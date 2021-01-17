Главные новости 17 января: Навального задержали в России, катастрофа с украинцами в Черном море
В Россию вернулся оппозиционер Алексей Навальный. Через несколько минут после прилета его задержали в аэропорту "Шереметьево". В Черном море затонуло грузовое судно с украинскими моряками на борту. Неподалеку от Мариуполя полицейские застрелили владельца местного рынка. В мире от коронавируса умерло более 2 миллионов человек. Такими были главные новости Украины и мира 17 января.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Актуально Я ничего не боюсь: первые слова Навального после приземления в Россию – видео
Навальный вернулся в Россию
Российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию. За считанные минуты до задержания он успел пообщаться с журналистами и заявил, что ничего не боится.
Детали задержания Навального
- По состоянию на 20: 30 известно о 53 задержанных. Среди них – соратники Навального: Любовь Соболь, Руслан Шаведдинов, Константин Котов, Алексей Молокоедов и Илья Пахомов.
- Однако самолет во "Внуково" так и не приземлился. Его внезапно перенаправили в "Шереметьево". Администрация "Внуково" объяснила это якобы техническими причинами.
- Самолет с Навальным приземлился в "Шереметьево" в 19:11.
- Впоследствии Навальному разрешили вместе со всеми спокойно выйти из самолета и сесть в автобус, который вез пассажиров на паспортный контроль.
- Навальный успел сделать первое заявление. Он рассказал, что ничего не боится и советует всем не бояться. Все дела против себя оппозиционер назвал сфальсифицированными. По словам оппозиционера, Европейский суд уже принял решение в его пользу.
- Свое возвращение домой Навальный назвал самым счастливым днем за последние 5 месяцев.
- Политик также извинился перед другими пассажирами за причиненные неудобства. События в аэропортах он назвал еще одним доказательством ничтожности властей.
- Во время прохождения паспортного контроля Навального задержали.
- Силовики угрожали оппозиционеру, что если он не пойдет с ними, к нему применят силу.
- За несколько мгновений перед задержанием Навальный успел попрощаться с женой.
- Навального взяли под стражу.
- Меру пресечения оппозиционеру изберет суд.
- В Федеральной службе исполнения наказаний уже прокомментировали задержание Навального.
- В официальном сообщении говорится: "В аэропорту "Шереметьево" задержали осужденного к условному наказанию Алексея Навального, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока".
Навальный приземлился в Москве и первые его слова: смотрите видео
Алексея Навального задержали в Москве: смотрите видео
Обратите внимание "Дно пробито": во "Внуково" прилет Навального сравнили с атакой гитлеровских самолетов в 1941
В Черном море затонуло судно с украинцами
- В акватории Черного моря затонуло сухогрузное судно Arvin.
- Членами его экипажа были 2 россиян и 10 украинцев.
- Сейчас удалось спасти 5 украинцев. Это Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкати, Виталий Мережко и Виталий Качнур.
- Пострадавших госпитализировали в больницу в турецком городе Бартин.
- Украинские дипломаты сообщили семьям уцелевших моряков всю необходимую информацию.
- Местные СМИ сообщают, что на поверхность уже подняли тела 3 погибших.
- Плохие погодные условия осложняют спасательную операцию.
Спасенные моряки с судна Arvin: смотрите видео
Подробнее здесь Вблизи Турции затонуло судно с украинцами: число жертв возросло
Второй тур местных выборов в украинских городах
В Борисполе, Броварах и Новгород-Северском состоялся 2 тур местных выборов.
- В Борисполе снова выбирали мэра, ведь победитель местных выборов в октябре 2020 года – Анатолий Федорчук – умер от коронавируса.
- В Броварах повторное голосование назначили из-за нарушения тайны голосования.
- В Новгород-Северском причиной повторного голосования также стала смерть победителя местных выборов – Олег Бондаренко умер от коронавируса.
Детали
- Избирательные участки в городах открылись в 08: 00.
- Явка в Борисполе составила – 13,05% избирателей. За пост мэра там борются 16 кандидатов.
- Явка в Броварах – 30,3% избирателей. За пост мэра там борются действующий городской голова и "экс-регионал" Игорь Сапожко и "Слуга народа" Дмитрий Ратников.
- Явка в Новгород-Северском – 25,4% избирателей. За пост мэра здесь борются сразу 8 кандидатов.
- Правоохранители зафиксировали ряд нарушений на избирательных участках. Одно из самых распространенных – фотографирование бюллетеней.
Актуально Выборы в Борисполе, Броварах и Новгород-Северском: полиция фиксирует первые нарушения
Полицейские застрелили нападавшего на их коллегу
В поселке Сартана неподалеку от Мариуполя правоохранители зафиксировали, как неизвестные под покровом ночи незаконно вырубают лес. Правоохранители начали документировать нарушения, однако подозреваемый решил скрыться с места происшествия.
Находясь за рулем "Газели", он сбил полицейского.
Чтобы остановить нарушителя, другие правоохранители открыли огонь.
Пуля попала в водителя. От полученного ранения он умер.
Впоследствии правоохранители установили личность погибшего – это владелец местного рынка "Киевский" Владимир Мигоцкий.
Версия сына погибшего
- Сын погибшего рассказал, что его отец якобы не занимался незаконной вырубкой леса. На место происшествия он прибыл, чтобы выяснить обстоятельства задержания своего сына, Артема.
- Артем приехал в лес, чтобы помочь своему второму, авто которого застряло в болоте.
- Несколько бревен, которые лежали рядом, мужчины погрузили в машину, чтобы добавить ей веса.
- Именно этот момент якобы зафиксировали полицейские.
- Они решили, что поймали с поличным нарушителя.
- Тогда Артем позвонил своему отцу.
- Мигоцкий прибыл, чтобы выручить сына. Между ним и правоохранителями началась словесная схватка.
- Тогда Мигоцкий сел в машину и хотел уехать с места происшествия. Однако полицейские открыли огонь.
Читайте также Убитый полицией под Мариуполем оказался владельцем рынка: детали от его сына
В мире от COVID-19 умерли 2 миллиона человек
Число жертв коронавируса в мире превысило 2 миллиона. По состоянию на 17 января пандемия унесла 2 032 111 жизней.
Страны-лидеры по количеству смертей от COVID-19
- США – 405 261;
- Индия – 152 311;
- Бразилия – 209 350;
- Россия – 65 566;
- Великобритания – 88 590.
Выздоровели в мире более 67 миллионов людей.
Поделиться новостью