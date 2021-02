Годовщина масштабного расстрела на Майдане. День начала оккупации Крыма. Зеленский подписал указ о санкциях Медведчуку. Иран завершил расследование катастрофы МАУ. Украина завоевала "бронзу" на ЧМ по биатлону. На Прикарпатье разворачивают мобильный госпиталь. Такими были главные новости 20 февраля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

В Украине отмечают годовщину расстрелов на Майдане

В Украине 20 февраля отмечают День памяти Героев Небесной Сотни. На Майдане Независимости в Киеве 7 лет назад произошло самое кровавое противостояние между беркутовцами и мирными участниками Революции Достоинства.

Снайперы силовиков Януковича прицельно стреляли в активистов на протяжении 3 часов.

Что произошло 20 февраля 2014 года

Жестокие расстрелы начались еще 18 февраля 2014 года. В ночь на 20 февраля было относительно спокойно. Противостояния возобновились утром.

После 2 часов столкновений силовики начали отступать, а у майдановцев появилась возможность занять позиции, которые они накануне потеряли.



Беркутовцы стреляют по активистам Революции Достоинства / Фото Getty Images

Практически безоружные активисты поднимались по улице Институтской, когда по ним открыли прицельный огонь из огнестрельного оружия.

Мирные демонстранты прикрывались от пуль самодельными щитами, а их основным оружием были палки и коктейли Молотова.

Герои Небесной Сотни

В течение нескольких часов в результате обстрелов погибло более 60 человек – больше всего за время Революции Достоинства. Под удар попали также и те, кто пытались вынести тела раненых. Еще десятки пострадавших впоследствии скончались в больницах.



Снайперы стреляли по тем, кто пытался вынести пострадавших / Фото Getty Images

В целом в течение 18 – 20 февраля погибли около 100 человек, которых впоследствии и назвали Небесной Сотней.

Это важно! Звание Герой Украины присвоили 105 Героям Небесной Сотни посмертно. Из них 3 иностранцев – белорус Михаил Жизневский, грузин Зураб Хурция и Давид Кипиани.

Конец кровавого противостояния

События того дня стали последним переломным моментом Революции Достоинства. 20 февраля 2014 правоохранители Львовщины и СБУ Закарпатской области заявили, что переходят на сторону протестующих.

Кроме этого, случился раскол в "Партии регионов". Первыми заявили о выходе тогдашний глава КГГА Владимир Макеенко и председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Татусяк, а впоследствии – еще десятки "регионалов".

Противостояние на Майдане / Фото Getty Images

Вечером 20 февраля Верховная Рада собралась на экстренное заседание. Парламентарии около 22:00 одобрили постановление "Об осуждении применения насилия, которое привело к гибели мирных граждан Украины".

Так, действия силовиков признали незаконными, а использование спецсредств против майдановцев запретили.

Что происходило на Майдане 20 февраля 2014 года: смотрите видео

Сейчас виновных за обстрелы на Майдане не наказали. 5 подозреваемых экс-работников "Беркута" обменяли в конце декабря 2020 года на украинских пленных в ОРДЛО, из-за этого приговора суда так и не было. Двое силовиков – Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев. Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни Источник: Офис Президента Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили День памяти Героев Небесной Сотни. Глава государства и первая леди установили лампадки у креста, где погибли активисты Революции Достоинства. Президент подчеркнул, каждое имя того, кто отдал жизнь во время Революции Достоинства, должен отметиться в памяти. Мы не имеем права забыть имена погибших на Майдане. Мы не имеем права не узнать имена всех виновных в этом. Мы не имеем права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни. Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины!

– подчеркнул Зеленский. Супруги также ударили в колокол достоинства. 20 февраля он будет звонить еще много раз – за каждым из героев, погибших на Майдане. Его изготовили по поручению президента. Колокол будет звучать в память каждого из героев На колоколе есть надпись: "Слава Украине! Небесной сотне слава!". В будущем на этом месте планируют создать Национальный мемориал Героев Небесной Сотни. Важно! В день рождения каждого, кто отдал свою жизнь на Майдане, перед звоном будут устанавливать его портрет и тогда будет звучать памятный колокол. Зеленский с женой почтили память Героев Небесной сотни / Фото Офиса Президента

Как чествуют Небесную Сотню в городах Украины

Киев

В Киеве годовщину кровавых расстрелов люди чествуют на Майдане и аллее Героев Небесной Сотни. С утра туда приходили, чтобы возложить цветы к мемориалу и поклониться погибшим героям.

