СНБО ввел санкции против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Пятый президент Петр Порошенко официально купил телеканал "Прямой". Глава Минздрава Максим Степанов поехал за вакциной в Индию, и сразу появились версии, что ему грозит отставка. Таковы были главные новости 19 февраля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня

Частично закрытое заседание СНБО: какие решения на нем приняли

Источник: 24 канал

Что известно о санкциях против Медведчука и Марченко

Состоялось частично закрытое заседания Совета нацбезопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского. О его итогах во время брифинга рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Главным итогом заседания стало введение санкций против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Все их активы будут заблокированы. Ограничения будут действовать в течение 3 лет.

Данилов рассказал, что Служба безопасности Украины ведет уголовное производство по финансированию терроризма. Именно по этой причине применят санкции.

СБУ проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в Россию и Украину. Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности "ЛНР". И как результат, подоплека для сообщения подозрения представителям компании,

– заметил, со своей стороны, председатель СБУ Иван Баканов.

По данным издания ZN.UA, Марченко владеет 75% Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. И это предприятие обеспечивает нефтепродуктами "ДНР"и "ЛНР".

Кроме того, наложат арест на часть акций телеканала "1+1", которыми владеет Марченко. Поэтому их не будут иметь права продавать или закладывать, а также пользоваться в целом.

Что касается Медведчука, то Украина вернет в государственную собственность часть нефтепродуктопровода Самара – Западное направление. Речь идет о компании "Прикарпатзападтранс", которая эксплуатирует участок вышеупомянутого газопровода. В 2017 году ее присвоило окружение Виктора Медведчука.

Другие решения

Введены санкции против 19 юридических и еще 6 физических лиц, а также 5 самолетов. Будут действовать ограничения также 3 года.

На кого наложат санкции

Константин Вацковский, гражданин России.

Виталий Донченко, гражданин России.

Наталья Лавренюк, гражданка Украины.

Сергей Лисогор, гражданин России.

Оксана Марченко, гражданка Украины.

Александр Маслюк, гражданин России.

Виктор Медведчук, гражданин Украины.

Михаил Попов, гражданин России.

О каких самолетах говорится

В СНБО также отметили: санкции наложат на 5 самолетов, на которых осуществляли перелеты из Киева в Москву. Все это происходило вопреки нормативно-правовым актам Украины.

Какие юрлица попали под удар

В отношении юридических лиц, которые тоже попали в список, – это компаний, обслуживавших данные самолеты. Они располагаются в России, Молдове и Украине. По словам Ивана Баканова, эти фирмы имеют отношение к молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA. Против них ввели санкции в конце января.

Украина намерена вернуться к 5 сценариям по Донбассу с 5 декабря 2019 года. Сейчас эти моменты обсуждают и президент Владимир Зеленский дал соответствующие поручения. Причина таких мер – обострение на Донбассе.

Президент дал указание пересмотреть все эти вещи. И при необходимости сделать новые поправки и новые реакции. Наши военные в любой момент готовы к закрытому заседанию в случае необходимости по этому поводу,

– заметил Данилов.

По его словам, вышеуказанное поручение от президента получили, в частности, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран, первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль и заместитель руководителя ОПУ Роман Машовец.

"Они должны иметь этот вопрос на контроле. Они сейчас возвращаются к этому решению, делают анализ ситуации, которая пришла после 5 декабря 2019 года. И соответствующим образом готовят новое заседание СНБО по этой теме", – констатировал он.

Обсудили, могут ли украинские военные наносить огонь в ответ на нападение пророссийских наемников. Секретарь СНБО отметил: каждый командир отвечает за своих подчиненных.

Если речь идет об угрозе жизни военных, каждый командир имеет право принять решение об открытии ответного огня,

– подчеркнул Данилов.

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"Прямой" официально стал принадлежать Порошенко

Источник: "Прямой"

Накануне пятый президент заявил, что стал официальным владельцем телеканала "Прямой". Он утверждает, что заплатил большие деньги – "миллионы и миллионы".

По словам политика, такое решение было обусловлено тем, что "Прямой" власть якобы собиралась закрыть. В частности, намеревалась ввести санкции против предыдущего владельца вещателя – бывшего главы КГГА Владимира Макеенко. Тот утром 18 февраля позвонил Порошенко и сказал, что нужно "приложить усилия для защиты канала".

Два дня назад мы подписали договор, я заплатил большие деньги... миллионы и миллионы... чтобы покрыть долги канала. Конечный бенефициарный владелец "Прямого канала" изменился – им является структура Prime Assets Capital, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу,

– заметил лидер "Европейской солидарности".

Правда, и пресс-секретарь президента Юлия Медель, и министр культуры Александр Ткаченко утверждают, что никаких санкций не планировали. В частности, Мендель подчеркнула, что блокирование медведчуковских каналов не имело признаков политической борьбы – решение приняли исключительно в защиту государственных интересов.

"Свободе слова в Украине ничего не угрожает, какие бы критические материалы, не надежные факты, если речь идет о телеканалах, подчиненных бывшему президенту, они ни распространяли", – заявила Мендель.

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Невеселое будущее для Степанова

Источник: 24 канал

Министр здравоохранения Максим Степанов накануне вылетел в Индию. Цель его визита – чтобы напрямую поговорить с производителем вакцин против коронавируса и привести первую партию лично.

Правда, в Украине сразу начались разговоры, что Степанов решил сделать такой шаг, поскольку его отставка близко. В частности, член профильного комитета Рады по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина напомнила, как перед увольнением экс-главы Минздрава Зоряны Скалецкой ее отправила в Новые Санжары. Именно туда прибыли украинцы из китайского Уханя, где как раз вспыхнул коронавирус.

"Поэтому, возможно, это (поездка в Индию – 24 канал) шаг отчаяния и знак того, что наконец этого министра отправят в отставку", – отметила народная избранница от "Голоса".

В то же время представитель "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что пропрезидентская политсила будет инициировать отставку Максима Степанова, если вакцинация от коронавируса провалится.

Степанов персонально несет ответственность за начало вакцинации, не учитывая, что есть ответственность Ляшко (главного санитарного врача – 24 канал) и всех остальных. Мы будем рассматривать такой вопрос (отставки – 24 канал),

– подчеркнула она.

Парламентарий добавила, что не считает такой шаг наказанием. Однако Степанов при таких условиях не сможет быть эффективным в должности и сохранить доверие общества.

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День Герба Украины

Источник: 24 канал

19 февраля в Украине отмечают День герба. Эта дата совпадает с трагическим периодом революции Достоинства, поэтому государственный символ приобретает на самом деле сакральное значение.

Интересно, что современный центральный элемент государственного герба Украины практически один в один повторяет так называемый "трезубец" князя Владимира Великого. Говорят, что "так называемый", потому что как называли этот знак в княжеские времена – неизвестно.

Подробнее в нашем материале День государственного герба Украины: история трезубца и символ страны в настоящее время

История трезубца: смотрите видео