ограничения действуют в красной зоне

запрещена работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов;

нельзя проводить массовые мероприятия;

заведения общественного питания могут работать, готовя только еду на вынос;

парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи;

учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение, однако детские садики могут и в дальнейшем работать.

Черкасская область

В этой области решение усилить карантин до красной зоны приняли местные власти. Об этом сообщил новый глава Черкасской ОГА Александр Скичко. Он отметил, что "скорость распространения эпидемии – в руках каждого из нас".

Новые ограничения начинают действовать уже с 22 марта.

Какими они сейчас будут

в общественных заведениях и транспорте усилят контроль за использованием средств индивидуальной защиты;

города просят увеличить количество общественного транспорта, который выходит на самые популярные маршруты, чтобы его разгрузить;

расширят количество койко-мест – по области и в Черкассах;

культмассовые развлекательные и другие мероприятия – под временным запретом;

Рестораны, кафе, бары, ночные заведения будут работать только до 23:00.

Скичко добавил, что до 25 марта местные власти будут следить за соблюдением карантинных ограничений. Он подчеркнул, что если будут массовые нарушения, то придется идти на более суровые меры.

Львов

По словам Андрея Садового, из-за сложной ситуации с коронавирусом во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о продлении локдауна до 4 апреля.

Кроме того, в городе приняли решение о развертывании временного госпиталя на базе помещений медицинского университета, которые арендуют в Больнице скорой помощи.

Напомним, по состоянию на 22 марта красную зону карантина ввели уже в 7 областях Украины: в Закарпатской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Житомирской, Киевской и Сумской областях, а также во Львове и Киеве.



Ограничения в зонах карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Новые правила работы транспорта в красной зоне

Источник: телеграм Владислава Криклия

В Украине изменили правила курсирования общественного транспорта в красной зоне карантина.

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Что именно изменили

Теперь местные власти региона, который оказался в красной зоне, сами будут решать: запрещать или разрешать перевозку. Таким образом полномочия от государственной комиссии передали на места.

По их решениям будут запрещать регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.

Также по отдельному решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет запрещена посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.

Отметим: о том, что запрет курсирования общественного транспорта в красной зоне, нужно пересмотреть, говорилось ранее. В КГГА, например, требовали, чтобы это решение отменили из-за угрозы коллапса.

Какие запреты могут вводить власти на местах

По решению региональной комиссии, в области можно будет полностью остановить регулярные и нерегулярные перевозки. Но есть и краткий перечень перевозок, которые разрешили.

Перевозки, которые будут разрешаться: