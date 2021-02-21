Главные новости 21 февраля: первую партию вакцины упаковали, "Спортмастер" все равно работает
Первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca упаковали и отгрузили в Украину. В Службе безопасности Украины хотели, чтобы санкции СНБО против Медведчука были мягче. Магазины российской сети "Спортмастер", на которые наложили санкции, работают в обычном режиме. В Украине отметили День родного языка. Такими были главные новости 21 февраля.
Источник:24 канал
Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:
Первые дозы вакцины
Источник: фейсбук Максима Степанова
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что проконтролировал отгрузку первой партии доз вакцины против коронавируса. Первой партией вакцины, которая прилетит в Украину, будет индийская AstraZeneca
По его словам, сейчас вакцину транспортируют в Мумбаи. Далее ее отправят грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину.
Степанов опубликовал видео, на котором видно, как большую опломбированную паллету перевозят в грузовик. На паллете имеются надписи "CoviShield".
Что это за вакцина?
- Oxford / AstraZeneca – это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа. Мощности производства расположены в Индии.
- Вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию.
"Спортмастер" работает несмотря на санкции
Источник: 24 канал
20 февраля Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении "Спортмастера". На следующий день по всей Украине магазины сети спортивных товаров продолжали свою работу. Продавцы рассказали, что на данный момент ни одного распоряжения о закрытии магазинов не получали.
На сайте и официальных страницах магазина в соцсетях информации о закрытии или хотя бы реакции на введении санкций пока нет.
В каких городах Украины есть "Спортмастер"
- Киев;
- Днепр;
- Харьков;
- Одесса;
- Львов;
- Чернигов
- Запорожье;
- Николаев
- Винница;
- суммы;
- Житомир;
- Херсон;
- Ровно;
- Кривой Рог
- Полтава;
- Черкассы.
Санкции против "Спортмастер": что известно
- Владимир Зеленский 20 февраля подписал указ о применении санкций против сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd. Согласно Единому реестру юридических лиц, эта компания владеет 99% акций "Спортмастера".
- Срок санкций – 3 года. Они предусматривают полный запрет торговых операций в "Спортмастере", а также предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.
- Украинцы неоднократно призывали бойкотировать сетьв рамках кампании "Не покупай российское!". На официальном российском и белорусском сайтах компании размещена карта, на которой оккупированный Крым изображен как Россия.
СБУ хотела "более легких" санкций против Медведчука
Источник: ZN.UA
В Службе безопасности Украины хотели, чтобы санкции СНБО против кума Путина Виктора Медведчука были мягкими и их количество было меньше.
На каких именно ограничениях настаивала СБУ:
- Блокировка активов – временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.
- Ограничение торговых операций.
- Приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств.
- Аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.
- Полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предложил добавить к вышеуказанным 5 еще 7 дополнительных санкций. В итоге в целом ввели 12 видов санкций.
Напомним СНБО 19 февраля наложила санкции на нардепа от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко сроком на 3 года. В целом санкции применят против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, под санкции попадут и 5 самолетов, на которых летали из Киева в Москву.
День родного языка
Источник: 24 канал
21 февраля в мире отмечают Международный день родного языка. Ввели его для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. Отдельным праздником этот день был провозглашен на конференции ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года.
Поэтому и в Украине его ежегодно отмечают, идя в ногу с другими государствами.
Интересные факты об украинском языке
- Ученые считают, что ближайшим генеалогически к украинскому языку является белорусский язык.
- Современный украинский язык содержит примерно 256 тысяч слов.
- У украинского языка есть свой официальный сайт.
- Больше всего слов в украинском языке начинаются со звука "п", а чаще всего используется – "о".
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