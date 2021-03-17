Во Львове с 19 марта вводят локдаун. Американский президент Джо Байден назвал лидера России Владимира Путина убийцей. Учеников 4 и 9 классов освободили от ГИА. США ввели новые санкции против России. Маму 8-летней блогерши Миланы Маханец допросила полиция. Такими были главные новости 17 марта.

Важнейшие новости Украины и мира за среду, 17 марта:

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Львов закрывают на локдаун

Источник: Фейсбук Андрея Садового

Динамика госпитализации новых больных во Львове не уменьшается. Из-за этого в городе с 19 до 28 марта вводят локдаун.

Что предусматривает локдаун во Львове

Ученики младших классов уходят на каникулы. В то же время 5 – 11 классы продолжат обучение в дистанционном режиме.

Работа театров, кинотеатров, музеев и концертных площадок – запрещена.

Все запланированные массовые мероприятия переносят.

Ресторанам запрещено принимать посетителей. Они могут работать только "на вынос" и на доставку.

В торговых центрах разрешили работать только продуктовых магазинам, аптекам и зоомагазинам.

Хозяйственные магазины будут работать только на выдачу и по предварительному заказу.

Салоны красоты и спортивные залы будут принимать клиентов по предварительной записи.

В то же время детские сады, рынки и общественный транспорт будут работать и дальше. Однако, в транспорте позволили перевозить пассажиров только на сидячих местах и ​​в масках.

Обратите внимание! За сутки 16 марта на Львовщине зафиксировали почти тысячу новых случаев коронавируса. Кроме того, 17 больных умерли.

Байден назвал Путина убийцей

Источник: ABC News

Американская разведка выяснила, что Путин санкционировал российские операции, направленные на "очернение" кандидатуры Байдена и Демократической партии на выборах в США. Американский президент заявил, что Путин заплатит за свои действия.

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Байден сказал журналистам, что предупреждал российского лидера о возможном ответе еще во время телефонного разговора в январе.

Мы долго разговаривали. Разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, вы знаете меня. Если я выясню, что это произошло, будьте готовы",

– подчеркнул Байден.

Журналист спросил президента: "Вы знаете Владимира Путина. Думаете ли вы, что он убийца?". Байден сказал, что да.

Кстати, сразу после слов президента США о Путине, стало известно, что Россия вызывает из штатов своего посла Анатолия Антонова. Это делают якобы для консультаций относительно отношений Москвы и новой Администрации в Вашингтоне.

Ученики 4 и 9 классов не будут писать ГИА

Источник: МОН

Школьников, которые в этом году заканчивают 4 и 9 классы, освободили от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году.

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Почему экзамены отменили

Соответствующее решение одобрили в связи с переводом единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации. Речь идет о пандемии коронавируса.

Так, в документе учащихся об образовании напишут "освобожденный от ГИА".

США ввели новые санкции против России

Источник: U.S. Department of Commerce

США ввели против России санкции за применение химического оружия "Новичок", что нарушает международное законодательство. Ограничения начнут действовать уже 18 марта.

О каких случаях идет речь

Отравление в 2018 году бывшего разведчика Сергея Скрипача и его дочери Юлии;

в 2020 году – оппозиционера Алексея Навального.

Какие ограничения ввели США

Вашингтон не будет экспортировать в Россию товары, связанные с национальной безопасностью.

США остановили действие лицензии на обслуживание и замену деталей для оборудования, которое ранее поставляли в Россию.

Справка. В след за Штатами санкции против России планирует ввести Великобритания. Страна тоже обвиняет Москву в нарушении Конвенции о химическом оружии.

Маму модели Миланы Маханец допросила полиция

Источник: ТСН

Мама 8-летней модели Дарья Маханец заявила, что отношения ее дочери с 13-летним блогером Пашой Паем на самом деле просто постановка ради пиара. Женщина говорит, что готовит Милану к модельному будущему и не видит ничего плохого в таком продвижении.

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Отца Миланы также допросят правоохранители. Кстати, он говорит, что ничего не знал о "романе" своей дочери. Отметим, мужчина не проживает с дочкой, поскольку развелся с ее мамой.

Сейчас я в шоке от происходящего. Это все, мягко говоря, неправильно,

– заявил мужчина.

Правоохранители планируют допросить и родителей Пая. Впрочем, это произойдет чуть позже, поскольку те отказались говорить без адвокатов.

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