Главные новости 22 февраля: COVID-вакцина прибудет завтра, на Донбассе погиб военный
На Донбассе погиб военный, а еще один – получил ранения. Вакцина против коронавируса прибудет в Украину утром 23 февраля. В "Борисполе" задержали самолет с фигурантом дела "Приватбанка". С 1 марта вырастут пенсии. На Прикарпатье введут новые ограничения красной зоны. Такими были главные новости за понедельник, 22 февраля.
Источник:24 канал
Самые важные новости Украины и мира за понедельник, 21 февраля:
Важно Десятки погибших и сотни обстрелов: Хомчак убежден, что на Донбассе продолжается режим тишины
На Донбассе погиб военный
Источник: 24 канал
Российские боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи шахты Бутовка, когда те вели наблюдение. В результате 2 бойцов получили ранения.
По словам главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака, боевики били из танкового и противотанкового гранатометов.
Медики пытались спасти военных, однако один, к сожалению, погиб. За жизнь другого бойца борются врачи.
Оккупированные территории Донбасса / инфографика 24 канала
Вакцина прибудет в Украину 23 февраля
Источник: 24 канал
Заместитель главы Офиса Президента Тимошенко заявил, что уже завтра утром в Украину прибудет вакцина против коронавируса. Сейчас препарат находится в пути.
Максим Степанов уже возвращается с результатами. Он ездил, чтобы собственноручно проконтролировать погрузку. Вакцина уже в пути. Она утром, я надеюсь, уже будет в Украине,
– сказал Тимошенко.
Какая вакцина едет в Украину
- В Украину едут первые 500 доз вакцины компании AstraZeneca.
- Прежде всего ее получат жители столицы, Киевской, Винницкой, Житомирской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей.
- Добавим, что для того, чтобы Украина получила вакцину, министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры с производителем.
Главное о вакцинации в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала
Задержали фигуранта дела "Приватбанка"
Источник: телеграмм НАБУ
Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение одному из фигурантов дела "Приватбанка". После того вероятный злоумышленник пытался бежать из Украины, чтобы избежать ответственности.
К теме Венедиктова рассказала о расследовании дела "Приватбанка" и анонсировала новые подозрения
По данным СМИ, речь идет о первом заместителе председателя правления "Приватбанка" 2016 года Владимире Яценко.
Что известно о задержании подозреваемого
- Частный самолет с Яценко вылетел из аэропорта в Днепре и направлялся в Вену. По словам антикоррупционного активиста Виталия Шабунина, информацию о подозрении могли слить. Именно поэтому предполагаемый злоумышленник пытался бежать из Украины.
- Работники НАБУ посадили самолет в "Борисполе" и задержали подозреваемого.
- Мужчину обвиняют в растрате средств "Приватбанка" в особо крупных размерах.
В Украине вырастут пенсии с 1 марта
Источник: Минсоцполитики
Кабинет Министров одобрил постановление об индексации пенсий с 1 марта. Выплаты повысят для 8 миллионов человек.
На сколько вырастет пенсия
- В среднем размер пенсии повысится на 308 гривен. В то же время минимальный размер повышения составит 100 гривен.
- Так, минимальная пенсия вырастет до 2 200 гривен для тех, кто у кого длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).
На Прикарпатье усилят красную зону
Источник: Офис Президента
Ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковской области остается крайне сложной. Из-за этого в регионе введут ряд дополнительных ограничений к красной зоне.
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Завтра планируют проведение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о том, чтобы принять еще ряд мер, которые соответствуют красному уровню карантина,
– сказал премьер Шмыгаль.
Коронавирус на Прикарпатье: главное
- За сутки 21 февраля в Ивано-Франковской области обнаружили 515 новых зараженных коронавирусом. В целом регион лидирует в Украине по суточному приросту больных.
- В области обустроили 16 карантинных блокпостов. На них людям меряют температуру, а при необходимости – везут в больницу.
- Кроме того, в Богородчанах развернули мобильный госпиталь, ведь в больницах уже нет мест для больных.
- С 22 февраля на Ивано-Франковщине действует красная карантинная зона.
- По словам Кирилла Тимошенко, виновны во вспышке COVID-19 в регионе туристы, которые на праздники приезжали в "Буковель".
Что предусматривает карантин в Украине / Инфографика 24 канала
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