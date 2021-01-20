В США состоялась инаугурация Джо Байдена. Александр Скичко возглавит Черкасскую ОГА. В Одессе задержали мужчину, который гулял с отрубленной головой и ножом в руках. В центре Мадрида прогремел мощный взрыв. Оккупанты 20 или 21 января передадут Украине 9 пленных. Таковы были главные новости 20 января.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Инаугурация Байдена

В Вашингтоне прошла церемония инаугурации нового президента Джо Байдена. На ней присутствовали руководители США, в частности Барак и Мишель Обама, Билл и Хиллари Клинтон, Джордж Уокер и Лора Буш.

Узнайте больше Инаугурация Джо Байдена началась в США: хронология – фото, видео

Байдену доставили один из "ядерных чемоданов". Впоследствии новому президенту предоставят коды для применения ядерных ракет.

На инаугурации Леди Гага исполнила гимн США, а Дженифер Лопес – песню "Америка прекрасна".

Камала Харрис приняла присягу, официально став вице-президентом. А за ней присягу на пост президента США принес и сам Байден.

Традиционно новый глава государства произнес речь. Он вспомнил о штурме Капитолия и констатировал, что демократия победила. Детали речи читайте здесь.

Владимир Зеленский поздравил Байдена с инаугурацией и пригласил главу Соединенных Штатов в Украину.

Смотрите видео, как Байден принес присягу:

Первая речь Байдена как президента США: смотрите видео

Как готовились к инаугурации: основное

Правоохранители значительно усилили безопасность в США на фоне возможных протестов. 20 января в Вашингтон прибыли 25 тысяч военных Нацгвардии.

Из-за пандемии в инаугурацию пришлось внести определенные изменения. В частности, значительно сократили количество участников мероприятия. А часть церемонии перевели в онлайн-режим. Например, вместо шествия нового президента у резиденции и общения с американцами предусмотрели виртуальный парад.

Между участниками мероприятия обещали соблюдать дистанцию.

Скичко возглавит Черкасскую ОГА

Бывший шоумен и ведущий Александр Скичко станет главой Черкасской областной государственной администрации. Соответствующее назначение поддержали на заседании Кабмина.

К теме Биография Александра Скичко

Скичко в своей речи анонсировал привлечение инвестиций в перерабатывающую промышленность сельского хозяйства Черкасской области. Еще одним направлением его работы будет вопрос мелиорации и орошения земель в регионе.

Заметим, что Скичко стал четвертым председателем ОГА во времена президентства Владимира Зеленского.

Что известно об Александре Скичко

Родился 28 апреля 1991 года в Черкассах. Окончил факультет международной экономики Киевского экономического университета.

Окончил факультет международной экономики Киевского экономического университета. Со времен школы Александр принимал активное участие во всех культурных мероприятиях, а в студенческие годы не пропускал ни одного конкурса. Он попал на телевидение в 15 лет. Однако сменил экономическую профессию на профессию ведущего значительно позже.

Однако сменил экономическую профессию на профессию ведущего значительно позже. В 2012 – 2013 годах стал ведущим ежедневного прямого эфирного утреннего шоу "Подъем" на "Новом канале". В 2017 году вел Первую национальную кинопремию "Золотая дзыга" и "Евровидение", которое проходило в Киеве.

До того, как официально объявил, что от партии "Слуга народа" будет баллотироваться в Раду, никакого отношения к политике не имел.

Александр Скичко был женат дважды. В 2011-м – на телепродюссере старше его на 10 лет. Через два года брак распался.

В 2016 году начались его отношения с владелицей отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv Елизаветой Юрушевой. В 2017 году они поженились. Скичко воспитывает двоих детей от первого брака жены.

Обратите внимание! Правительство также приняло решение повысить зарплаты бюджетников. С 1 января 2021 года они вырастут на 20%. Такое повышение произошло из-за увеличения минимальной зарплаты в Украине. Планируется, что с 1 декабря 2021 года зарплаты бюджетников вырастут еще на 8,3%.

Скандальное убийство в Одессе

На проспекте Небесной Сотни в Одессе мужчина вышел из подъезда с отрубленной головой и ножом в руках.

Читайте также Несмотря на попытку самоубийства: в Одесской области суд вынес приговор убийце 11-летней Дарьи Лукьяненко

По предварительной информации, мужчина совершил убийство отца и еще одного человека. Одной жертве убийца распорол брюшную полость, а другой – отрезал голову.

Его заметили другие жители дома, сообщает "Думская".

Голый и окровавленный мужчина, обмотанный кишками и с головой человека в руках, вышел из парадной, сел на лавочку и закурил,

– рассказал сосед.

Что говорят в полиции

В полиции подтвердили двойное убийство на Небесной сотне. Прибыв на вызов, полицейские увидели мужчину, который заходил в подъезд дома. Они зашли в его квартиру, где обнаружили тела 2 мужчин с признаками насильственной смерти.

На месте происшествия работает полиция и следственно-оперативная группа. Сведения по факту умышленного убийства внесли в Единый реестр досудебных расследований.



Мужчину подозревают в убийстве 2 человек ( 18+) / Телеграмм "ХО"

В Одессе мужчина гулял с отрубленной головой и ножом в руках

Задержание мужчины, которого подозревают в убийстве: смотрите видео

Важно! В Раздельнянском районном суде 20 января поставили точку в громком деле о зверском убийстве 11-летней школьницы. Дарью Лукьяненко жестоко убил 22-летний житель села Иванковка Николай Тарасов. Судьи решили признать мужчину виновным в убийстве девочки и приговорить его к 15 годам лишения свободы

Взрыв в центре Мадрида

В испанской столице, Мадриде, прогремел сильный взрыв. Ударная волна разрушила часть жилого дома. Это случилось 20 января, примерно в 15: 00 в районе Пуэрта-де-Толедо.

Также: В Роттердаме произошел мощный взрыв: пострадали 7 домов – фото

На месте взрыва расположены дом престарелых и учебное заведение. Данные геолокации свидетельствуют о том, что взрыв мог прогреметь в здании отеля. Несколько местных изданий сообщили, что вызвала трагедию утечка газа. Действительно ли это так – будут выяснять правоохранители.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере 6 человек, еще 2 – погибли.

Сильный взрыв в Мадриде / Фото из соцсетей

Передача Украине пленных

Так называемая оккупационная власть передаст Украине в одностороннем порядке 9 человек.

Ознакомьтесь Крушение судна Arvin у берегов Турции: спасенные украинские моряки вернулись домой

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, оккупанты передадут "посреднику" людей, которых незаконно удерживают. Денисова отметила, что в СИЗО Луганска доставили 3 человека, которых готовят к передаче, в Донецке их есть еще 6.

Их сейчас кормят, моют, оказывают медицинскую помощь и приводят в опрятный вид. Думаю, что сегодня вечером или завтра утром (20–21 января) их передадут по маршруту Луганск – Донецк – Ростов-на-Дону – Минск – Киев,

– рассказала омбудсмен.

Денисова добавила, что не может назвать имена этих людей, пока их не доставят в Украину.

Напомним, ранее оккупанты заявили, что передадут нескольких женщин, пожилых и больных людей, которые не воевали в составе украинских войск. Там подчеркнули, что Украина должна воспринимать это как "жест гуманизма и милосердия". Больше об односторонней передаче украинской стороне пленных читайте по ссылке.