Кроме цветов и лампадок среди траурных атрибутов в этом году – Бумажные ангелы. Они символизируют почет и скорбь.

В Свято-Михайловском Златоверхом соборе митрополит Епифаний провел панихиду по Небесной Сотне.



Чествование памяти Небесной Сотни в Киеве / Getty Images

В столице с 19:00 до 23:00 на аллее Героев Небесной Сотни зажгут "лучи достоинства".

Харьков

В Харькове годовщину кровавых расстрелов на Майдане почтили на площади Героев Небесной Сотни. Туда пришли родные погибших героев – Николай (отец Евгения Котляра) и Ольга (жена Юрия Паращука).

Сокоординатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин заявил: такую локацию для акции памяти выбрали не случайно.

Харьков имеет 3 ребят, которые погибли. Каждый год мы собираемся с родными, побратимами, кто был на Майдане. Сегодня мы решили собраться на майдане Героев Небесной Сотни, чтобы показать властям, что мы будем требовать, чтобы именно на этом месте был мемориальный комплекс Героям Небесной Сотни,

– отметил Чистилин.

Тернополь

В Тернополе Небесную Сотню чествовали возле памятника Героям Евромайдана.

Поминальное богослужение состоялось под руководством архиепископа и митрополита Тернопольско-Зборовский УГКЦ Василия Семенюка и архиепископа Тернопольско-Бучацкого ПЦУ Тихона.

Имена погибших героев зачитали под сопровождение песни "Пливе кача", которая уже стала своеобразным символом того трагического дня – 20 февраля 2014 года.

Накануне, вечером 19 февраля, памятник Небесной сотне подсветили лучами. Каждый из них символизировал погибшего героя.



Лучи на памятнике Небесной Сотни / "Тернопільська мережева газета"

Львов

Во Львове в 18:00 прошла художественная акция "Лучи Майдана". В память о погибших Героях в небо запустят световые лучи.

Участие в акции приняли близкие и друзья Героев Небесной Сотни, военные, духовенство, а также жители города.

Какие еще мероприятия были запланированы во Львове

торжественное зачитывание имен Героев Небесной Сотни;

минута молчания;

совместная молитва и зажигание лампадок.

День начала оккупации Крыма

20 февраля 2014 года началась активная фаза российской операции по захвату и оккупации украинского полуострова Крым.

Уже 27 февраля "зеленые человечки" и "ряженые" диверсанты захватили парламент и правительство АР и установили контроль над суверенной территорией украинского государства. Сейчас Крым уже 7 лет оккупирован.

Читайте также Россия создала прецедент: из-за оккупации Крыма существует угроза силового изменения границ в мире

У российских оккупантов был четкий план операции – после установления военного контроля над Крымом они провели на захваченных территориях имитацию "плебисцита", результат которого был известен заранее.

Следующим шагом стало объявление о "присоединении" Крыма к России 18 марта 2014 года. Этот фарс происходил с нарушением законов Украины и норм международного права.

Мир осудил аннексию Крыма

Односторонняя аннексия Крыма Россией была осуждена мировым сообществом и стала причиной введения против государства-агрессора санкций.

Могла ли Украина защитить Крым в 2014 году: смотрите видео

Нарушение прав и свобод

Почти 2 миллиона граждан Украины оказались заложниками российского авторитаризма. Им насильно были выданы паспорта граждан России, также они вынуждены были жить по законам государства-оккупанта.

После захвата Крыма Российская Федерация обязана добросовестно выполнять свои международно-правовые обязательства как государства-оккупанта, но не делает этого.

С этим сразу столкнулись граждане Украины, оказавшиеся под оккупацией. Сфабрикованные оккупантами дела Сенцова, Кольченко, Афанасьева, Балуха, Чийгоза и других политзаключенных Кремля являются общеизвестными. Впрочем, чуть ли не ежедневно в Крыму фиксируются новые факты нарушения прав и свобод граждан. На полуострове сейчас царит атмосфера страха и постоянного давления оккупационных властей на людей.

К теме Отказались служить в российской армии: в Крыму осудили 13 человек

Факты произвола оккупантов в Крыму и системное нарушение прав человека сейчас рассматриваются в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Будущее решение Суда откроет путь для многочисленных исков граждан к оккупантам.

