Под Офисом Президента состоялись протесты из-за приговора активисту Сергею Стерненко. Суд наложил арест на акции и имущество "Мотор Сич". На Донбассе погиб украинский военный. Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских банков. В Киеве и Одесской области ввели красную зону. Такими были главные новости 21 марта.

Важнейшие новости Украины и мира за субботу, 20 марта:

Читайте также Под олигархами зашатается все, – эксклюзивное интервью с Арестовичем о санкциях СНБО

Протесты из-за Стерненко

Источник: 24 канал

Под Офисом Президента вечером собрались сторонника Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения. Сегодня активисту исполнилось 26 лет, однако отмечает он свой День рождения в неволе.

Протестующие требовали, чтобы Стерненко немедленно освободили, а министра внутренних дел Арсена Авакова и генпрокурора Ирину Венедиктову – отставили.

Как проходила акция

Перед началом акции возле метро "Крещатик" заметили титушок. Они, вероятно, должны были провоцировать активистов.

Сторонники Стернеко собрались в 19:00. Они зажгли файеры и дымовые шашки. Кроме того, возле здания ОП выпустили фейерверки.

Смотрите видео фейерверков возле Офиса Президента:

Активисты стучали в двери ОП. Кроме того, они разбили окно, обрисовали фасад здания и подожгли табличку "Президент Украины".

Табличку на Офисе Президента подожгли: видео

В Киеве состоялся протест сторонников Стерненко/Фото Артура Зайонца для 24 канала

Реации МВД

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на акции были заказчики провокаций. Они, мол, ждали, когда правоохранители вмешаются в протест, чтобы возникли столкновения.

Заказчики этой провокации мечтают, чтобы вышла полиция и пролилась кровь. После этого президента обвинят в том, что он использует силу на мирных митингах,

– заявил Геращенко.

Он отметил, что все нарушители понесут ответственность за хулиганство. В то же время мирным протестующим нечего бояться.

Кстати, по мнению заместителя министра заказчиком таких провокаций является пятый президент Петр Порошенко.



Главное о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала

Рекомендуем Сергею Стерненко – 26: как активист стал символом права на защиту

На имущество "Мотор Сич" наложили арест

Источник: СБУ

Решение об аресте имущества и 100% акций предприятия одобрил Шевченковский райсуд Киева по материалам Службы безопасности Украины.

Имущество передали в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Кроме того, суд обязал обязательно определить управленческую компанию, которая имеет государственную форму собственности.

Заметим, пока СБУ проводит досудебные расследования против "Мотор Сич" за подрывную деятельность в пользу России, а также нарушения законодательства при первичной приватизации.

Кстати, рабочие места на предприятии сохранят.

Главное о возвращении "Мотор Сичи" государству

11 марта Совет нацбезопасности и обороны заявил о возвращении предприятия в собственность государства.

В то же время китайские инвесторы предприятия возмутились этим и решили обжаловать свои права в Верховном суде.

На ситуацию уже отреагировала власть Китая. Так, представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзян заявил, что интересы инвесторов должны быть защищены.

На Донбассе погиб военный

Источник: ОТУ "Север"

Российские наемники прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины вблизи Шумов. Из-за этого один украинский военный получил пулевое ранение.

Бойцу оперативно оказали медицинскую помощь, однако он погиб во время эвакуации в госпиталь.

Заметим, украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы боевиков.

Последние потери на Донбассе

За последние 3 дня на Донбассе погибли 3 наших защитников, а с начала 2021 года – по меньшей мере 21.

18 марта вблизи Пивденного ранения в голову получил 55-летний командир боевой машины Виктор Пасеков. Мужчина был родом из Хмельницкой области.

19 марта боевики обстреляли позиции ВСУ возле Водяного. Из-за этого погиб младший сержант Андрей Грабарь. Он проходил службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского Военно-Морских сил.

Зеленский ввел в действие решение СНБО

Источник: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение СНБО о санкциях против 2 российских банков – "Сбербанк" и "Проминвестбанк".

Так глава государства продолжил ограничения против финучреждений еще на 3 года. Кстати, впервые такие санкции ввели в 2019 году.

Заметим, что в 2019 году это были единственные банки в Украине с российским государственным капиталом.

Еще два города попали в красную зону

Источник: телеграм Олега Немчинова

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ввести красную зону в Киеве и в Одесской области. Соответствующие ограничения начнут действовать с 23 марта.

Что предусматривает красная зона

Заведения общественного питания могут работать только на вынос и на доставку.

Работа торговых центров и развлекательных заведений запрещена.

Спортзалы, бассейны и фитнес-центры должны быть закрыты.

Непродовольственные рынки запрещены.



Главное о карантине в Украине / Инфографика 24 канала

Заметим, накануне местные власти в Киеве решили ввести локдаун с 20 марта по 9 апреля. Согласно ему, после каникул школьники перейдут на дистанционное обучение, в то же время детские сады будут работать в обычном режиме.

Обратите внимание! 20 марта усилили карантин также в Днепропетровской области. Местная комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела в регионе оранжевую зону. Все потому, что область находится на третьем месте по количеству новых больных COVID-19. Впереди только Киев и Одесская область.

Украинцы нарушают карантин

Несмотря на то, что в Киеве уже начал действовать локдаун, люди массово нарушают ограничения: общественный транспорт переполнен, а продавцы на рынках – без масок.



В Киеве можно перевозить только сидячих / Фото "Сегодня"

В то же время в Одессе население развлекается в ночных клубах. В сети распространили видео с концерта, на котором видно толпу на танцполе без всякой дистанции и масок.

"Карантин" в Одессе: видео