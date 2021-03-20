Главные новости 21 марта: протесты из-за Стерненко, красная зона в Киеве и Одессе
Под Офисом Президента состоялись протесты из-за приговора активисту Сергею Стерненко. Суд наложил арест на акции и имущество "Мотор Сич". На Донбассе погиб украинский военный. Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских банков. В Киеве и Одесской области ввели красную зону. Такими были главные новости 21 марта.
Источник:24 канал
Важнейшие новости Украины и мира за субботу, 20 марта:
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Протесты из-за Стерненко
Источник: 24 канал
Под Офисом Президента вечером собрались сторонника Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения. Сегодня активисту исполнилось 26 лет, однако отмечает он свой День рождения в неволе.
Протестующие требовали, чтобы Стерненко немедленно освободили, а министра внутренних дел Арсена Авакова и генпрокурора Ирину Венедиктову – отставили.
Как проходила акция
- Перед началом акции возле метро "Крещатик" заметили титушок. Они, вероятно, должны были провоцировать активистов.
- Сторонники Стернеко собрались в 19:00. Они зажгли файеры и дымовые шашки. Кроме того, возле здания ОП выпустили фейерверки.
Смотрите видео фейерверков возле Офиса Президента:
- Активисты стучали в двери ОП. Кроме того, они разбили окно, обрисовали фасад здания и подожгли табличку "Президент Украины".
Табличку на Офисе Президента подожгли: видео
В Киеве состоялся протест сторонников Стерненко/Фото Артура Зайонца для 24 канала
Реации МВД
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на акции были заказчики провокаций. Они, мол, ждали, когда правоохранители вмешаются в протест, чтобы возникли столкновения.
Заказчики этой провокации мечтают, чтобы вышла полиция и пролилась кровь. После этого президента обвинят в том, что он использует силу на мирных митингах,
– заявил Геращенко.
Он отметил, что все нарушители понесут ответственность за хулиганство. В то же время мирным протестующим нечего бояться.
Кстати, по мнению заместителя министра заказчиком таких провокаций является пятый президент Петр Порошенко.
Главное о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала
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На имущество "Мотор Сич" наложили арест
Источник: СБУ
Решение об аресте имущества и 100% акций предприятия одобрил Шевченковский райсуд Киева по материалам Службы безопасности Украины.
Имущество передали в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Кроме того, суд обязал обязательно определить управленческую компанию, которая имеет государственную форму собственности.
Заметим, пока СБУ проводит досудебные расследования против "Мотор Сич" за подрывную деятельность в пользу России, а также нарушения законодательства при первичной приватизации.
Кстати, рабочие места на предприятии сохранят.
Главное о возвращении "Мотор Сичи" государству
- 11 марта Совет нацбезопасности и обороны заявил о возвращении предприятия в собственность государства.
- В то же время китайские инвесторы предприятия возмутились этим и решили обжаловать свои права в Верховном суде.
- На ситуацию уже отреагировала власть Китая. Так, представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзян заявил, что интересы инвесторов должны быть защищены.
На Донбассе погиб военный
Источник: ОТУ "Север"
Российские наемники прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины вблизи Шумов. Из-за этого один украинский военный получил пулевое ранение.
Бойцу оперативно оказали медицинскую помощь, однако он погиб во время эвакуации в госпиталь.
Заметим, украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы боевиков.
Последние потери на Донбассе
- За последние 3 дня на Донбассе погибли 3 наших защитников, а с начала 2021 года – по меньшей мере 21.
- 18 марта вблизи Пивденного ранения в голову получил 55-летний командир боевой машины Виктор Пасеков. Мужчина был родом из Хмельницкой области.
- 19 марта боевики обстреляли позиции ВСУ возле Водяного. Из-за этого погиб младший сержант Андрей Грабарь. Он проходил службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского Военно-Морских сил.
Зеленский ввел в действие решение СНБО
Источник: Офис Президента
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение СНБО о санкциях против 2 российских банков – "Сбербанк" и "Проминвестбанк".
Так глава государства продолжил ограничения против финучреждений еще на 3 года. Кстати, впервые такие санкции ввели в 2019 году.
Заметим, что в 2019 году это были единственные банки в Украине с российским государственным капиталом.
Еще два города попали в красную зону
Источник: телеграм Олега Немчинова
Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ввести красную зону в Киеве и в Одесской области. Соответствующие ограничения начнут действовать с 23 марта.
Что предусматривает красная зона
- Заведения общественного питания могут работать только на вынос и на доставку.
- Работа торговых центров и развлекательных заведений запрещена.
- Спортзалы, бассейны и фитнес-центры должны быть закрыты.
- Непродовольственные рынки запрещены.
Главное о карантине в Украине / Инфографика 24 канала
Заметим, накануне местные власти в Киеве решили ввести локдаун с 20 марта по 9 апреля. Согласно ему, после каникул школьники перейдут на дистанционное обучение, в то же время детские сады будут работать в обычном режиме.
Украинцы нарушают карантин
Несмотря на то, что в Киеве уже начал действовать локдаун, люди массово нарушают ограничения: общественный транспорт переполнен, а продавцы на рынках – без масок.
В Киеве можно перевозить только сидячих / Фото "Сегодня"
В то же время в Одессе население развлекается в ночных клубах. В сети распространили видео с концерта, на котором видно толпу на танцполе без всякой дистанции и масок.
"Карантин" в Одессе: видео
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