Офис генпрокурора открыл 2 уголовных производства против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. ГБР сообщило о подозрении главе КСУ Александру Тупицкому. В Украину прибыл экс-сотрудник спецслужб Беларуси Игорь Макар, который обнародовал "белорусские пленки" по делу об убийстве Шеремета. В Германии обнаружили новый штамм COVID-19. Такими были главные новости 19 января.

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Дубинскому грозит лишение свободы

Офис генпрокурора открыл 2 уголовных производства против Александра Дубинского. Если вину нардепа докажут, ему грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

Что инкриминируют Дубинскому

Уклонение от уплаты налогов;

Легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Что грозит Дубинскому

Лишение свободы на срок от 3 до 6 лет;

конфискация имущества;

запрет занимать должности в сфере политике на 2 года.

О каких делах может идти речь

Еще в 2019 году Дубинский отказался обнародовать свою декларацию. Нардеп аргументировал, что якобы сделает это позже.

Украинские СМИ разоблачили, что семья Дубинского тогда владела 24 квартирами и 17 автомобилями. Однако мать нардепа до 2016 года получала только пенсию.

Сам Дубинский информацию не опроверг. Он заявил, что все имущество приобрел до депутатства.

В декларации за 2020 год Дубинский указал лишь 1 квартиру в Киеве на 149,3 квадрата. Всем остальным имуществом политик якобы перестал пользоваться.

В то же время СМИ сообщили, что недвижимость нардеп переписывает на мать.

В течение года Дубинский также "обеднел" на 4 автомобиля. По данным СМИ, их политик также переписал на мать.

Обратите внимание! Министерство финансов США наложило санкции на Дубинского из-за вмешательства в американские выборы. Сам нардеп назвал это провокацией. Он просил "Слугу народа" созвать экстренное заседание, однако глава фракции Давид Арахамия отказался это делать.



Офис генпрокурора возбудил дело против Дубинского / Инфографика 24 канала

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Тупицкому сообщили о подозрении

В Государственном бюро расследований объявили о подозрении главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому. Следователи заявили, что Тупицкий игнорирует подозрение и ходит на работу, будто ничего не произошло.

Детали

Тупицкого 19 января не впустили в здание КСУ.

Тогда судья вызвал полицию. Он заявил, что его отстранение и недопуск на рабочее место блокирует работу всего КСУ.

Представитель президента Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский рассказал, что отстранение Тупицкого "никак не блокирует или делает невозможным работу КСУ".

Впоследствии Тупицкий направил заявление Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с просьбой обеспечить надлежащее процессуальное руководство в расследовании.

Кроме того, Тупицкий заявил, что готов прибыть в ГБР, чтобы ему вручили подозрение в установленном Кодексом порядке.

Также глава КСУ просит Венедиктову обратиться с просьбой к Зеленскому, чтобы тот отменил указ об отстранении Тупицкого от должности.

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Информатор Макар дал показания относительно "белорусских пленок"

Экс-сотрудник белорусского спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар прибыл в Киев, чтобы дать показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Макар ранее обнародовал пленки, на которых убийство Шеремета обсуждают, вероятно, работники белорусского КГБ.

Мужчина сообщил. что некоторую информацию рассказал впервые. Ее не публиковали, чтобы не ставить под угрозу безопасность определенных людей.

Мы договорились, и я пообещал не разглашать свои показания, поскольку это может повлиять на следствие. В этом уголовном деле уже продолжаются судебные процессы, и очень важно, чтобы эта информация никуда не дошла,

– добавил Макар.

По словам Макара, он озвучил достаточно фактов, чтобы утверждать: белорусские спецслужбы имеют отношение к делу Шеремета. Теперь расследование дела якобы должно коренным образом измениться, и преступление будет раскрыто.

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В Украину прибыла глава ОБСЕ

В Украину с официальным визитом прибыла глава ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде. Она встретилась с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Детали визита

Это первый визит Линде в другую страну с момента вступления в должность главы ОБСЕ. Такой поступок политика демонстрирует, что Украина – приоритет для ОБСЕ.

Линде рассказала, что ОБСЕ расширила свое присутствие в Херсонской области. Кроме того, мониторинговая группа будет следить за событиями в оккупированном Крыму.

С Кулебой Линде обсудила урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе.

Зеленский поблагодарил главу ОБСЕ за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Украинский лидер подчеркнул: "Очень важно признавать, что и Крым, и Донбасс – это Украина".

Обратите внимание! В среду, 20 января, Линде и Кулеба вместе посетят территорию ООС на оккупированном Донбассе.