СНБО ввела санкции против Виктора Януковича, Николая Азарова и других. Вахтанг Кипиани выиграл у Виктора Медвечука судебное дело за книгу о Василе Стусе. Одесский суд отказал в ходатайстве об освобождении Сергея Стерненко. Парламент отменил заседание на время локдауна в Киеве. В Верховном суде рассмотрели иск о санкциях против каналов Медведчука. Такими были главные новости 19 марта.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

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Новые санкции СНБО

Источник: 24 канал

Украина ввела жесткие экономические санкции в отношении 27 бывших высокопоставленных должностных лиц и тех, кто способствует укреплению оккупации России в Крыму и на Донбассе. Соответствующее представление поступило в СНБО от правительства и СБУ.

Кто попал под санкции:

Виктор Янукович;

Николай Азаров;

Сергей Аксенов;

Наталья Поклонская;

Виктор Пшонка;

Вадим Колесниченко;

Сергей Курченко;

Дмитрий Табачник и другие.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что на 2021 год большинство бывших политиков и силовиков, против которых ввели ограничения, имеют гражданство России.

Санкции против 19 компаний

Кроме этого, СНБО также ввела санкции против 19 компаний в сфере пользования недрами. Заметим, что речь идет о максимальных санкциях, которые предусмотрены в Украине.

Среди них – "Гео Коннект", "Глобал гео инвест", "Трансетгео", "Геопост", "Надрапрайд", "Геофорс", "Эджинмарка" и "Эго газ альянс". Полный перечень – читайте по ссылке.

Данилов отметил, что согласно Конституции, недра принадлежат украинскому народу. Однако, как показывает проведенный аудит, они преимущественно принадлежат "народу, который живет на Виргинских островах или на других".

Данилов провел брифинг после заседания СНБО: смотрите видео

Анализ решений, подписанных Януковичем

Украинские правоохранители проверят все указы и распоряжения, которые издал президент-беглец Виктор Янукович. Ведь они, вероятно, могут угрожать национальной безопасности Украины.

У нас есть действующие указы и распоряжения Януковича, осужденного за государственную измену. Было поручение проанализировать все нормативно-правовые акты на предмет опасности нацбезопасности Украины,

– заметил Данилов.

Секретарь СНБО также объяснил, что речь идет только об указах, действующих по состоянию на 2021 год. Ведь среди решений бывшего главы государства есть и много таких, которые по состоянию на сейчас уже не действуют.



Заседание по локдауну

Кроме этого, по словам Алексея Данилова, Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время проведет также отдельное заседание по внедрению локдауна в Украине.

Секретарь СНБО подчеркнул, что местные власти также играет важную роль в борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

"Мы начали отправлять информационные письма, имеем обратную связь. Местные органы самоуправления включаются в эту работу, они проводят свои заседания ТЭБ и ЧС", – добавил Данилов.

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Медведчук проиграл по делу о Стусе

Источник: 24 канал

Автор книги "Дело Василия Стуса" Вахтанг Кипиани выиграл суд у Виктора Медведчука. Тот пытался ее запретить. Мол, из-за того, что отдельные отрывки оттуда нарушают его честь и достоинство.

В октябре 2020 года суд обязал из книги "Дело Василия Стуса" Кипиани убрать 6 эпизодов, где упоминается Виктор Медведчук. 19 марта в Киевском апелляционном суде рассматривали обжалования этого дела.

Цитаты, из-за которых судился Медведчук / Инфографика 24 канала

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции – Дарницкого районного суда Киева. Как объяснил Вячеслав Якубенко, адвокат Кипиани, отменили 27 исковых требований Медведчука.

Справка. Одно исковое требование суд все же оставил в силе – о фразе с предположением, что Медведчук был предоставлен и поддерживался органами госбезопасности непосредственно до процесса Василия Стуса.

Согласно решению апелляционного суда, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" также должен оплатить 768 гривен судебного сбора в пользу Кипиани и издательства Vivat.

