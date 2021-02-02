На Донбассе в результате обстрела оккупантов погиб украинский военный. В Первомайске Николаевской области мужчина поджег "Эпицентр". В Москве суд начал рассмотрение дела против российского оппозиционера Алексея Навального. Верховная Рада поддержала важные законодательные инициативы. Синоптики рассказали, когда в Украине потеплеет. Таковы были главные новости 2 февраля.

Источник: 24 канал

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Потеря на Донбассе

Источник: ОТГ "Север"

Боевики на Донбассе в очередной раз пренебрегли перемирием, обстреляв позиции наших защитников. В результате вражеского обстрела возле Шумов погиб боец Вооруженных сил Украины.

Детали трагедии

Военный ВСУ получил тяжелое ранение в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Медики оперативно оказали бойцу помощь, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось.

Украинская сторона сразу же сообщила о действиях оккупантов представителей ОБСЕ.

Обратите внимание! В течение последних дней пророссийские боевики на Донбассе активизировались. Бывают дни, когда обстрелы боевиков действительно наносят ущерб украинским бойцам.

Как прошли сутки 1 февраля на Донбассе

За 1 февраля боевики 5 раз нарушили режим тишины на оккупированном Донбассе.

Боевики стреляли из гранатометов , крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди украинских героев, к счастью, нет.

Поджог "Эпицентра"

Источник: ГСЧС

2 февраля в Первомайске Николаевской области вспыхнул пожар в торговом центре "Эпицентр". Правоохранители выяснили, что к поджогу причастен 37-летний мужчина.

Как все происходило

По версии правоохранителей, мужчина пришел в гипермаркет с ножом и топором. Его пытался задержать охранник, однако поджигатель ранил его и скрылся из здания. На улице его догнали другие сотрудники охраны. Одного из них поджигатель снова ударил топором.

Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции, ему грозит пожизненное лишение свободы. В ближайшее время ему объявят о подозрении в совершении преступлений и изберут меру пресечения. Правоохранители начали уголовные производства по статьям об:

умышленном уничтожении или повреждении имущества,

покушении на умышленное убийство.

Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар только в 18:30. Жертв или пострадавших в результате пожара нет.

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Алексея Навального осудили в Москве

Источник: 24 канал

Московский суд вынес приговор по делу против российского оппозиционера Алексея Навального. Приговор касается дела "Ив Роше", по которому оппозиционер ранее был осужден на 3,5 года условно. Теперь срок изменили на реальный. С учетом 1 года, который Навальный пробыл под домашним арестом, срок, который он должен отбыть в колонии, – 2,5 года. Известно, что наказание Навальный будет отбывать в колонии общего режима.

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Как оглашали приговор

Об изменении наказания для Навального ходатайствовала российская прокуратура. Прокуроры настаивали, якобы оппозиционный политик не выполнял обязательств условного срока, в частности не появлялся к правоохранителям в определенное время.

Судьи согласились с прокурорами и заявили, что дальнейшее "исправление подсудимого невозможно без лишения его свободы". Также Навальному назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Последнее слово Навального в суде

Алексей Навальный подчеркнул, что дело является давним и признано сфабрикованным. Такое решение принял Европейский суд по правам человека, который не нашел даже состава преступления.

Суть в том, чтобы меня посадить по делу, по которому меня уже признали невиновным и оно уже признано сфабрикованным. И это не просто мое мнение,

– сказал Навальный.

Почему судят оппозиционера

Дело касается якобы махинаций в компании "Ив-Роше" и тянется еще с 2014 года . Тогда брат политика Олег Навальный работал на руководящей должности на Почте России.

. Тогда брат политика Олег Навальный работал на руководящей должности на Почте России. Суд утверждает, что он убедил руководство "Ив Роше" расторгнуть договор на поставку продукции с Почтой России и заключить с ООО "Главное подписное агентство".

продукции с Почтой России и заключить с ООО "Главное подписное агентство". В решении суда говорится, что цены были завышены, поэтому убытки составили 26 миллионов рублей. Алексей Навальный якобы руководил этой аферой.

Обратите внимание! В августе 2020 года Навального отравили "Новичком". Поэтому его отвезли на лечение в берлинскую клинику "Шарите". Расследование Bellingcat показало, что к отравлению причастны сотрудники ФСБ.

Заседание Верховной Рады

Источник: 24 канал

Парламентарии провели очередное заседание 2 февраля. Во время него нардепы поддержали ряд важных законодательных инициатив. Правда, не обошлось и без скандалов.

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Сексизм в Раде

Скандал вспыхнул из-за высказываний нардепа от партии "За майбутнє" Сергея Рудыка. Политик в своем выступлении упомянул нардепа Марьяну Безуглую, намекая, что 32-летняя женщина из медицины "не должна призывать реформировать СБУ". На защиту своей коллеги встали другие депутаты.

К примеру, нардеп от "Голоса" заявила, что женщины, независимо от возраста, могут иметь значительно большие достижения, чем мужчины. Также она призвала Рудыка извиниться, а парламент – принять закон о противодействии сексизму.

Выступление Сергея Рудыка в Раде: смотрите видео

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Как прошло заседание Рады

Когда в Украину придет потепление

Источник: Укргидрометцентр, фейсбук Натальи Диденко

Синоптики прогнозируют, что уже с 3 февраля морозы в Украине отступят и придет кратковременное потепление.

Как изменится погода в ближайшие дни

3 февраля температура воздуха поднимется до +7...+9 градусов на востоке. В Крыму и Запорожье будет еще теплее – +9...+12 градусов. В северных областях столбик термометра поднимется до 0...+3 градусов. Кроме того, в западных и северных областях будет падать дождь и мокрый снег. Поэтому на дорогах будет гололедица. В Карпатах 3 февраля будет падать снег.

А вот 4 февраля в Украину придет циклон, который обусловит дожди. Поэтому в этот день осадки прогнозируют во всех областях.

Обратите внимание! Такая погода в Украине продлится не долго. Уже в пятницу, 5 февраля, морозы вернутся, однако уже без снега. Температура воздуха на севере опустится до -7...-10 градусов.