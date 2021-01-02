В офисе Президента обнародовали планы Владимира Зеленского на 2021 год относительно иностранных поездок. Также известно, кто из иностранных лидеров посетит Украину. Украина не будет регистрировать российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V". Страсти вокруг выборов президента США не стихают. От коронавируса умерла волонтер и оперная певица Александра Тарасова. Такими были главные новости 2 января

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Президентские планы на 2021 год: куда собирается Зеленский и кто прибудет в Украину

Иностранные визиты Зеленского

Как рассказал, заместитель руководителя Офиса Президента, дипломатический советник главы государства Игорь Жовква, Владимир Зеленский прежде всего хочет осуществить визит в США. Однако точной даты пока нет. Об этом сообщает 24 канал.

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Кроме того, украинский президент отправится в турне по Азии. В его планах – посетить Южную Корею, Вьетнам, Таиланд и Сингапур. Вероятно, что эту серию визитов он совершит во второй половине года.

В то же время в офисе Президента надеются, что в 2021 году все же состоится очередной нормандский саммит с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии. Его проведение запланировано в Берлине. А основными темами мероприятия станут война на Донбассе и решение, как достичь мира на этой территории.

Визиты каких иностранных лидеров запланированы в Украину

Уже 12 января в Киев прибудет президент Молдовы Майя Санду . Это будет ее первый официальный визит в другую страну на посту главы государства.

. Это будет ее первый официальный визит в другую страну на посту главы государства. Также в первой половине 2021 года Украина планирует провести переговоры на самом высоком уровне во время официального визита президента Франции Эммануэля Макрона . В офисе Президента ожидают, что тогда удастся начать ряд новых экономических проектов.

. В офисе Президента ожидают, что тогда удастся начать ряд новых экономических проектов. Ожидают в ОПУ и приезд премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

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Российская вакцина против коронавируса в Украине: Киев расставил все точки над "і"

Вопрос российской вакцины поднял один из лидеров пророссийской полистилы ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук. Он заявил, что харьковская компания "Биолик" обратилась в Минздрав и Государственный экспертный центр с просьбой зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

По словам Медведчука, российский разработчик вакцины уже дал разрешение на трансфер технологии и передачу "Биолек" клеточной линии для ее производства. Кроме того, клинические исследования "вакцины" якобы доказали ее безопасность и эффективность в более 95% случаев. Заявления на приобретение российского препарата, мол, уже подали 50 стран мира.

Впрочем, в фармацевтической компании заявили, что технически способны производить вакцины от коронавируса, но лишь при наличии ее государственной регистрации в Украине.

Сейчас АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий по производству вакцины "Спутник V". АО никогда не производило таких вакцин на технологической базе компании,

– отметили в "Биолик".

Впоследствии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий отметил, что в Украине нельзя по закону регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой. Парламентарий добавил, что речь идет о таких странах, как США, страны ЕС, Швейцарии и Японии.

А окончательную точку в этом вопросе поставил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он отметил, что Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли все этапы исследования. Российская третьего этапа не прошла.

Все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности,

– отметил чиновник.

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Трамп и в дальнейшем не хочет уходить с поста президента США

Действующий хозяин Белого дома продолжает бороться за то, чтобы его оппонента на выборах Джо Байдена не признали президентом. В частности, на 6 января он созывает масштабный митинг своих сторонников. Именно в этот день результаты голосования выборщиков должен утвердить Конгресс.

Также известно, что на этом заседании не менее 140 республиканцев в Палате представителей проголосуют против итоговых подсчетов голосов избирателей на выборах президента США. Однако несогласие сторонников Трампа не имеет шанса повлиять на результаты выборов. Они лишь на несколько часов отсрочат утверждения Джо Байдена победителем.

Между тем, федеральный судья отклонил иск сторонников Дональда Трампа в Конгрессе. Им надеялись "нажать" на вице-президента Майка Пенса и в последний момент изменить результаты президентских выборов в пользу Трампа. Именно Пенс во время официального подсчета голосов выборщиков в Конгрессе 6 января должен открывать голоса из каждого штата и объявлять результат.

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Умерла Александра Тарасова

Ушла из жизни волонтер и оперная певица Александра Тарасова. Женщина была инфицированной коронавирусом, болезнь протекала очень тяжело. В частности, она лежала в больнице и находилась на дыхательных аппаратах.

Нужны средства на поддержку всей семьи. Дети сами не справятся с финансовыми проблемами. Все знают, каких средств требует эта болезнь. Саша сама воспитывает двоих детей,

– сообщала 24 декабря пользовательница Оксана Шевченко.

Что известно об Александре Тарасовой

Это певица Национальной оперы Украины и жена десантника.

Когда началась война, женщина доставала необходимую одежду, каски, бронежилеты и многое другое для украинских защитников.

Тарасова была исполнительным директором одного из самых известных благотворительных фондов "Крылья Феникса" и председателем правления благотворительного фонда "Вернись живым".

В апреле 2015 года волонтерку пригласили в Министерство социальной политики, где она возглавила Управление по делам ветеранов войны и участников АТО.

Тарасова уволась из министерства в 2018 году под давлением "псевдоветеранов" и старых клерков.

Номер карточки сына Александры Тарасовой – 4441114443023401, Константин Тарасов-Чаплык