Как отреагировал Кипиани

Автор книги отметил, что доволен решением суда. По его слвоам, оно свидетельствует о критическом мышлении, а не бесчестности судебной системы. А вот Медведчук на заседание суда не пришел.

Теперь книгу Кипиани могут продавать и тиражировать без каких-либо ограничений, а также – официально презентовуваты. Поэтому журналист намерен отправиться на Донбасс, чтобы там представить "Дело Стуса".

Решение суда по делу о книге Кипиани: смотрите видео

Медведчук – адвокат Стуса: что известно

Советская власть назначила его адвокатом Василия Стуса – несмотря на то, что он отказывался от такой защиты. Медведчук был одним из тех, кому КГБ доверяло.

В результате Стуса приговорили к 10 годам принудительных работ и к 5 годам ссылки. В лагере он умер. Тогда Виктор Медведчук признал обвинения "правомерными".

Книга "Дело Стуса" на 90% состоит из архивных документов. Попытки Медвечука ее уничтожить привели к тому, что сборник документов об украинском поэте наоборот приобрел бешенный спрос.

Санкции против каналов Козака – не нарушение прав

Источник: фейсбук Верховного суда

В Кассационный админсуд в составе Верховного суда поступил ряд исков, касающихся введения санкций против телеканалов Тараса Козака. Это – пророссийские медиа, подконтрольные Медведчуку.

Одно из таких дел суд рассмотрел 19 марта. Судьи решили, что соответствующий указ президента Зеленского, который ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, не нарушает права граждан.

Справка. В исковом заявлении говорилось о том, что потеря доступа к информационным программам этих каналов нарушает права истца, гарантированные Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод.

Однако суд, заслушав объяснения сторон и проанализировав материалы дела, отказал в удовлетворении иска. Через 5 дней появится полный текст решения, тогда истец будет иметь месяц, чтобы его обжаловать.

Что известно о других исках

Суд рассматривает 10 других исковых заявлений, которые также касаются указа президента Зеленского от 2 февраля относительно решения СНБО. Среди истцов – Тарас Козак, ООО "Новости 24 часа", "Телерадиокомпания "112-ТВ".

Стерненко оставили в СИЗО

Источник: фейсбук Сергея Стерненко

Приморский суд Одессы не удовлетворил ходатайство адвокатов Сергея Стерненко о его немедленном освобождении из-под стражи. Такое решение 19 марта приняла судья Лариса Ершова.

Соответствующее ходатайство согласились рассмотреть лишь с третьего раза. Ранее, например, судья Дмитрий Осиик отклонил его, потому что якобы не увидел, что Стерненко присутствует в зале суда.

Основания для освобождения Стерненко

В своем ходатайстве адвокаты активиста ссылались на статью 206 Уголовно-процессуального кодекса.

Согласно ей, каждый судья обязан освободить лицо, находящееся под стражей незаконно.

В частности – на основании приговора, который еще не вступил в законную силу и остановлен в исполнении.



Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала

Рада не будет работать из-за локдауна

Источник: 24 канал

В Киеве из-за ситуации с COVID-19 ужесточили карантин. Из-за этого народным избранникам пришлось временно приостановить пленарные заседания Рады. Проект постановления, в котором об этом говорилось, поддержали 298 нардепов.

При этом, парламент не уходит на каникулы. С 29 марта по 2 апреля вместо сессионных заседаний, как указано в календарном плане, политики будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях.

Кто из депутатов высказывался против

Ранее глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что он не видит оснований отменять заседания. Ведь нужно принять важные законопроекты.

Его мнение разделял, в частности, лидер "Слуги народа" Александр Корниенко. Политик подчеркнул, что работа парламента заблокирована правками к земельным законопроектам.

Локдаун в Киеве

Карантинные ограничения в столице ужесточили с 20 марта до 9 апреля включительно. Мэр города Виталий Кличко объяснил – к такому решению привело стремительное ухудшение ситуации с коронавирусом.

Справка. В Киеве не будут работать учреждения культуры, ТРЦ, будут запрещены массовые мероприятия. Рестораны и кафе будут работать только на вынос, а фитнес-центры и салоны красоты по предварительной записи.