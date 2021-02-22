На Донбассе погиб военный, а еще один – получил ранения. Вакцина против коронавируса прибудет в Украину утром 23 февраля. В "Борисполе" задержали самолет с фигурантом дела "Приватбанка". С 1 марта вырастут пенсии. На Прикарпатье введут новые ограничения красной зоны. Такими были главные новости за понедельник, 22 февраля.

Самые важные новости Украины и мира за понедельник, 21 февраля:

Важно Десятки погибших и сотни обстрелов: Хомчак убежден, что на Донбассе продолжается режим тишины

На Донбассе погиб военный

Источник: 24 канал

Российские боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи шахты Бутовка, когда те вели наблюдение. В результате 2 бойцов получили ранения.

По словам главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака, боевики били из танкового и противотанкового гранатометов.

Медики пытались спасти военных, однако один, к сожалению, погиб. За жизнь другого бойца борются врачи.

Справка. С начала 2021 года на Донбассе погибло 12 украинских военных.



Оккупированные территории Донбасса / инфографика 24 канала

Вакцина прибудет в Украину 23 февраля

Источник: 24 канал

Заместитель главы Офиса Президента Тимошенко заявил, что уже завтра утром в Украину прибудет вакцина против коронавируса. Сейчас препарат находится в пути.

Максим Степанов уже возвращается с результатами. Он ездил, чтобы собственноручно проконтролировать погрузку. Вакцина уже в пути. Она утром, я надеюсь, уже будет в Украине,

– сказал Тимошенко.

Какая вакцина едет в Украину

В Украину едут первые 500 доз вакцины компании AstraZeneca.

Прежде всего ее получат жители столицы, Киевской, Винницкой, Житомирской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей.

Добавим, что для того, чтобы Украина получила вакцину, министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры с производителем.



Главное о вакцинации в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала

Задержали фигуранта дела "Приватбанка"

Источник: телеграмм НАБУ

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение одному из фигурантов дела "Приватбанка". После того вероятный злоумышленник пытался бежать из Украины, чтобы избежать ответственности.

К теме Венедиктова рассказала о расследовании дела "Приватбанка" и анонсировала новые подозрения

По данным СМИ, речь идет о первом заместителе председателя правления "Приватбанка" 2016 года Владимире Яценко.

Что известно о задержании подозреваемого

Частный самолет с Яценко вылетел из аэропорта в Днепре и направлялся в Вену. По словам антикоррупционного активиста Виталия Шабунина, информацию о подозрении могли слить. Именно поэтому предполагаемый злоумышленник пытался бежать из Украины.

Работники НАБУ посадили самолет в "Борисполе" и задержали подозреваемого.

Мужчину обвиняют в растрате средств "Приватбанка" в особо крупных размерах.

В Украине вырастут пенсии с 1 марта

Источник: Минсоцполитики

Кабинет Министров одобрил постановление об индексации пенсий с 1 марта. Выплаты повысят для 8 миллионов человек.

На сколько вырастет пенсия

В среднем размер пенсии повысится на 308 гривен . В то же время минимальный размер повышения составит 100 гривен.

. В то же время минимальный размер повышения Так, минимальная пенсия вырастет до 2 200 гривен для тех, кто у кого длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

На Прикарпатье усилят красную зону

Источник: Офис Президента

Ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковской области остается крайне сложной. Из-за этого в регионе введут ряд дополнительных ограничений к красной зоне.

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Завтра планируют проведение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о том, чтобы принять еще ряд мер, которые соответствуют красному уровню карантина,

– сказал премьер Шмыгаль.

Коронавирус на Прикарпатье: главное

За сутки 21 февраля в Ивано-Франковской области обнаружили 515 новых зараженных коронавирусом. В целом регион лидирует в Украине по суточному приросту больных.

В области обустроили 16 карантинных блокпостов. На них людям меряют температуру, а при необходимости – везут в больницу.

Кроме того, в Богородчанах развернули мобильный госпиталь, ведь в больницах уже нет мест для больных.

С 22 февраля на Ивано-Франковщине действует красная карантинная зона.

По словам Кирилла Тимошенко, виновны во вспышке COVID-19 в регионе туристы, которые на праздники приезжали в "Буковель".



Что предусматривает карантин в Украине / Инфографика 24 канала