Главные новости 18 февраля: смертельный челлендж набирает обороты, Рада назначила судью КСУ
В Киеве еще один подросток наглотался таблеток. Рада назначила нового судью Конституционного суда. Народные депутаты в первом чтении проголосовали за законопроекты о дешевой растаможке авто на еврономерах. А СБУ сообщила о подозрении заместителю министра России из-за боев под Дебальцево и Иловайском. Такими были главные новости 18 февраля.
Источник:24 канал
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Подросток наглотался таблеток
Источник: ТСН
В Киеве в больницу "Охматдет" привезли 15-летнего парня, который дома выпил порцию таблеток.
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Пока неизвестно, что это был за препарат и связан ли этот случай со смертельным челленджем "40 таблеток" в тиктоке.
Состояние подростка стабильное, его жизни ничего не угрожает. Однако врачи рассказали, что тенденция суицидальных настроений среди молодежи в последние месяцы сильно возросла.
Смертельный челлендж "40 таблеток" в тиктоке
- 16 февраля в Боярке (Киевская область) умерла ученица лицея, которая с подругой решила попробовать дротаверин (аналог "Но-шпы"). Семиклассницы выпили по 40 таблеток. Подруга погибшей осталась жива, но попала в больницу.
- На следующий день такой челлендж повторили школьницы в Умани. Девушки выпили по 10 таблеток и попали также в больницу.
- Такую "игру" девушки увидели в соцсети тикток.
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Рада назначила судью КСУ
Источник: 24 канал
Народные депутаты по своей квоте назначили нового судью в Конституционный суд. Им стал Виктор Кичун, кандидат от "Слуги народа".
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Его кандидатуру поддержал 241 народный депутат, против был 1, еще 106 воздержались, 30 – не голосовали.
Если вы меня выберете, то у вас будет еще минимум 1 сторонник сдерживания Конституционного суда,
– заверил новый судья.
Что известно о Кичуне
Данные из автобиографии нового судьи КСУ
- Родился 19 июня 1968 года в селе Великий Березный, что в Хмельницкой области.
- Учился в Харьковском юридическом институте (теперь – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого).
- Аспирантуру закончил в Украинской государственной юридической академии (ныне – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого).
- В 1997 году занял должность ассистента кафедры в вышеупомянутом университете, с 2003 года является ее доцентом.
- Работал адвокатом, а также на должности члена правления банка.
Конкурс на должности судей КСУ: что известно
До избрания Кичуна в Конституционном суде было 3 вакантные должности. 2 судей должна делегировать Рада. Теперь депутатам осталось выбрать еще 1 судью.
В ноябре 2020 года парламент пытался избрать судей, но голосование тогда провалили.
Заметим: ранее Венецианская комиссия рекомендовала, чтобы судьи по депутатской квоте избирались квалифицированным большинством. Мол, это позволит деполитизировать состав КСУ.
Законопроект о дешевой растаможке "евроблях"
Источник: 24 канал
Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроекты о дешевой растаможке авто на еврономерах.
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За законопроект № 4644-д проголосовали 293 нардепа. Законопроект № 4643-д поддержали 259 парламентариев.
Что предусматривают законопроекты
- Дешевая растаможка будет касаться только тех авто на еврономерах, которые завезли в Украину до 31 декабря 2020 года.
- Владельцы авто на еврономерах смогут в течение 180 дней после того, как проект вступит в силу, растаможить машину по новой формуле.
- Стоимость будет зависеть от возраста автомобиля, типа двигателя и его объема. В среднем растаможка обойдется водителю в 700 – 800 евро. Правда, в инициативах не указана предельная цена в размере 1 тысячи евро.
- Документы уменьшают штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи.
- Когда владелец заплатит штраф, авто можно будет вывезти за границу или растаможить в Украине.
К слову, в ноябре 2018 года в Украине увеличили штрафы за незаконное использование "евроблях". Однако в декабре 2019 года Рада их отложила, штрафы до сих пор не действуют. Дешевого растаможивания требовали активисты.
СБУ сообщила о подозрении заместителю министра России
Источник: телеграм СБУ
Служба безопасности сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины Андрей Картаполову. Он является заместителем министра обороны России Сергея Шойгу.
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В чем подозревают Картаполова
- ведение агрессивной войны;
- нарушение законов и обычаев войны, объединенных с умышленным убийством;
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Что установило следствие
В январе – феврале 2015 года Картаполов планировал и координировал действия российской армии и боевиков по захвату Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов. Он был начальником Главного оперативного управления – заместителя начальника генштаба ВС России.
Следователи убеждены, что он действовал по предварительному сговору с руководством вооруженных сил России.
В августе 2014 года Картаполов совместно с другими представителями командования ВС России:
- руководил российскими подразделениями во время их вторжения в Украину;
- участвовал в организации убийства украинских воинов возле Иловайска, когда те под гарантии России выходили по "зеленому коридору".
- обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.
За эти преступления предусмотрено пожизненное лишение свободы.
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