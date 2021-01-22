Президент Зеленский прибыл в Харьков и собрал там экстренное совещание. Известны новые детали о смертельном пожаре в доме престарелых. Подозреваемому в двойном убийстве в Одессе избрали меру пресечения. Украина отметила День Соборности. Таковы были главные новости 22 января.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Зеленский экстренно прибыл в Харьков

Актуально Пожар в доме престарелых в Харькове: все, что известно – фото, видео

После смертельного пожара в доме престарелых президент Зеленский 22 января вылетел в Харьков. Глава государства посетил место трагедии и провел совещание для предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций. Зеленский подчеркнул, что вопрос частных заведений для пожилых людей не урегулирован законодательно.

Надо по всей стране найти подобные объекты заранее, а не в такие трагические моменты, когда потеряны 15 человек,

- сказал Зеленский.

На месте ужасного пожара президент отметил, что не понимает людей, которые отдают своих родителей в подобные заведения. Глава государства также пообщался с пострадавшими и анонсировал реформу в сфере ухода за незащищенными слоями населения.

О чем говорили на совещании у президента

На совещании по предотвращению чрезвычайных ситуаций присутствовали, в частности, глава Офиса президента Андрей Ермак, глава Нацполиции Игорь Клименко, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Важно! В самом Харькове и области в результате проверок выявили 32 подобных заведения, которые действовали нелегально. В этих учреждениях находились 72 наркозависимых и 216 пожилых людей. В коммунальных заведениях, куда их можно переместить, нашли 136 мест.

Коротко о результатах совещания:

Нужно подготовить законодательную базу, которая разъяснит правила функционирования учреждений для пожилых людей, а также других социально незащищенных слоев населения.

Необходимо создать реестр всех подобных учреждений. Доступ к таким данным должен быть открытым.

Сейчас будут осуществлять проверку противопожарных систем.

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Отметим, что 23 января в Украине объявили общенациональный траур из-за трагедии в Харькове.

Новые детали о пожаре в доме престарелых

Из-за трагедии в доме престарелых уже задержали 4 человек: владельца помещения, арендатора и его жену, а также администратора.

Прокуратура пока обнародовала 3 возможные версии пожара:

Поджог.

Неосторожное обращение с огнем в быту и с электроприборами.

Замыкание электросети.

Смотрите фото с задержания, а также с места трагедии:

В заведении не было никакой документации

На заведение "Золотое время" никто не оформил необходимую документацию. Не было и документов на ввод здания в эксплуатацию, а также разрешений на подведение электричества и газа.

Сейчас продолжаются следственные действия. Полицейские допрашивают свидетелей и проводят обыски.

Правоохранители также обнаружили в соседнем доме так называемый "реабилитационный центр" для алко- и наркозависимых людей.

Обратите внимание! Между тем СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что работники заведения могли оставить своих подопечных без присмотра, когда вспыхнул пожар.

Смотрите видео с первыми минутами пожара:

Коротко о трагедии в Харькове:

Дом престарелых на улице Нижняя Гиевская загорелся 21 января.

Там жили 33 человека, из них 15 человек погибли.

Дом работал незаконно.

В правительстве создали госкомиссию для расследования причин трагедии.

Мера пресечения для "Потрошителя" из Одессы

В Одессе избрали меру пресечения для Дмитрия Пономаренко – подозреваемого в двойном убийстве на улице Небесной Сотни. Мужчину будут держать под стражей 2 месяца без права внесения залога.

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30-летнему мужчине инкриминируют жестокое убийство 2 человек, среди жертв – отец подозреваемого. Во время заседания суда Пономаренко признался в преступлении и попросил отправить его в тюрьму.

Смотрите видео из зала суда:

Коротко о жутком убийстве в Одессе:

20 января Дмитрий Пономаренко вышел из подъезда с отрезанной головой человека.

Правоохранители задержали мужчину и обнаружили в его квартире обезглавленное тело отца, а также умершего квартиранта.

По информации местных СМИ, ранее Пономаренко работал в гостинице "Дюк", откуда его уволили из-за неадекватного поведения. Также мужчина вроде бы был женат и имеет 4-летнего сына.

В Украине отметили День соборности

В Украине 22 января традиционно отмечают День соборности. Праздник ввели в 1999 году в честь провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, что состоялось в 1919 году.

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Поздравил с праздником украинцев и Владимир Зеленский. Президент отметил, что День соборности вызывает у него много эмоций, в частности – радость за объединение, гордость за предков, боль из-за того, что Крым и Донбасс сейчас оторваны от Украины, уверенность, что препятствия будут преодолены.

Чтобы стать едиными – нужно быть сильными. Достаточно разделений. Важно помнить, что соборность – это не только о территории. Одна из древнейших мечтаний нашего народа – о единении – фундаментальная мечта,

– сказал Зеленский.

Также не обошли случая поздравить граждан Украины и спикер Дмитрий Разумков и председатель правительства Денис Шмыгаль. Председатель Верховной Рады уверен, что "сила украинцев – в единстве", а премьер подчеркнул, что украинцы хотят жить в единой и неделимой стране.

День соборности: в Украине провели виртуальную цепь единства – смотрите видео: