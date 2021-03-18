На Донбассе из-за обстрелов боевиков погиб украинский боец. Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой признался в преступлении. Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой Литвы Гитанасом Науседой. Владимир Путин ответил на слова Джозефа Байдена о том, что он убийца. В Киеве ввели локдаун. Такими были главные новости 18 марта.

Самые важные новости Украины и мира за четверг, 18 марта:

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На Донбассе погиб военный

Источник: фейсбук ОТГ "Север"

Пророссийские боевики в очередной раз нарушили режим тишины и прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Южное. Из-за этого один наш защитник получил пулевое ранение.

Военному оперативно оказали медицинскую помощь, однако он, к сожалению, не выжил.

Заметим, наши бойцы открыли огонь в ответ на обстрел боевиков.

Ситуация на Донбассе

С начала 2021 года ситуация на Донбассе значительно ухудшилась. Российские наемники ежедневно нарушают режим тишины: прицельно обстреливают позиции ВСУ и даже дома местных жителей.

Вследствие вражеских обстрелов за почти 3 месяца погибли по меньшей мере 20 украинских военных.

По данным разведки, пророссийские боевики привели свою армию в боевую готовность. Кроме того, они пополняют боеприпасами свои позиции.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

Подозреваемый в убийстве Борисовой признался

Источник: фейсбук Игоря Клименко

63-летний житель села Счастливое, которого подозревают в убийстве и изнасиловании 7-летней Маши Борисовой, признался, что совершил преступление. Мужчина рассказал, что засунул тело девочки в мешок и завязал его шнуром и поясом.

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Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что правоохранители сразу были уверены, что задержали настоящего подозреваемого. Однако тот долго отрицал свою причастность к преступлению.

Для следствия его признание является важным. Но более значимым является заключение ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному,

– сказал Клименко.

Подозреваемый признался в убийстве: видео

Главное об убийстве девочки

7 марта Маша исчезла. Ее 4 дня искали полицейские, нацгвардейцы и волонтеры.

Впоследствии тело девочки нашли в полиэтиленовом мешке. По данным следствия, ребенка задушили и изнасиловали.

Подозреваемого в страшном преступлении задержали 14 марта. Его сразу взяли под стражу. По данным СМИ, мужчина был другом отца Марии – они вместе выпивали.

Жители села Счастливое рассказали, что подозреваемый и раньше вел себя неадекватно. Пьяным он мог душить людей и показывать свои гениталии.

Украину посетил президент Литвы

Литовский лидер Гитанас Науседа вместе с женой 18 марта приехал в Киев. Свой первый официальный визит он начал со слов "Слава Украине!".

Науседа и Зеленский провели заседание Совета Президентов.

О чем говорили политики

Зеленский рассказал о реализации реформ, на что президент Литвы заявил, что его страна будет поддерживать Украину на пути евроатлантической интеграции.

Участники встречи отметили важность того, чтобы Киев получил План действий по членству в НАТО.

Украинский лидер рассказал об обострении на Донбассе, несмотря на режим тишины.

Зеленский отметил важность плана реинтеграции и деоккупации Донбасса.

Науседа заявил, что настроен противостоять реализации российского газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, лидеры государств подписали Совместную декларацию относительно европейской перспективы Украины.

Смотрите видео с выступления Зеленского и Науседы:

Путин отреагировал на обвинения Байдена

Путин отреагировал на слова Байдена о том, что он убийца и поплатится за свои действия. Президент России вспомнил детскую поговорку и ее "глубокий смысл".

Я вспоминаю, в детстве мы, во дворе когда спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайно, это не просто детская поговорка и шутка. Смысл очень глубокий в этом, психологический,

– заявил Путин.

Кроме того, он пожелал Байдену крепкого здоровья.

Впоследствии Путин заявил, что предлагает президенту США пообщаться в прямом эфире. Он сказал, что готов в любое удобное для американцев время, кроме следующих выходных. Ведь глава Кремля на эти дни запланировал отпуск в тайге.

Обратите внимание! Американская разведка выяснила, что Россия вмешивалась в выборы США. В частности, по поручению Путина россияне "очерняли" кандидата в президенты Байдена и Демократическую партию. Президент США заявил, что по телефону предупредил Путина о том, что он поплатится за свои действия. На вопрос журналистов о том, считает ли он российского лидера убийцей, Байден ответил утвердительно.

Киев закрывают на локдаун

Ситуация с коронавирусом в Киеве продолжает ухудшаться. Из-за этого в столице вводят локдаун. Ограничения будут действовать 3 недели – с 20 марта по 9 апреля.

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Какие будут ограничения в столице

Кинотеатры, театры, музеи и концертные залы будут закрыты.

В торгово-развлекательных центрах могут работать только продуктовые магазины, аптеки, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии.

Запрещено проводить религиозные мероприятия, если площадь помещения составляет менее 10 квадратных метров на 1 человека.

Все массовые мероприятия запрещены.

Спортивные мероприятия со зрителями проводить нельзя.

Ресторанам запретили принимать посетителей. Работать можно только на вынос и на доставку.

Салоны красоты могут работать только по предварительной записи.

В фитнес-центрах запрещены групповые занятия.

После каникул школьники перейдут на дистанционное обучение.

Детские садики будут работать в обычном режиме.

В транспорте можно перевозить пассажиров только на сидячих местах.

Все бюджетные организации и предприятия должны перейти на дистанционную работу.

Справка. За сутки 17 марта в Киеве зарегистрировали рекордное количество новых больных коронавирусом. Так, вирус подхватили сразу 1 192 человека. Это самый большой показатель среди всех городов Украины.