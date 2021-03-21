Результаты погромов под Офисом Президента во время акций за Сергея Стерненко. Слуга народа инициирует внеочередное заседание Рады. Введение локдауна в Киевской области. В Украину возвращаются снегопады и прохладная погода. Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса. Такими были главные новости 21 марта.

Самые важные новости Украины и мира за воскресенье, 21 марта.

Читайте также В Житомирской области третьи сутки ищут 17-летнего парня: фото

В ОП подсчитали убытки от погромов во время акций за Стерненко

Источник: Офис Президента

В Офисе Президента заявили, что сторонники активиста Сергея Стерненко, которые 20 марта устроили протест на Банковой, нанесли немало ущерба.

По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 миллиона гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом,

– отметили в ОП.

Известно, что пострадал фасад здания, двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов, а на первом этаже даже были очаги возгорания.

Как выглядит здание ОП сейчас: смотрите видео

Сторонники Стерненко разрисовали стены ОП / Фото 24 канала, "Украинской правды"

"Слуга народа" инициирует внеочередное заседание Рады из-за погромов под ОП

Источник: Никита Потураев в фейсбуке

В "Слуге народа" выразили возмущение действиями сторонников активиста Сергея Стерненко во время акции 20 марта под Офисом Президента. Депутаты инициировали проведение внеочередного заседания, в котором должны принять участие силовики.

К теме Провокации под Офисом Президента удалось сдержать, – глава УГО

Целью заседания является принятие постановления с оценками протеста 20 марта. Также нардепы требуют выяснить, не причастны ли к беспорядкам под ОП "сторонние политические силы или фигуры".

Позиция "Слуги народа"

В обращении фракции подчеркнули, что "Слуга народа" всегда принципиально поддерживала право граждан на мирный протест как одно из главных проявлений демократии. Однако нардепы заявили, что категорически не воспринимают попытки насилия, вандализма, глумления над символами нашего государства.

Требования нардепов:

правоохранители должны предоставить юридическую оценку событиям;

определить меру вины участников протеста за материальный ущерб, причиненный государственному имуществу;

добиться ответственности за эти действия, включая компенсацию ущерба.

Кличко отреагировал на погром под ОП

Источник: фейсбук Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал погромы под Офисом Президента во время акций в поддержку Сергея Стерненко.

Он подчеркнул, что демократия – это справедливость в соблюдении прав граждан. Однако одновременно – также и ответственность каждого за соблюдение законов и правопорядка.

Потому что, требуя справедливости, нельзя делать это нецивилизованными методами. И показывать Украину не слишком европейским государством,

– отметил мэр.

Виталий Кличко подчеркнул, что Украина заплатила "большую цену за то, чтобы быть демократической частью Европы".

Локдаун на Киевщине и в Николаеве

Источник: 24 канал

С воскресенья, 21 марта, в Киевской области усилили карантин. Накануне Минздрав отнес столицу и область в красную карантинную зону.

Стоит глянуть Переполненные маршрутки и работающий Эпицентр: как в Киеве придерживаются локдауна

Карантин усилили из-за угрожающей ситуации с коронавирусом. Власти столицы и области решили ввести локдаун из-за увеличения количества новых больных COVID-19 и учащения госпитализаций.

Что запрещено:

Работа учреждений культуры.

Закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.

Спортивные залы и салоны красоты могут работать по индивидуальной записи, сделанной заранее.

Работа ТРЦ (могут работать продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии).

Проведение религиозных богослужений (в случаях, если не обеспечено не менее 10 квадратных метров на 1 человека).

Проведение массовых мероприятий (запрет касается развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и тому подобное).

Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Как работают школы и садики

В школах детей уже с понедельника 22 марта будут учить дистанционно. Это не касается учащихся 1 – 4 классов и специальных учебных заведений. Садики работают в обычном режиме.

Ездит ли общественный транспорт

На территории Киевской области будет запрещена перевозка пассажиров на автобусных маршрутах, трамваях, троллейбусах.

Но, в отличие от Киева, заполненными должны быть не менее 50% мест для сидения. Впрочем это решение еще не окончательное: его будут пересматривать 22 марта.

Обратите внимание! Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Киеве усилили карантин. Новые ограничения начали действовать с 20 марта.

В Николаеве ужесточают карантинные ограничения

Источник: Виталий Ким в фейсбуке

В Николаеве растет количество больных COVID-19, поэтому с 24 марта там вводят усиленные карантинные ограничения.

Читайте также В Николаеве школы уходят на дистанционку, а затем – двухнедельные каникулы: даты

Сейчас показатель по количеству госпитализированных пациентов достигает 101,15 на 100 тысяч населения, при допустимом – не более 60.

В то же время показатель по загруженности коек достиг 64,72%, при допустимом – не более 65%.

Новые ограничения – только в Николаеве

Чтобы стабилизировать ситуацию с COVID-19, в Николаеве вводят новые карантинные ограничения в рамках оранжевой зоны. Они будут действовать с 01:00 24 марта до 4 апреля включительно.

Пока усиление карантина касается только города Николаева. Однако если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться и дальше, соответствующие решения будут приняты и в отношении области.

К слову "Все очень плохо": в Николаеве с 24 марта будет строгий карантин

Украину снова накроют снегопады

Источник: Укргидрометцентр

С понедельника, 22 марта, большинство регионов Украины снова накроют снегопады. В течение недели в стране будет удерживаться прохлада.

Это интересно Прогноз погоды на 22 марта: в Украине снова снег и морозы

Погода в Украине 22 марта

На Западе и Севере прогнозируют облачную погоду, в остальных регионах будет ясно. К снегу или мокрому снегу с дождем стоит подготовиться жителям таких областей:

Волынской;

Львовской;

Тернопольской;

Ровненской;

Сумской;

Черниговской;

Киевской;

Житомирской;

Хмельницкой;

Черновицкой;

Ивано-Франковской;

Закарпатской.

Дневная температура будет колебаться в пределах +2...+7 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до -5 градусов.

Во Франции обнаружили новый штамм COVID-19

Источник: Insider

Минздрав Франции сообщил, что из 79 случаев заражения коронавирусом 8 пациентов из Бретани заразились новым штаммом и умерли. Но, несмотря на типичные симптомы болезни, у них были отрицательные тесты на COVID-19.

К теме В Украине зафиксировали циркуляцию 21 штамма COVID-19

В министерстве сообщили, что новый штамм инфекции пока не имеет буквенно-цифрового обозначения. Но это не первый вариант коронавируса, который научился избегать обнаружения.