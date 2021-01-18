Кабмин ввел государственное регулирование цены на газ максимум до конца отопительного сезона. В России избрали меру пресечения оппозиционеру Алексею Навальному. В Украине планируют продлить карантин до конца марта. У христиан восточного обряда – второй Сочельник. Таковы были главные новости 18 января.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Украинцы будут платить за газ меньше

До завершения карантинных ограничений или до конца отопительного сезона (до 31 марта) кубометр газа будет стоить 6,99 гривны. Это означает снижение сумм в платежках людей более чем на 30%. Такое решение Кабмин принял на внеочередном заседании.

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Цена на газ для украинцев в среднем снизится на 30%, а для части потребителей – даже на 40%. Эта цена-ниже на 1,5 гривны за кубометр от той, которая была 2 - 3 года назад,

– подчеркнул премьер Денис Шмыгаль.

Он добавил:

Также в правительстве планируют установить предельный тариф на распределение газа. Он не будет превышать 1,79 гривны за кубометр. Вскоре Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна принять соответствующее решение.

Шмигаль о снижении цены на газ: смотрите видео

Как на такое решение правительства отреагировал Зеленский

Президент положительно оценил, что украинцы будут платить за газ меньше. По словам Зеленского, тарифы на коммунальные услуги должны быть социально справедливыми.

Согласно одобренному решению, цены на газ для населения снизятся более чем на 30%. Мы вместе работали, чтобы найти механизмы для этого. Это решение повлияет не только на цены, но и на игроков на рынке газа – будет побуждать их работать честно и прозрачно, а беспокоиться прежде всего о своем клиенте,

- заметил президент.

В то же время в Офисе президента объяснили, что такое решение является временным и спровоцированным экономическим кризисом во время пандемии. Но несмотря на это, оно должно сыграть важную роль в установлении справедливого рынка газа в Украине.

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Какой будет цена на газ во время карантина / инфографика 24 канала

Навальному избрана мера пресечения

Судебное заседание состоялось в подмосковных Химках. Сюда оппозиционера доставили поздно вечером из Москвы. На территорию отделения полиции, где проходил суд, еще с самого утра свезли большое количество автозаков. Также у здания много полицейских.

Суд над Навальным: автозаки возле здания полиции в Химках – видео

В конце концов суд постановил взять оппозиционера под стражу на 30 суток. Собственно столько просил для политика прокурор. Зато отвести судья защитникам Навального не разрешил. По мнению обвинения, такая просьба была надуманна и необоснованна.

Как Навальному выбирали меру пресечения / Фото Life Shot, "Раньше всех. Ну почти"

Хотя суд состоялся еще днем, однако Навального вывезли из полицейского участка вечером. Сначала была информация, что его должны доставить в СИЗО №12 в Зеленограде. Однако, по словам пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш, он попадет в СИЗО "Матросская тишина".

Пресс-секретарь Навального отметила, что он никогда не сидел в следственном изоляторе, за исключением одной ночи в Кирове.

СИЗО – буквально тюрьма. Не колония и не спецприемник. Там – другие условия, с ним там почти невозможно связаться. Алексей останется там как минимум до 15 февраля, но арест может продолжиться,

– отметила Кира Ярмыш.

Кстати Сторонники Навального начали выходить на протесты в России: уже есть несколько десятков задержанных

Навального вывели из полицейского участка и посадили в автозак: видео

Начало весны будет с карантином

Локдаун в Украине после 24 января продолжать не планируют. Однако в Кабинете Министров заявили о намерении продлить до 31 марта адаптивный карантин.

Сейчас мы разрываем ту цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели. Но пока нет оснований отменять адаптивный карантин, потому что болезнь не исчезла. Поэтому не нужно преждевременно тешить себя иллюзиями,

– заметил премьер Денис Шмыгаль.

Он добавил, поэтому 25 января Украина перейдет, вероятно, в оранжевую зону, которая действовала до введения этих правил.

"Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продлим его до 31 марта тем же постановлением. В то же время карантин в 2021 году можем еще неоднократно продлевать", – заявил глава Кабмина.

Также Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине являетсяодним из самых мягких в Европе. К такому выводу пришли в Офисе Президента, сравнивая украинские ограничения с 17 другими государствами Европы по индексу, который учитывает ряд показателей.

Индексы жесткости ограничений в Европе

Италия – 87,9;

Германия – 85,1;

Греция – 84;

Австрия – 78;

Польша – 71;

Украина – 61,5.

Обратите внимание Украина ведет переговоры с 6 производителями вакцин от COVID-19, – Шмигаль



Зимнее усиление карантина в Украине – какие ограничения / Инфографика 24 канала

Второй Сочельник собирает украинцев за столом

Задвечерие Крещения Господня христиане восточного обряда отмечают 18 января. В Украине этот праздник принято называть Вторым Сочельником или Голодной Кутьей.

Какая разница между Крещенским, Рождественским и щедрым сочельниками — интересные факты в нашем материале.