Из-за Харьковских соглашений СБУ провела обыски в Верховной Раде, Кабмине, МИД и СНБО. Алексей Арестович попал в скандал из-за нецензурных слов. Суд вынес приговор по делу о сбитии Ил-76. Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины. Полиция начала дело из-за отношений детей-блогеров. Такими были главные новости 16 марта.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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Обыски из-за Харьковских соглашений

Источник: СБУ

Служба безопасности Украины провела обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых Харьковских соглашений.

Где провели обыски:

Верховной Раде Украины, в частности ее комитетах;

Главном научно-экспертном управлении ВРУ;

Совете национальной безопасности и обороны Украины;

Министерстве иностранных дел Украины;

Кабинете Министров Украины совместно с Государственным бюро расследований.

Тогдашнее руководство Украины понимало последствия соглашений

Следственные действия проводили, чтобы установить обстоятельства, подлежащие документированию в уголовном производстве. Во время обысков обнаружили документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство Украины до подписания соглашений осознавало их последствия.

В найденных документах говорится об увеличении количества личного состава воинских формирований и специальных служб России. Эти войска участвовали в дальнейшей оккупации Крыма.

Обратите внимание! В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает денонсировать Харьковские соглашения. Сейчас документ находится на рассмотрении комитета.

Главное о Харьковских соглашениях:

Соглашения подписали в Харькове в апреле 2010 года Дмитрий Медведев и Виктор Янукович. Верховная Рада ратифицировала документ 236 голосами депутатов.

Согласно соглашениям, пребывание Черноморского флота России в Севастополе продлили на 25 лет. За это Украине дали 30% скидку на газ.

В 2014 году Генпрокуратура открыла дело из-за этих соглашений.

12 марта 2021 года СБУ открыла дело о предполагаемой госизмене из-за заключения этих соглашений.

Такое задание ранее ведомству дал СНБО.



Кто голосовал за Харковские соглашения / инфографика 24 канала

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Скандал с Арестовичем

Источник: фейсбук Олексія Арестовича

Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович послал на х*й комментатора под своей заметкой. Пользователь попросил подавать информацию о переговорах на украинском языке, это вызвало такую реакцию у Арестовича.



Скриншот со страницы Арестовича в фейсбуке

Как отреагировал Арестович

Сам фигурант скандала уверяет, что так ответил боту. Более того, он не находится на государственной должности, не получает за свою работу денег, поэтому "на лицемерие будет указывать доступным языком".

Вы демонстрируете вопиющую безграмотность (свое ведущее качество) и нежелание вылезти из своей уютной оболочки мира-где-вы-все-обиженные, устанавливать конкретные факты. Объясняю: я – не на государственной должности и я не государственный служащий. Соответственно денег за свою работу не получаю,

– написал Арестович.

Арестович считает, что, если он уйдет с должности, то это лично ему не повредит, ведь у него появится больше времени, сил и средств. А вот у украинцев вроде бы станет значительно меньше информации относительно профильных тем.

Российский вертолет в воздушном пространстве Украины

Источник: Госпогранслужба

Российский вертолет Ми-8 залетел в воздушное пространство Украины 16 марта. Инцидент произошел неподалеку Краснополья, что в Сумской области.

Больше здесь Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины на Сумщине: видео

Вертолет из России залетел на расстояние около 50 метров на территорию Украины. После этого вертолет покинул воздушное пространство нашего государства.

Смотрите видео:

Как отреагировали в Госпогранслужбе Украины?

Государственная пограничная служба направила письмо пограничникам России о нарушении режима государственной границы Украины. Ведомство требует сообщить принадлежность вертолета, а также обстоятельства, которые привели к нарушению. Ответа от россиян пока не получили.

Источник: Государственная пограничная служба направила письмо пограничникам России о нарушении режима государственной границы Украины. Ведомство требует сообщить принадлежность вертолета, а также обстоятельства, которые привели к нарушению. Ответа от россиян пока не получили.Источник: фейсбук Госпогранслужбы.

Приговор по делу о сбитии Ил-76

Источник: "Судебный репортер"

Служители Фемиды вынесли приговор по делу о сбитии Ил-76 с украинскими военными над Луганском. Красногвардейский райсуд Днепра приговорил к пожизненному заключению 3 боевиков так называемой "ЛНР" – Игоря Плотницкого, Андрея Патрушева и Александра Гуреева.

Здесь подробнее Сбитие Ил-76 с военными: Плотницкого и еще 2 боевиков приговорили к пожизненному заключению

Еще в июле 2016 года Плотницкому и 2 его сообщникам заочно сообщили о подозрении в совершении преступления. Однако это сделали заочно, ведь террористы находятся на территории, которая сейчас неподконтрольна украинскому правительству.

Кто такой Игорь Плотницкий? Глава так называемого совета министров "ЛНР" в 2014 – 2017 годах. Признан Украиной террористом. Вследствие мятежа среди боевиков смещен с "должности", скрывается на территории России.

Данные Википедии

Что известно о катастрофе Ил-76? Трагедия произошла 14 июня 2014 года. Террористы подбили транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил ВСУ. Погибли 49 человек. Из-за трагедии отстранили от своих обязанностей ряд военных. Среди них – заместителя руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова. Впоследствии суд признал виновным генерал-майора и приговорил к 7 годам тюрьмы, однако генерал подал апелляцию. Сейчас приговор остановлен из-за рассмотрения жалобы в Верховном суде.

Полиция заинтересовалась отношениями между детьми-блогерами

К теме Отношения 8-летней модели Миланы с 13-летним блогером Пашей: все, что известно о скандале

Источник: 24 канал

Отношения 8-летней модели Миланы Маханец с 13-летним блогером Пашей Паем, которые иллюстрировались достаточно откровенными фото в сети, вызвали большой резонанс. Теперь отношениями между детьми заинтересовалась полиция: сейчас правоохранители проверяют, не являются ли правонарушением такие ранние отношения.

Проходят допросы свидетелей и участников процесса. По данному факту открыли уголовное производство. Только по результатам проверки можно будет утверждать, есть ли правонарушение,

– рассказали в полиции.

Дело открыли по статье об изготовлении детской порнографии.

Обратите внимание! Детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в Офис генпрокурора, киберполицию и Министерство внутренних дел из-за скандала с Маханец и Паем.