В доме престарелых в Харькове произошел крупный пожар, погибли 15 человек. Кабмин уволил заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого за пьяный дебош. Первые указы Байдена в должности. В Украину должны вернуться "помилованные" украинцы, которых незаконно удерживали в ОРДЛО. ЕСПЧ признал пытки во время Майдана. Такими были главные новости 21 января.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Ужасный пожар в Харькове

21 января в харьковском доме престарелых вспыхнул масштабный пожар. Огонь унес жизни 15 человек, еще 11 – пострадали.

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Детали пожара в доме престарелых

Возгорание возникло на втором этаже жилого дома, который ранее переоборудовали под дом престарелых. Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявил, что на окнах заведения были решетки и люди буквально задохнулись во время пожара. Он также подтвердил, что дом престарелых работал нелегально.

На месте происшествия работали 50 спасателей и 13 единиц спецтехники. Им удалось спасти 18 жителей заведения, 9 человек госпитализированы в больницы, еще 2 – отказались ложиться в больницу.

Что известно о причинах трагедии

По данным Генеральной прокуратуры, предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с электрообогревателем. Харьковская областная прокуратура уже начала уголовное производство по факту пожара. Его будут проводить по статье о нарушении законных требований пожарной безопасности, что повлекло гибель людей.

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Кабинет Министров создал Государственную комиссию, которая займется выяснением причин трагедии. Ее возглавит министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил провести в Украине проверки пожарной безопасности в учреждениях размещения.

Обратите внимание! Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня. В Харькове 22 января объявят траур по погибшим.

Пожар в доме престарелых в Харькове / Фото Нацполиции

Ужасные подробности от очевидцев о пожаре в Харькове: смотрите видео

Виталий Немилостивый попрощался с должностью

Кабмин на внеочередном заседании уволил с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Дело в том, что ранее чиновника поймали пьяным за рулем.

Как все происходило

Патрульные полицейские остановили автомобиль Немилостивого вечером 20 января. Правоохранители заподозрили, что водитель был нетрезв.

Чиновник отказался составлять протокол и действовал очень агрессивно. Он даже успел потолкаться с полицейскими.

Как ни странно, Немилостивый решил использовать в этой ситуации свой пост и пригрозил правоохранителям. Однако это никак не повлияло на решение полицейских, которые все же составили протокол и даже надели наручники на бывшего заместителя министра.

Материалы дела уже направлены в суд.

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Сам вице-премьер Уруский назвал поведение своего заместителя неприемлемым и также подрывающей авторитет исполнительной власти.

В Офисе Президента поздравили решение правительства и отметили, что чиновник не только хотел избежать ответственности, но и пользовался для этого своим статусом во власти.

Никакого оправдания такому поведению быть не может – человек потерял адекватность и заслуживает максимально жесткой реакции,

– отметил заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

Замминистра Немилостивого поймали пьяным за рулем: смотрите видео

Первые указы Джо Байдена

Новый глава США Джозеф Байден вступил в должность 20 января. Как и прогнозировали, в первый день на посту президента Байден отменил громкие решения своего предшественника Дональда Трампа.

Какие указы подписал Байден

О возвращении США в ВОЗ (Трамп убеждал, что именно эта организация допустила ошибки, из-за которых планетой ширится коронавирус).

(Трамп убеждал, что именно эта организация допустила ошибки, из-за которых планетой ширится коронавирус). О возвращении США к Парижской хартии по климату (говорится о сокращении вредных выбросов в окружающую среду).

(говорится о сокращении вредных выбросов в окружающую среду). Об остановке строительства стены на границе с Мексикой (ее Трамп решил построить для уменьшения потока мигрантов).

(ее Трамп решил построить для уменьшения потока мигрантов). Об отмене введенных Трампом ограничений на въезд относительно ряда мусульманских стран.

​Добавим, сразу после вступления в должность президента Байден обнародовал перечень первых своих инициатив:

контроль за ситуацией с COVID-19;

обеспечение экономической помощи;

решение проблемы с изменением климата;

продвижение расового равенства.

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Инаугурация Джо Байдена: главное

Инаугурация Джо Байдена состоялась в Вашингтоне 20 января. Он принял присягу и официально приступил к исполнению обязанностей президента.

Перед этим Дональд Трамп завершил выполнять свои полномочия, попрощался с Белым домом и покинул Вашингтон до начала церемонии.

Выборы президента в США состоялись 3 ноября 2020 года. 7 января в Сенате официально утвердили их победителя – Джо Байдена. В гонке также участвовал и Трамп.

Официальные результаты выборов должны были объявить 6 января. Однако сторонники Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса. В результате 5 человек погибли и многие получили ранения.

Биография Джо Байдена: смотрите видео

Возвращение "помилованных" украинцев из ОРДЛО

Пророссийские боевики 20 – 21 января должны передать Украине "помилованных" украинских граждан, которых незаконно удерживали на территории ОРДЛО. Однако, как отметила омбудсмен Людмила Денисова, по состоянию на 21 января 14:45 местонахождение наших сограждан неизвестно.

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Что известно об освобождении украинцев из ОРДЛО

По предварительной информации, из оккупированных территорий должны освободить 9 человек. Однако кум Путина и нардеп Виктор Медведчук в письме к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову вспоминает о 4 человек:

Довгаль Светлана Анатольевна,

Стаценко Наталья Александровна,

Котенко Екатерина Николаевна,

Савченко Наталья Яковлевна.

При чем тут Медведчук

Сам политик объяснил, что боевики ОРДЛО якобы хотят через него передать украинцев. Как пишет "Восточная правозащитная группа" в фейсбуке, Медведчук должен был забрать освобожденных украинцев из Минска на своем самолете.

Обратите внимание! В МИД заявили, что решение России передать не Украине, а куму Владимира Путина Виктору Медведчуку пленных из оккупированных территорий нарушает механизмы решения гуманитарных вопросов в рамках "минского" и "нормандского" форматов.

На сайте политсилы Медведчука "Украинский выбор" отметили, что лидер ОПЗЖ просил главу СБУ о содействии. По данным источников, утром у Медведчука были проблемы с вылетом.

ЕСПЧ признал пытки во время Майдана

Европейский суд по правам человека подтвердил, что бывшая власть Украины прибегла к насилию во время Революции Достоинства абсолютно сознательно. Также в ЕСПЧ признали, что многочисленные задержания активистов были абсолютным произволом. В суде считают, что расследование многих дел Майдана в Украине является неэффективным.

Что еще сказал суд