В Киеве еще один подросток наглотался таблеток. Рада назначила нового судью Конституционного суда. Народные депутаты в первом чтении проголосовали за законопроекты о дешевой растаможке авто на еврономерах. А СБУ сообщила о подозрении заместителю министра России из-за боев под Дебальцево и Иловайском. Такими были главные новости 18 февраля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Подросток наглотался таблеток

Источник: ТСН

В Киеве в больницу "Охматдет" привезли 15-летнего парня, который дома выпил порцию таблеток.

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Пока неизвестно, что это был за препарат и связан ли этот случай со смертельным челленджем "40 таблеток" в тиктоке.

Состояние подростка стабильное, его жизни ничего не угрожает. Однако врачи рассказали, что тенденция суицидальных настроений среди молодежи в последние месяцы сильно возросла.

Смертельный челлендж "40 таблеток" в тиктоке

16 февраля в Боярке (Киевская область) умерла ученица лицея, которая с подругой решила попробовать дротаверин (аналог "Но-шпы"). Семиклассницы выпили по 40 таблеток. Подруга погибшей осталась жива, но попала в больницу.

На следующий день такой челлендж повторили школьницы в Умани. Девушки выпили по 10 таблеток и попали также в больницу.

Такую "игру" девушки увидели в соцсети тикток.

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Рада назначила судью КСУ

Источник: 24 канал

Народные депутаты по своей квоте назначили нового судью в Конституционный суд. Им стал Виктор Кичун, кандидат от "Слуги народа".

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Его кандидатуру поддержал 241 народный депутат, против был 1, еще 106 воздержались, 30 – не голосовали.

Если вы меня выберете, то у вас будет еще минимум 1 сторонник сдерживания Конституционного суда,

– заверил новый судья.

Что известно о Кичуне

Данные из автобиографии нового судьи КСУ

Родился 19 июня 1968 года в селе Великий Березный, что в Хмельницкой области.

Учился в Харьковском юридическом институте (теперь – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого).

Аспирантуру закончил в Украинской государственной юридической академии (ныне – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого).

В 1997 году занял должность ассистента кафедры в вышеупомянутом университете, с 2003 года является ее доцентом.

Работал адвокатом, а также на должности члена правления банка.

Конкурс на должности судей КСУ: что известно

До избрания Кичуна в Конституционном суде было 3 вакантные должности. 2 судей должна делегировать Рада. Теперь депутатам осталось выбрать еще 1 судью.

В ноябре 2020 года парламент пытался избрать судей, но голосование тогда провалили.

Заметим: ранее Венецианская комиссия рекомендовала, чтобы судьи по депутатской квоте избирались квалифицированным большинством. Мол, это позволит деполитизировать состав КСУ.

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Законопроект о дешевой растаможке "евроблях"

Источник: 24 канал

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроекты о дешевой растаможке авто на еврономерах.

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За законопроект № 4644-д проголосовали 293 нардепа. Законопроект № 4643-д поддержали 259 парламентариев.

Что предусматривают законопроекты

Дешевая растаможка будет касаться только тех авто на еврономерах, которые завезли в Украину до 31 декабря 2020 года.

Владельцы авто на еврономерах смогут в течение 180 дней после того, как проект вступит в силу, растаможить машину по новой формуле.

Стоимость будет зависеть от возраста автомобиля, типа двигателя и его объема. В среднем растаможка обойдется водителю в 700 – 800 евро . Правда, в инициативах не указана предельная цена в размере 1 тысячи евро.

. Правда, в инициативах не указана предельная цена в размере 1 тысячи евро. Документы уменьшают штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи.

Когда владелец заплатит штраф, авто можно будет вывезти за границу или растаможить в Украине.

К слову, в ноябре 2018 года в Украине увеличили штрафы за незаконное использование "евроблях". Однако в декабре 2019 года Рада их отложила, штрафы до сих пор не действуют. Дешевого растаможивания требовали активисты.

Обратите внимание! Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг предварительно одобрила рост тарифа на передачу электроэнергии уже с 1 апреля. Ожидается, что стоимость возрастет с 293,93 гривны до 316,08 гривны за мегаватт-час. Документ еще должен пройти процедуру обсуждения.

СБУ сообщила о подозрении заместителю министра России

Источник: телеграм СБУ

Служба безопасности сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины Андрей Картаполову. Он является заместителем министра обороны России Сергея Шойгу.

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В чем подозревают Картаполова

ведение агрессивной войны;

нарушение законов и обычаев войны, объединенных с умышленным убийством;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Что установило следствие

В январе – феврале 2015 года Картаполов планировал и координировал действия российской армии и боевиков по захвату Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов. Он был начальником Главного оперативного управления – заместителя начальника генштаба ВС России.

Следователи убеждены, что он действовал по предварительному сговору с руководством вооруженных сил России.

В августе 2014 года Картаполов совместно с другими представителями командования ВС России:

руководил российскими подразделениями во время их вторжения в Украину;

участвовал в организации убийства украинских воинов возле Иловайска, когда те под гарантии России выходили по "зеленому коридору".

обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

За эти преступления предусмотрено пожизненное лишение свободы.

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Андрею Картаполову объявили подозрение / Фото СБУ