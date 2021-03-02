Владимира Зеленского вакцинировали от COVID-19 во время рабочей поездки на Донбасс. Евросоюз и США ввели санкции против России. Народные депутаты собирают подписи за проведение сессии для увольнения директора НАБУ Артема Сытника. СМИ пишут, что суд разрешил задержать пророссийского блогера Анатолия Шария. Такими были главные новости 2 марта.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Зеленского вакцинировали от COVID-19

Источник: твиттер Владимира Зеленского

Владимира Зеленского вакцинировали от коронавируса. Это произошло во время рабочей поездки украинского лидера на Донбасс.

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Президента прививали препаратом от AstraZeneca индийского производства.

Получил прививку от COVID-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами как верховный главнокомандующий,

– сообщил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что вакцинация позволит людям со всего мира наконец вернуться к нормальной жизни.

Вакцинация президента стала возможной благодаря внесению изменений в Национальный план.

К слову, 1 марта публично вакцинировали и министра здравоохранения Максима Степанова.

Зеленский прокомментировал прививку против COVID-19: смотрите видео

Вакцинация в Украине: основное

24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Первую прививку препаратом CoviShield сделали медику – Горенко Евгению Васильевичу.

На следующий день на Донбассе начали прививать украинских военных. Первая вакцина поступила в 66-й военный госпиталь.

Национальный поэтапный план вакцинации против COVID-19 предусматривает, что к концу 2021 года вакцинируют примерно 14 миллионов украинцев.

Кроме того, 1 марта в Украине заработал сайт для записи на вакцинацию.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Санкции против России

Ограничения от ЕС

Источник: Совет ЕС

Евросоюз наложил санкции против нескольких российских официальных лиц России. Все из-за заключения оппозиционера Алексея Навального, а также насилия против мирных протестующих.

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Санкции предусматривают запрет въезда в ЕС и замораживание активов. Список людей, попавших под санкции, опубликовали в Официальном журнале ЕС.

На кого наложили санкции

генпрокурор России Игорь Краснов;

председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин;

директор Росгвардии Виктор Золотов;

директор ФСИН Александр Калашников.

Справка. В октябре 2020 года Евросоюз ввел санкции против 6 человек и научно-исследовательского института органической химии и технологии из-за отравления Навального. В частности, против директора ФСБ Александра Бортникова, первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко и еще 4 чиновников.

Санкции США

Соединенные Штаты вслед за ЕС применили санкции против российских чиновников из-за отравления и заключения Навального. Однако санкции США значительно шире.

Источник: AFP

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Ограничения касаются 7 высокопоставленных чиновников России. Также в список добавят 14 организаций, которые занимаются изготовлением биологического и химического оружия.

По данным "Риа Новости", под санкции попали глава ФСБ Александр Бортников;

глава ФСИН Александр Калашников;

генпрокурор России Игорь Краснов

заместитель министра обороны Павел Попов;

заместитель министра обороны Алексей Криворучко;

1-й замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко;

глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин. На какие компании наложили ограничения Представитель администрации США рассказал, что вскоре опубликуют список из 14 институтов, в отношении которых будут действовать жесткие экспортные санкции: 9 русских,

3 немецких,

один из Швейцарии,

один государственный исследовательский институт. Известно, что все 14 вовлечены в деятельность, которая противоречит американским интересам в сфере нацбезопасности и внешней политики. Заметим, американская разведка прямо указала на причастность Федеральной службы безопасности России к отравлению Навального "Новичком". К слову, по информации Bloomberg, США вскоре могут ввести санкции против России еще и за кибератаку на производителя программного обеспечения SolarWinds. Внимание! Больше об отравлении Навального, его аресте и протестах из-за этого, читайте по ссылке.

Подписи для сессии Рады по Сытнику

Источник: телеграм-канал Виталия Шабунина

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание, чтобы уволить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

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Сессию хотят назначить на четверг, 4 марта. Народные депутаты уже собирают подписи для этого.

Шабунин рассказал, что координирует процесс народный депутат Артем Дмитрук. Именно он получил у спикера Дмитрия Разумкова подписные листы.

По словам главы Центра противодействия коррупции Сытника планируют "снимать" во время пребывания в Украине президента Европейского Совета. По его мнению, это сознательное разрушение отношений с ЕС.

Кстати, как раз завтра Президент ЕР Шарль Мишель встречается с Сытником, а уже в четверг Рада будет снимать последнего по политическим мотивам,

– написал Шабунин.

Напомним! В парламент еще 15 февраля поступил законопроект от Кабмина об увольнении Сытника. Согласно ему, в случае отстранения Сытника, его полномочия будет исполнять его первый заместитель Гизо Углава.

Увольнение Сытника: основное

В СМИ появилось сообщение, что на освобождении Сытника якобы настаивал Зеленский. Все из-за того, что НАБУ открыло уголовное дело из-за злоупотреблений при закупке вакцины против COVID-19.

Сам законопроект об увольнении появился после неудачных переговоров с МВФ. Миссия Фонда в Украине завершилась. В меморандумах с МВФ речь шла о создании НАБУ и обеспечении его независимости. Если эти договоренности будут нарушены, есть риск, что возобновления сотрудничества не будет.

16 декабря по решению КСУ утратили силу некоторые положения Закона Украины о НАБУ. В частности о том, как назначают его главу. Там назвали неконституционным назначение Сытника.

Суд разрешил задержать Шария

Источник: "РБК-Украина"

Печерский районный суд Киева разрешил задержать пророссийского блогера Анатолия Шария, который подозревается в государственной измене. Об этом изданию стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

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Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и позволил задержать Шария, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения.

Впоследствии в базе розыска Министерства внутренних дел Украины появился файл на подозреваемого в государственной измене блоггера. Там он указан как "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования".

Справка. Шарий – это скандальный блогер, известный своими пропагандистскими роликами на ютубе. В какие скандалы он попадал и почему его связывают с Россией – читайте по ссылке.

Шарию объявили подозрение: основное