В Россию вернулся оппозиционер Алексей Навальный. Через несколько минут после прилета его задержали в аэропорту "Шереметьево". В Черном море затонуло грузовое судно с украинскими моряками на борту. Неподалеку от Мариуполя полицейские застрелили владельца местного рынка. В мире от коронавируса умерло более 2 миллионов человек. Такими были главные новости Украины и мира 17 января.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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Навальный вернулся в Россию

Российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию. За считанные минуты до задержания он успел пообщаться с журналистами и заявил, что ничего не боится.

Детали задержания Навального

По состоянию на 20: 30 известно о 53 задержанных. Среди них – соратники Навального: Любовь Соболь, Руслан Шаведдинов, Константин Котов, Алексей Молокоедов и Илья Пахомов.

Однако самолет во "Внуково" так и не приземлился. Его внезапно перенаправили в "Шереметьево". Администрация "Внуково" объяснила это якобы техническими причинами.

Самолет с Навальным приземлился в "Шереметьево" в 19:11.

Впоследствии Навальному разрешили вместе со всеми спокойно выйти из самолета и сесть в автобус, который вез пассажиров на паспортный контроль.

Навальный успел сделать первое заявление. Он рассказал, что ничего не боится и советует всем не бояться. Все дела против себя оппозиционер назвал сфальсифицированными. По словам оппозиционера, Европейский суд уже принял решение в его пользу.

Свое возвращение домой Навальный назвал самым счастливым днем за последние 5 месяцев.

Политик также извинился перед другими пассажирами за причиненные неудобства. События в аэропортах он назвал еще одним доказательством ничтожности властей.

Во время прохождения паспортного контроля Навального задержали.

Силовики угрожали оппозиционеру, что если он не пойдет с ними, к нему применят силу.

За несколько мгновений перед задержанием Навальный успел попрощаться с женой.

Навального взяли под стражу.

Меру пресечения оппозиционеру изберет суд.

В Федеральной службе исполнения наказаний уже прокомментировали задержание Навального.

В официальном сообщении говорится: "В аэропорту "Шереметьево" задержали осужденного к условному наказанию Алексея Навального, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока".

Навальный приземлился в Москве и первые его слова: смотрите видео

Алексея Навального задержали в Москве: смотрите видео

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В Черном море затонуло судно с украинцами

В акватории Черного моря затонуло сухогрузное судно Arvin.

Членами его экипажа были 2 россиян и 10 украинцев.

Сейчас удалось спасти 5 украинцев. Это Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкати, Виталий Мережко и Виталий Качнур.

Пострадавших госпитализировали в больницу в турецком городе Бартин.

Украинские дипломаты сообщили семьям уцелевших моряков всю необходимую информацию.

Местные СМИ сообщают, что на поверхность уже подняли тела 3 погибших.

Плохие погодные условия осложняют спасательную операцию.

Спасенные моряки с судна Arvin: смотрите видео

Подробнее здесь Вблизи Турции затонуло судно с украинцами: число жертв возросло​

Второй тур местных выборов в украинских городах

В Борисполе, Броварах и Новгород-Северском состоялся 2 тур местных выборов.

В Борисполе снова выбирали мэра, ведь победитель местных выборов в октябре 2020 года – Анатолий Федорчук – умер от коронавируса.

В Броварах повторное голосование назначили из-за нарушения тайны голосования.

В Новгород-Северском причиной повторного голосования также стала смерть победителя местных выборов – Олег Бондаренко умер от коронавируса.

Детали

Избирательные участки в городах открылись в 08: 00.

Явка в Борисполе составила – 13,05% избирателей. За пост мэра там борются 16 кандидатов.

Явка в Броварах – 30,3% избирателей. За пост мэра там борются действующий городской голова и "экс-регионал" Игорь Сапожко и "Слуга народа" Дмитрий Ратников.

Явка в Новгород-Северском – 25,4% избирателей. За пост мэра здесь борются сразу 8 кандидатов.

Правоохранители зафиксировали ряд нарушений на избирательных участках. Одно из самых распространенных – фотографирование бюллетеней.

Актуально Выборы в Борисполе, Броварах и Новгород-Северском: полиция фиксирует первые нарушения

Полицейские застрелили нападавшего на их коллегу

В поселке Сартана неподалеку от Мариуполя правоохранители зафиксировали, как неизвестные под покровом ночи незаконно вырубают лес. Правоохранители начали документировать нарушения, однако подозреваемый решил скрыться с места происшествия.

Находясь за рулем "Газели", он сбил полицейского.

Чтобы остановить нарушителя, другие правоохранители открыли огонь.

Пуля попала в водителя. От полученного ранения он умер.

Впоследствии правоохранители установили личность погибшего – это владелец местного рынка "Киевский" Владимир Мигоцкий.

Версия сына погибшего

Сын погибшего рассказал, что его отец якобы не занимался незаконной вырубкой леса. На место происшествия он прибыл, чтобы выяснить обстоятельства задержания своего сына, Артема.

Артем приехал в лес, чтобы помочь своему второму, авто которого застряло в болоте.

Несколько бревен, которые лежали рядом, мужчины погрузили в машину, чтобы добавить ей веса.

Именно этот момент якобы зафиксировали полицейские.

Они решили, что поймали с поличным нарушителя.

Тогда Артем позвонил своему отцу.

Мигоцкий прибыл, чтобы выручить сына. Между ним и правоохранителями началась словесная схватка.

Тогда Мигоцкий сел в машину и хотел уехать с места происшествия. Однако полицейские открыли огонь.

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В мире от COVID-19 умерли 2 миллиона человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 2 миллиона. По состоянию на 17 января пандемия унесла 2 032 111 жизней.

Страны-лидеры по количеству смертей от COVID-19

США – 405 261;

Индия – 152 311;

Бразилия – 209 350;

Россия – 65 566;

Великобритания – 88 590.

Выздоровели в мире более 67 миллионов людей.