Оккупанты ввели воинскую повинность и незаконно вербуют граждан Украины в ряды своего войска, там они проходят обучение и испытывают непоправимое влияние российской пропаганды.

Крым также стал частью всероссийского идеологического проекта по насаждению культа войны. Жертвами пропагандистов и так называемого "победобесия" стали не только взрослые, но и маленькие дети. Последствия подобного зомбирования и навязывания лживых тезисов российской пропаганды непредсказуемы. Это является грубым нарушением Конвенции о правах ребенка.

Милитаризация Крыма

Под оккупацией Крым быстро милитаризируется – не только детей заставляют одевать военную форму, браться за оружие и разыгрывать "боевые сценки", подобная практика наблюдается по всему полуострову.

Крым стал местом дислокации российских военных. Сейчас в Крыму размещен армейский корпус оккупантов, базы ВМФ, авиационная дивизия и дивизия ПВО.

Военный контингент оккупантов составляет около 30 000 человек. На полуострове сейчас стремительно строят новые военные объекты, некоторые из них – прямо в курортной зоне.

Ядерное оружие в Крыму

Во времена СССР в Крыму было размещено ядерное оружие. Украина по условиям Будапештского меморандума отказалась от ядерного статуса и Крым стал безъядерным – оружие вывезли в Россию, строительство атомной электростанции заморозили.

После оккупации министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его страна не собирается реализовывать существующий ядерный потенциал Крыма. Впрочем, уже в 2015 году появилась информация о том, что в Крым завезли ядерные боеголовки.

Тогда же в Крым прибыли стратегические бомбардировщики Ту-22МЗ и печально известные "искандеры", которые могли стать носителями ядерных зарядов.

Кроме этого, возобновилась работа на бывшем хранилище ядерных боеприпасов в Кызылташе под кодовым названием "Феодосия-13" (он же "Симферополь-10", он же объект "712").

Крым – снова ядерная зона: смотрите видео

После постройки оккупантами Керченского моста, как предполагает украинская разведка, в Крым были переброшены боевые железнодорожные ракетные комплексы, способные нести ядерные заряды.

Таким образом было раскрыто истинное назначение распиаренного моста – платформа и прикрытие для возможного использования ядерного оружия.

Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран,

– сказал Андрей Таран в интервью турецким СМИ.

Информация о размещении ядерного оружия в Крыму звучала и в последующие годы от политиков и разведки.

В конце 2020 года министр обороны Украины Андрей Таран дипломатично сообщил, что Россия создала все условия для размещения ядерных ракет в Крыму.

Зеленский подписал указ о санкциях Медведчуку

Президент Владимир Зеленский подписал официальный указ о введении санкций против 8 человек, среди которых – Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также в отношении 19 компаний.

Поэтому теперь решение СНБО относительно ограничительных мер, принятое накануне, вступило в силу.

Кто под санкциями

Виктор Медведчук – нардеп от ОПЗЖ, кум Путина;

Оксана Марченко – жена Медведчука;

Наталья Лавренюк – гражданская жена Тараса Козака;

Константин Вацковский – россиянин, связанный с нефтяным бизнесом;

Сергей Лисогор – россиянин, связанный с нефтяным бизнесом;

Валерий Донченко – россиянин, связанный с нефтяным бизнесом;

Александр Маслюк – россиянин, связанный с нефтяным бизнесом;

Михаил Попов – россиянин, связанный с нефтяным бизнесом.

Что предусматривают санкции против Медведчука

► Блокирование его активов, ограничение торговых операций и прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств.

► Кроме этого-аннулирование лицензий на пользование недрами. Запрещен и транзит ресурсов по территории Украины, вывод капиталов за рубеж.

► Медведчук теперь не сможет участвовать в приватизации. За рубежом он не сможет инвестировать и размещать валютные ценности на счетах.

Какие еще ограничения предусматриваются

блокировка активов – временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом;

ограничение торговых операций;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

Важно! В этом пунктов говорится, в частности, об аннулировании или остановке действия специальных разрешений на пользование недрами.

полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

запрет участия в приватизации, аренде госимущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

запрет выдачи разрешений, лицензий НБУ на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах за рубежом;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из-за границы или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим законом.

