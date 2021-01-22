Главные новости 22 января: Президент в Харькове, дело "потрошителя" из Одессы, День соборности
Президент Зеленский прибыл в Харьков и собрал там экстренное совещание. Известны новые детали о смертельном пожаре в доме престарелых. Подозреваемому в двойном убийстве в Одессе избрали меру пресечения. Украина отметила День Соборности. Таковы были главные новости 22 января.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Зеленский экстренно прибыл в Харьков
Актуально Пожар в доме престарелых в Харькове: все, что известно – фото, видео
После смертельного пожара в доме престарелых президент Зеленский 22 января вылетел в Харьков. Глава государства посетил место трагедии и провел совещание для предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций. Зеленский подчеркнул, что вопрос частных заведений для пожилых людей не урегулирован законодательно.
Надо по всей стране найти подобные объекты заранее, а не в такие трагические моменты, когда потеряны 15 человек,
- сказал Зеленский.
На месте ужасного пожара президент отметил, что не понимает людей, которые отдают своих родителей в подобные заведения. Глава государства также пообщался с пострадавшими и анонсировал реформу в сфере ухода за незащищенными слоями населения.
О чем говорили на совещании у президента
На совещании по предотвращению чрезвычайных ситуаций присутствовали, в частности, глава Офиса президента Андрей Ермак, глава Нацполиции Игорь Клименко, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.
Коротко о результатах совещания:
- Нужно подготовить законодательную базу, которая разъяснит правила функционирования учреждений для пожилых людей, а также других социально незащищенных слоев населения.
- Необходимо создать реестр всех подобных учреждений. Доступ к таким данным должен быть открытым.
- Сейчас будут осуществлять проверку противопожарных систем.
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Отметим, что 23 января в Украине объявили общенациональный траур из-за трагедии в Харькове.
Новые детали о пожаре в доме престарелых
Из-за трагедии в доме престарелых уже задержали 4 человек: владельца помещения, арендатора и его жену, а также администратора.
Прокуратура пока обнародовала 3 возможные версии пожара:
- Поджог.
- Неосторожное обращение с огнем в быту и с электроприборами.
- Замыкание электросети.
Смотрите фото с задержания, а также с места трагедии:
В заведении не было никакой документации
На заведение "Золотое время" никто не оформил необходимую документацию. Не было и документов на ввод здания в эксплуатацию, а также разрешений на подведение электричества и газа.
Сейчас продолжаются следственные действия. Полицейские допрашивают свидетелей и проводят обыски.
Правоохранители также обнаружили в соседнем доме так называемый "реабилитационный центр" для алко- и наркозависимых людей.
Смотрите видео с первыми минутами пожара:
Коротко о трагедии в Харькове:
- Дом престарелых на улице Нижняя Гиевская загорелся 21 января.
- Там жили 33 человека, из них 15 человек погибли.
- Дом работал незаконно.
- В правительстве создали госкомиссию для расследования причин трагедии.
Мера пресечения для "Потрошителя" из Одессы
В Одессе избрали меру пресечения для Дмитрия Пономаренко – подозреваемого в двойном убийстве на улице Небесной Сотни. Мужчину будут держать под стражей 2 месяца без права внесения залога.
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30-летнему мужчине инкриминируют жестокое убийство 2 человек, среди жертв – отец подозреваемого. Во время заседания суда Пономаренко признался в преступлении и попросил отправить его в тюрьму.
Смотрите видео из зала суда:
Коротко о жутком убийстве в Одессе:
- 20 января Дмитрий Пономаренко вышел из подъезда с отрезанной головой человека.
- Правоохранители задержали мужчину и обнаружили в его квартире обезглавленное тело отца, а также умершего квартиранта.
- По информации местных СМИ, ранее Пономаренко работал в гостинице "Дюк", откуда его уволили из-за неадекватного поведения. Также мужчина вроде бы был женат и имеет 4-летнего сына.
В Украине отметили День соборности
В Украине 22 января традиционно отмечают День соборности. Праздник ввели в 1999 году в честь провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, что состоялось в 1919 году.
Больше на тему Достаточно разделений: как Зеленский и другие политики поздравили украинцев с Днем соборности
Поздравил с праздником украинцев и Владимир Зеленский. Президент отметил, что День соборности вызывает у него много эмоций, в частности – радость за объединение, гордость за предков, боль из-за того, что Крым и Донбасс сейчас оторваны от Украины, уверенность, что препятствия будут преодолены.
Чтобы стать едиными – нужно быть сильными. Достаточно разделений. Важно помнить, что соборность – это не только о территории. Одна из древнейших мечтаний нашего народа – о единении – фундаментальная мечта,
– сказал Зеленский.
Также не обошли случая поздравить граждан Украины и спикер Дмитрий Разумков и председатель правительства Денис Шмыгаль. Председатель Верховной Рады уверен, что "сила украинцев – в единстве", а премьер подчеркнул, что украинцы хотят жить в единой и неделимой стране.
День соборности: в Украине провели виртуальную цепь единства – смотрите видео:
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