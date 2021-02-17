В Украине продлили карантин до 30 апреля 2021 года. Также вернули цветные зоны. Прикарпатье сразу попадает в красную. В Днепре уволили бариста, игнорировавшую украинский язык. Появились новые детали в расследовании отравления школьниц в Боярке. Также таблеток напились дети в Умани. Таковы были главные новости 17 февраля.

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Карантин в Украине продлили

Источник: 24 канал

Украинское правительство на заседании 17 февраля приняло решение продлить карантин до 30 апреля. Новые правила начнут действовать уже с 24 февраля.

Что запрещено во время карантина

проводить массовые мероприятия, если более одного человека на 4 квадратных метрах;

работа заведений размещения (хостелы, туристические базы и тому подобное), кроме гостиниц;

плановые госпитализации в больницах;

работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры, если более одного посетителя на 10 квадратных метров;

посещение учреждений социальной защиты, в которых есть пожилые люди;

кафе, бары, рестораны не могут работать в промежутке с 00:00 до 07:00. Однако разрешена адресная доставка и на вынос;

находиться в общественных зданиях следует только в масках или респираторах.

Цветные зоны вернулись

Источник: 24 канал

Также своим решением Кабмин вернул в Украине цветные зоны карантина. До сих пор все регионы жили по ограничениям, предусмотренным для оранжевой зоны. Адаптивный карантин, в свою очередь, предусматривает наличие определенных критериев. Если область их выполняет, тогда есть смягчение карантина. Если же нет – регион не переходит в другую зону.

С 24 февраля Украина перейдет к правилам желтой зоны, а впоследствии будут действовать в соответствии с показателями.

Ограничения для всех уровней эпидемиологической безопасности

Зеленый

Если уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины не будет превышать 50 процентов эпидемического порога, установленного для соответствующего региона.

Второй критерий – выявление случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена) – менее 5 процентов.

Желтый

Разрешается проведение массовых мероприятий (культурных, спортивных и тому подобное, если для одного человека предусматривается 4 квадратных метра площади, или с наполненностью зала не выше 50% мест.

Разрешается посещение учебных заведений группами более 20 человек;

Можно будет проводить матчи командных игровых видов спорта, но при условии, что зрителей будет половина от предусмотренных мест.

Будут работать рестораны, кафе, бары и столовые – до 24 часов (раньше работали до 23 часов).

Разрешается работа бассейнов, в спортзалах и фитнес-центрах можно будет находиться большему количеству людей.

Оранжевый

Он не предусматривает установление дополнительных ограничений на государственном уровне, но сигнализирует об опасности приближения к красному уровню.

Красный

Будет запрещена деятельность заведений общественного питания (кроме адресной доставки и обслуживания на вынос);

Запрещена работа ТРЦ и других развлекательных заведений – кинотеатров, театров и тому подобное.

Не будут работать учебные заведения (кроме детских садов и начальных классов в школах).

Будут закрыты непродовольственные рынки и магазины, спортивные залы, бассейны, фитнес-центры.



Правила адаптивного карантина / источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Прикарпатье попадет в красную зону

Источникк: Интерфакс-Украина

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Очень сложная ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковской области. На Прикарпатье придется вводить ограничения, характерные для красной зоны, уже с 22 февраля. Будут действовать эти правила пока до 28 февраля.

Соответствующее решение приняла областная комиссия по ТЭБ и ЧС. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, ситуация с коронавирусом в регионе почти критическая. В течение последних 10 дней стремительно растет число новых случаев коронавируса в области, и что хуже – становится больше и госпитализаций.

Без дополнительных ограничений преодолеть или сдержать это стремительное распространение COVID-19 невозможно,

– подчеркнул Ляшко.

В ближайшее время Государственная комиссия ТЭБ и ЧС также рассмотрит вопрос о введении ограничений на въезд и выезд из Ивано-Франковской области.

Каковы ограничения красной зоны:

запрещена работа развлекательных заведений, ночных клубов, кинотеатров, спортивных залов;

заведения общественного питания могут работать только на вынос;

нельзя проводить культурные и религиозные мероприятия, а также очное обучение учащимися 5–11 классов;

также действуют ограничения всех других зон.

Скандальная бариста – без работы

Источник: 49000.com.ua

В Днепре уволили бариста, которая отказывалась разговаривать с посетителями на украинском языке. Девушка говорила, что "Днепр был всегда русским городом". За такую дерзость и невыполнение требований законодательства работница заведения осталась без работы.

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Владелица Coffein Анна Прудка отметила, что не против, чтобы ее сотрудники общались на русском. Однако разговор с посетителями, как это предписывает закон, нужно было начинать на украинском языке.

Если она его не знает, то зачем язык поносить и унижать Украину? Мы будем искать украиноязычных официантов и бариста, и потом будем начинать свою работу,

– подчеркнула Прудка

Коротко о языковом скандале в Днепре:

Ганна Счасна-Гарус сообщила о резонансном случае в кафе Coffein в Днепре.

Бариста ответила, что "не знает, что такое "тістечко" и отказалась переходить на украинский язык.

Более того работница заведения сказала, что "Днепр – это русский город".

Посетительница кафе опубликовала видео в фейсбуке.

Смотрите видео из Днепра:

Отравление школьниц спазмолитиками

Источник: УНИАН

Только 16 февраля от передозировки спазмолитиками умерла 7-классница в Боярке. Другая оказалась в больнице. 17 февраля полиция сообщила о том, что по 10 таблеток "Дротаверина" проглотили школьницы из Умани Черкасской области.

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Восьмиклассницы принимали таблетки прямо в помещении школы. Сейчас девочки находятся в больнице и не признаются, что именно подвигло их на такой опасный поступок.

Новое в расследовании отравления в Боярке

Тем временем из-за отравления лицеисток в Боярке начали уголовное производство. Дело касается доведения девочек до самоубийства. Также полиция уже установила аптеку, где школьницы приобрели "Дротаверин". Известно и то, какие именно провизоры продали лекарства детям.

Коротко об отравлении школьниц: