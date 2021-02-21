Первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca упаковали и отгрузили в Украину. В Службе безопасности Украины хотели, чтобы санкции СНБО против Медведчука были мягче. Магазины российской сети "Спортмастер", на которые наложили санкции, работают в обычном режиме. В Украине отметили День родного языка. Такими были главные новости 21 февраля.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Первые дозы вакцины

Источник: фейсбук Максима Степанова

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что проконтролировал отгрузку первой партии доз вакцины против коронавируса. Первой партией вакцины, которая прилетит в Украину, будет индийская AstraZeneca

По его словам, сейчас вакцину транспортируют в Мумбаи. Далее ее отправят грузовым самолетом с остановкой в ​​Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину.

Степанов опубликовал видео, на котором видно, как большую опломбированную паллету перевозят в грузовик. На паллете имеются надписи "CoviShield".

Что это за вакцина?

Oxford / AstraZeneca – это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа. Мощности производства расположены в Индии.

Вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию.

Напомним. 19 февраля глава украинского Минздрава Максим Степанов улетел в Индию. Он решил лично привезти в Украину первую партию вакцины индийского производства.

"Спортмастер" работает несмотря на санкции

Источник: 24 канал

20 февраля Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении "Спортмастера". На следующий день по всей Украине магазины сети спортивных товаров продолжали свою работу. Продавцы рассказали, что на данный момент ни одного распоряжения о закрытии магазинов не получали.

На сайте и официальных страницах магазина в соцсетях информации о закрытии или хотя бы реакции на введении санкций пока нет.

В каких городах Украины есть "Спортмастер"

Киев;

Днепр;

Харьков;

Одесса;

Львов;

Чернигов

Запорожье;

Николаев

Винница;

суммы;

Житомир;

Херсон;

Ровно;

Кривой Рог

Полтава;

Черкассы.

Санкции против "Спортмастер": что известно

Владимир Зеленский 20 февраля подписал указ о применении санкций против сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd. Согласно Единому реестру юридических лиц, эта компания владеет 99% акций "Спортмастера".

Срок санкций – 3 года. Они предусматривают полный запрет торговых операций в "Спортмастере", а также предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

Украинцы неоднократно призывали бойкотировать сетьв рамках кампании "Не покупай российское!". На официальном российском и белорусском сайтах компании размещена карта, на которой оккупированный Крым изображен как Россия.

СБУ хотела "более легких" санкций против Медведчука

Источник: ZN.UA

В Службе безопасности Украины хотели, чтобы санкции СНБО против кума Путина Виктора Медведчука были мягкими и их количество было меньше.

На каких именно ограничениях настаивала СБУ:

Блокировка активов – временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

Ограничение торговых операций.

Приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств.

Аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.

Полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предложил добавить к вышеуказанным 5 еще 7 дополнительных санкций. В итоге в целом ввели 12 видов санкций.

С полным списком санкционных ограничений, которые легли на Медведчука и его окружение, советуем ознакомиться по этой ссылке.

Напомним СНБО 19 февраля наложила санкции на нардепа от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко сроком на 3 года. В целом санкции применят против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, под санкции попадут и 5 самолетов, на которых летали из Киева в Москву.

День родного языка

Источник: 24 канал

21 февраля в мире отмечают Международный день родного языка. Ввели его для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. Отдельным праздником этот день был провозглашен на конференции ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года.

Поэтому и в Украине его ежегодно отмечают, идя в ногу с другими государствами.

Интересные факты об украинском языке

Ученые считают, что ближайшим генеалогически к украинскому языку является белорусский язык.

Современный украинский язык содержит примерно 256 тысяч слов.

У украинского языка есть свой официальный сайт.

есть свой официальный сайт. Больше всего слов в украинском языке начинаются со звука "п", а чаще всего используется – "о".

Другие интересные об украинском языке читайте по этой ссылке.

Напомним. В Украине родному языку посвященное еще один праздник – День украинской письменности и языка, который отмечается 9 ноября (в день памяти преподобного Нестора Летописца).