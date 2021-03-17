Главные новости 17 марта: во Львове ввели локдаун, Байден назвал Путина убийцей
Во Львове с 19 марта вводят локдаун. Американский президент Джо Байден назвал лидера России Владимира Путина убийцей. Учеников 4 и 9 классов освободили от ГИА. США ввели новые санкции против России. Маму 8-летней блогерши Миланы Маханец допросила полиция. Такими были главные новости 17 марта.
Источник:24 канал
Важнейшие новости Украины и мира за среду, 17 марта:
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Львов закрывают на локдаун
Источник: Фейсбук Андрея Садового
Динамика госпитализации новых больных во Львове не уменьшается. Из-за этого в городе с 19 до 28 марта вводят локдаун.
Что предусматривает локдаун во Львове
- Ученики младших классов уходят на каникулы. В то же время 5 – 11 классы продолжат обучение в дистанционном режиме.
- Работа театров, кинотеатров, музеев и концертных площадок – запрещена.
- Все запланированные массовые мероприятия переносят.
- Ресторанам запрещено принимать посетителей. Они могут работать только "на вынос" и на доставку.
- В торговых центрах разрешили работать только продуктовых магазинам, аптекам и зоомагазинам.
- Хозяйственные магазины будут работать только на выдачу и по предварительному заказу.
- Салоны красоты и спортивные залы будут принимать клиентов по предварительной записи.
В то же время детские сады, рынки и общественный транспорт будут работать и дальше. Однако, в транспорте позволили перевозить пассажиров только на сидячих местах и в масках.
Байден назвал Путина убийцей
Источник: ABC News
Американская разведка выяснила, что Путин санкционировал российские операции, направленные на "очернение" кандидатуры Байдена и Демократической партии на выборах в США. Американский президент заявил, что Путин заплатит за свои действия.
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Байден сказал журналистам, что предупреждал российского лидера о возможном ответе еще во время телефонного разговора в январе.
Мы долго разговаривали. Разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, вы знаете меня. Если я выясню, что это произошло, будьте готовы",
– подчеркнул Байден.
Журналист спросил президента: "Вы знаете Владимира Путина. Думаете ли вы, что он убийца?". Байден сказал, что да.
Кстати, сразу после слов президента США о Путине, стало известно, что Россия вызывает из штатов своего посла Анатолия Антонова. Это делают якобы для консультаций относительно отношений Москвы и новой Администрации в Вашингтоне.
Ученики 4 и 9 классов не будут писать ГИА
Источник: МОН
Школьников, которые в этом году заканчивают 4 и 9 классы, освободили от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году.
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Почему экзамены отменили
Соответствующее решение одобрили в связи с переводом единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации. Речь идет о пандемии коронавируса.
Так, в документе учащихся об образовании напишут "освобожденный от ГИА".
США ввели новые санкции против России
Источник: U.S. Department of Commerce
США ввели против России санкции за применение химического оружия "Новичок", что нарушает международное законодательство. Ограничения начнут действовать уже 18 марта.
О каких случаях идет речь
- Отравление в 2018 году бывшего разведчика Сергея Скрипача и его дочери Юлии;
- в 2020 году – оппозиционера Алексея Навального.
Какие ограничения ввели США
- Вашингтон не будет экспортировать в Россию товары, связанные с национальной безопасностью.
- США остановили действие лицензии на обслуживание и замену деталей для оборудования, которое ранее поставляли в Россию.
Маму модели Миланы Маханец допросила полиция
Источник: ТСН
Мама 8-летней модели Дарья Маханец заявила, что отношения ее дочери с 13-летним блогером Пашой Паем на самом деле просто постановка ради пиара. Женщина говорит, что готовит Милану к модельному будущему и не видит ничего плохого в таком продвижении.
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Отца Миланы также допросят правоохранители. Кстати, он говорит, что ничего не знал о "романе" своей дочери. Отметим, мужчина не проживает с дочкой, поскольку развелся с ее мамой.
Сейчас я в шоке от происходящего. Это все, мягко говоря, неправильно,
– заявил мужчина.
Правоохранители планируют допросить и родителей Пая. Впрочем, это произойдет чуть позже, поскольку те отказались говорить без адвокатов.
Главное о скандале с детьми-блогерами
- Милана и Паша в своих соцсетях распространяют фото своих отношений. На них дети целуются, обнимаются и спят в одной постели.
- На такие недетские отношения отреагировал омбудсмен Николай Кулеба. Он обратился к правоохранителям.
- По данным СМИ, дедушка Миланы работает в Верховной Раде, в секретариате комитета по вопросам аграрной и земельной политики. Он говорит, что не интересуется отношениями своей внучки.
- По данному факту полицейские открыли уголовное дело из-за изготовления детской порнографии.
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