Главные новости 21 января: пожар в доме престарелых, пьяный дебош заместителя Уруского
В доме престарелых в Харькове произошел крупный пожар, погибли 15 человек. Кабмин уволил заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого за пьяный дебош. Первые указы Байдена в должности. В Украину должны вернуться "помилованные" украинцы, которых незаконно удерживали в ОРДЛО. ЕСПЧ признал пытки во время Майдана. Такими были главные новости 21 января.
Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:
Ужасный пожар в Харькове
21 января в харьковском доме престарелых вспыхнул масштабный пожар. Огонь унес жизни 15 человек, еще 11 – пострадали.
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Детали пожара в доме престарелых
Возгорание возникло на втором этаже жилого дома, который ранее переоборудовали под дом престарелых. Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявил, что на окнах заведения были решетки и люди буквально задохнулись во время пожара. Он также подтвердил, что дом престарелых работал нелегально.
На месте происшествия работали 50 спасателей и 13 единиц спецтехники. Им удалось спасти 18 жителей заведения, 9 человек госпитализированы в больницы, еще 2 – отказались ложиться в больницу.
Что известно о причинах трагедии
По данным Генеральной прокуратуры, предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с электрообогревателем. Харьковская областная прокуратура уже начала уголовное производство по факту пожара. Его будут проводить по статье о нарушении законных требований пожарной безопасности, что повлекло гибель людей.
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Кабинет Министров создал Государственную комиссию, которая займется выяснением причин трагедии. Ее возглавит министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил провести в Украине проверки пожарной безопасности в учреждениях размещения.
Пожар в доме престарелых в Харькове / Фото Нацполиции
Виталий Немилостивый попрощался с должностью
Кабмин на внеочередном заседании уволил с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Дело в том, что ранее чиновника поймали пьяным за рулем.
Как все происходило
- Патрульные полицейские остановили автомобиль Немилостивого вечером 20 января. Правоохранители заподозрили, что водитель был нетрезв.
- Чиновник отказался составлять протокол и действовал очень агрессивно. Он даже успел потолкаться с полицейскими.
- Как ни странно, Немилостивый решил использовать в этой ситуации свой пост и пригрозил правоохранителям. Однако это никак не повлияло на решение полицейских, которые все же составили протокол и даже надели наручники на бывшего заместителя министра.
- Материалы дела уже направлены в суд.
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Сам вице-премьер Уруский назвал поведение своего заместителя неприемлемым и также подрывающей авторитет исполнительной власти.
В Офисе Президента поздравили решение правительства и отметили, что чиновник не только хотел избежать ответственности, но и пользовался для этого своим статусом во власти.
Никакого оправдания такому поведению быть не может – человек потерял адекватность и заслуживает максимально жесткой реакции,
– отметил заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.
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Первые указы Джо Байдена
Новый глава США Джозеф Байден вступил в должность 20 января. Как и прогнозировали, в первый день на посту президента Байден отменил громкие решения своего предшественника Дональда Трампа.
Какие указы подписал Байден
- О возвращении США в ВОЗ (Трамп убеждал, что именно эта организация допустила ошибки, из-за которых планетой ширится коронавирус).
- О возвращении США к Парижской хартии по климату (говорится о сокращении вредных выбросов в окружающую среду).
- Об остановке строительства стены на границе с Мексикой (ее Трамп решил построить для уменьшения потока мигрантов).
- Об отмене введенных Трампом ограничений на въезд относительно ряда мусульманских стран.
Добавим, сразу после вступления в должность президента Байден обнародовал перечень первых своих инициатив:
- контроль за ситуацией с COVID-19;
- обеспечение экономической помощи;
- решение проблемы с изменением климата;
- продвижение расового равенства.
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Инаугурация Джо Байдена: главное
- Инаугурация Джо Байдена состоялась в Вашингтоне 20 января. Он принял присягу и официально приступил к исполнению обязанностей президента.
- Перед этим Дональд Трамп завершил выполнять свои полномочия, попрощался с Белым домом и покинул Вашингтон до начала церемонии.
- Выборы президента в США состоялись 3 ноября 2020 года. 7 января в Сенате официально утвердили их победителя – Джо Байдена. В гонке также участвовал и Трамп.
- Официальные результаты выборов должны были объявить 6 января. Однако сторонники Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса. В результате 5 человек погибли и многие получили ранения.
Биография Джо Байдена: смотрите видео
Возвращение "помилованных" украинцев из ОРДЛО
Пророссийские боевики 20 – 21 января должны передать Украине "помилованных" украинских граждан, которых незаконно удерживали на территории ОРДЛО. Однако, как отметила омбудсмен Людмила Денисова, по состоянию на 21 января 14:45 местонахождение наших сограждан неизвестно.
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Что известно об освобождении украинцев из ОРДЛО
По предварительной информации, из оккупированных территорий должны освободить 9 человек. Однако кум Путина и нардеп Виктор Медведчук в письме к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову вспоминает о 4 человек:
- Довгаль Светлана Анатольевна,
- Стаценко Наталья Александровна,
- Котенко Екатерина Николаевна,
- Савченко Наталья Яковлевна.
При чем тут Медведчук
Сам политик объяснил, что боевики ОРДЛО якобы хотят через него передать украинцев. Как пишет "Восточная правозащитная группа" в фейсбуке, Медведчук должен был забрать освобожденных украинцев из Минска на своем самолете.
На сайте политсилы Медведчука "Украинский выбор" отметили, что лидер ОПЗЖ просил главу СБУ о содействии. По данным источников, утром у Медведчука были проблемы с вылетом.
ЕСПЧ признал пытки во время Майдана
Европейский суд по правам человека подтвердил, что бывшая власть Украины прибегла к насилию во время Революции Достоинства абсолютно сознательно. Также в ЕСПЧ признали, что многочисленные задержания активистов были абсолютным произволом. В суде считают, что расследование многих дел Майдана в Украине является неэффективным.
Что еще сказал суд
- Государство Украина ответствено за гибель по меньшей мере 1 человека – Юрия Вербицкого.
- Путем насилия власть пыталась сорвать мирные протесты.
- Сейчас в Украине нет независимого механизма для расследования преступлений Майдана со стороны правоохранительных органов и негосударственных агентов ("титушек").
- Украина должна выплатить некоторым истцам моральную и материальную компенсацию.
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