США поддержали санкции против Медведчука

Соединенные Штаты Америки поддержали санкции против Виктора Медведчука Оксаны Марченко и других бизнесменов, которые накануне объявили в СНБО.

В заметке на официальном твиттере американского посольства в Украине говорится о том, что США поддерживают усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности.

Медведчук находится под санкциями США с 2014 года – из-за подрыва безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины,

– подчеркнули в сообщении.

Иран завершил расследование авиакатастрофы самолета МАУ

В Иране завершили расследование крушения самолета "Международных авиалиний Украины". Лайнер МАУ сбили над Тегераном 8 января 2020 года.

Сейчас готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд. Об этом заявил глава Судебно-юридической организации вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами.

Читайте также Самолет МАУ могли сбить умышленно: МИД Украины отреагировал на записи

Военная прокуратура завершила расследование

Расследование дела о крушении украинского самолета было завершено в военной прокуратуре,

- отметил он.

Шокролла Бахрами добавил, что судебное разбирательство начнется после предыдущего процесса с присутствием подсудимых. Пока неизвестно, будет ли суд открытым или закрытым.

Стоит также заметить, что прокуратура Ирана обвиняет в причастности к катастрофе МАУ десять человек. Среди них-высшие военные командиры. Кроме этого, один человек находится под стражей.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: ключевые события

8 января 2020 года самолет рейса PS752 украинской авиакомпании МАУ сбили двумя иранскими военными ракетами класса "земля-воздух" близ Тегерана.

В момент катастрофы на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были граждане 7 стран, в том числе и Украины. Все они погибли.

Тела 11 украинских граждан, погибших в страшной катастрофе, вернули на родину. Церемония чествования памяти состоялась в терминале В Международного аэропорта "Борисполь".

30 декабря 2020 года Иран заявил о завершении расследования катастрофы. Только 5 января 2021 года технический отчет передали Украине.



Авиакатастрофа МАУ в Тегеране / Инфографика 24 канала

Украина завоевала "бронзу" на ЧМ по биатлону.

В словенской Поклюке в рамках чемпионат мира по биатлону-2021 состоялась коронная для сборной Украины женская эстафета. Украина финишировала третьей.

На протяжении всей гонки борьба за" золото " шла между Норвегией, Украиной, Белоруссией и Францией. На экваторе гонки французская команда отвалилась от этого противостояния. Однако присоединились Польша и Германия.

Читайте также Намек на завершение карьеры: тренер сборной Украины по биатлону Санитра о будущем Семеренко

Последняя стрельба стала ключевой. Сборная Норвегии стала чемпионкой мира в женской эстафете. За второе место была жаркая борьба между Германией и Украиной.

Победительницей в этой дуэли вышла немка. Украина получила "бронзу".

Результаты гонки

1. Норвегия (0 + 11)

2. Германия (0 + 5)

3. Украина (0 + 7)

На Прикарпатье разворачивают мобильный госпиталь

В больницах Ивано-Франковщины не хватает мест для больных коронавирусом. Из-за этого вечером 19 февраля в область доставили мобильный госпиталь, утром 20 февраля его начали обустраивать.

Что известно о мобильном госпитале на Прикарпатье

Госпиталь разворачивают на территории коронавирусной Богородчанской центральной районной больницы. Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

К теме На Прикарпатье доставили мобильный госпиталь для больных COVID-19

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на Прикарпатье ГСЧС разворачивают мобильный госпиталь для больных на коронавирус,

– заявил Аваков.



На Прикарпатье обустраивают мобильный госпиталь / Фото МВД

Что известно о мобильном госпитале

Госпиталь состоит из нескольких модулей и имеет 120 койкомест. Он также укомплектован необходимым медицинским оборудованием.

Заметим, работы по развертыванию госпиталя все еще продолжаются. Он заработает в течение 9 дней.

Этапы развертывания госпиталя

Первым этап-монтирование оборудования, которое будет обогревать временное помещение.

Второй этап-раскладывание кроватей и установка аппаратуры.

Обратите внимание! Госпиталь также будет иметь резервный модуль. Его привлекут, если не хватит имеющихся мест.

К работе в мобильном госпитале на Прикарпатье приобщат студентов Ивано-Франковской медакадемии и медиков-добровольцев.

На Ивано-Франковщине разворачивают мобильный госпиталь: смотрите видео