Вся сфера обслуживания перешла на украинский язык. В Украине почтили память защитников Донецкого аэропорта. Химический завод в Калуше снова горел. Администрация магазина NOVUS заявила, что игрушки с логотипом армии России им подбросил неизвестный. А оккупанты готовы передать пленных украинцам. Такими были главные новости Украины и мира 16 января.

Главные новости Украины и мира за сегодня:

Сфера обслуживания перешла на украинский

Теперь к посетителям и клиентам персонал должен обращаться только на украинском языке. Перейти на другой язык можно, если на этом будет настаивать сам клиент.

Читайте также Украинский язык в сфере обслуживания: как отреагировали соцсети

Такие изменения предусматривает статья 30 Закона Украины "О функционировании украинского языка как государственного".

Где обязаны обслуживать на украинском

торговые заведения;

интернет-магазины;

все заведения общественного питания;

банки;

аптеки

АЗС;

библиотеки;

учреждения развлекательного характера;

спортзалы и фитнес-клубы;

салоны красоты и парикмахерские;

учреждения медицинской сферы;

учреждения образовательной сферы;

учреждения социальной сферы;

учреждения бытового обслуживания.

Кроме того, инструкции на товарах, описание товаров и услуг, меню и ценники тоже должны быть на украинском. Закон позволяет использование аббревиатур и сокращений на других языках.

Что делать, если вас не хотят обслуживать на украинском

Попробовать решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке.

В случае отказа работника, обратиться к руководству учреждения или на "горячую линию" учреждения.

Если после этого ситуация не улучшилась, то необходимо зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т.д.) и записать название, расположение и контакты субъекта.

Пожаловаться к уполномоченному по защите государственного языка.

Что ждет нарушителей закона

Сначала компании объявят предупреждение и составят протокол. Предприятие обязано устранить нарушения за 30 дней. В случае повторного нарушения грозит штраф – от 5 100 до 6 800 гривен.

Интересно Обнимашки, коты и Кива: в сети остроумно объяснили, почему переходить на украинский – это круто



Как действовать, если вас не хотят обслуживать на украинском / Инфографика 24 канала

Чествование памяти защитников Донецкого аэропорта

В Украине отметили День памяти защитников Донецкого аэропорта, которых впоследствии назвали киборгами.

К теме Годовщина падения башни Донецкого аэропорта: что стоит знать о вечном подвиге киборгов

Детали заявления Зеленского о защитниках аэропорта Донецка

По словам президента, те события были похожими на чудо – "когда наши люди выдерживали даже после того, как начал "сдаваться" бетон".

"Но никакого чуда – это отображало закономерность. Потому что украинцы доказали, что рубеж свободы народов в Европе теперь – по восточной границе нашего государства, и на Запад его уже никто и никогда не оттеснит", – отметил глава государства.

Он добавил, что бои за Донецкий аэропорт были одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины. Ведь украинские бойцы держали оборону 242 дня.

Также президент Украины призвал помнить героев: как павших, так и живых. И поблагодарил их за подвиг.

Реакция МИД

В Министерстве иностранных дел тоже поблагодарили всех украинских военнослужащих, добровольцев, медиков и волонтеров за их отвагу во время защиты ДАПу.

Главное о боях за Донецкий аэропорт

Бои за аэродром продолжались с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года.

Начались боевые действия с того, что боевики захватили аэродром. Однако вскоре украинская армия взяла его под свой контроль. Произошло это еще в начале агрессии Кремля на Донбассе, когда Донецк был мирным.

Самые ожесточенные бои произошли в январе 2015 года. Тогда боевикам удалось захватить верхние этажи здания.

Впоследствии последние, воспользовавшись перемирием для эвакуации своих убитых и раненых, заминировали перекрытия здания и взорвали их, превратив в руины.

Бои продолжались вплоть до момента, когда последние уцелевшие защитники покинули разрушенный терминал. Произошло это 22 января.

Официально в результате боевых действий в Донецком аэропорту погибли почти 100 военных. И еще примерно 440 бойцов получили ранения.



Руины Донецкого аэропорта в 2015 году / Фото соцсетей

Несокрушимые киборги: что надо знать о героической обороне Донецкого аэропорта – смотрите видео 24 канала

Советуем ознакомиться Донецкий аэропорт: истории киборгов, которые держались до последнего

В Калуше горел химзавод

На Прикарпатье, в городе Калуш на территории компании "Карпатнефтехим" произошел пожар.

Обратите внимание Под Киевом разбился вертолет: детали, фото с места аварии

К тушению привлекли пожарно-спасательные подразделения не только из Калуша, но и из соседних городов.

Детали о пожаре

Происходило факельное горение пиролизной печи, горел дихлорэтан.

Площадь возгорания составляла примерно 45 квадратных метров.

Спасатели получили сообщение о пожаре в 14:40. За менее чем за час, в 15:30 был локализован, а в 15:36 – ликвидирован.

Участие в тушении принимали 53 спасателя и 16 единиц техники.

После возгорания превышений предельно допустимых концентраций химически опасных веществ на территории и за пределами завода не обнаружили.

Пожар на заводе "Карпатнефтехим" в Калуше: смотрите видео

Важно! Это не первый пожар на "Карпатнефтехиме" в Калуше. В частности, в январе 2019 года здесь загорелся олефиновый завод. Все детали инцидента читайте по этой ссылке.

Детали продажи игрушек с логотипом армии России

Накануне в Сети появилось видео, на котором видно как в известной сети супермаркетов NOVUS якобы продают новогодние шарики с логотипом армии России.

Что было раньше Игрушки с логотипом армии России якобы нашли в популярной сети магазинов: видео

На видео четко видно, как один из посетителей ходит рядом с полкой непродовольственных товаров, а затем наклоняется и кладет скандальные игрушки на полку.

Неизвестный мужчина подбросил игрушки в супермаркет: смотрите видео NOVUSу (нецензурная лексика, 18+)

В комментарии 24 канала представители сети отметили, что магазин не продает похожий товар, игрушки им подбросили. NOVUS считает это провокацией и планирует обращаться в полицию.

Новогодние игрушки с логотипом армии России: детали скандала

В декабре 2020 года блогер Сергей Савченко сообщил о том, что на Клавдиевской фабрике изготавливают елочные украшения с логотипом армии России.

На фабрике признались, что действительно изготавливают такой товар. Они якобы не смогли отказаться от российского рынка из-за конкуренции с китайскими производителями.

Ветераны АТО приехали на фабрику и требовали, чтобы директор показал им разорванные контракты с Россией.

Оккупанты готовы передать Украине пленных

После месяцев блокирования Россией процесса появилась информация об обмене пленными, однако оккупанты согласились на одностороннюю передачу.

Посмотрите Вы всегда в наших мыслях: родные украинских пленных записали щемящее видео

На сайте так называемых республик боевиков пишут, что на подконтрольную Украине территорию вернут женщин, людей преклонного возраста и тех, кто страдает тяжелыим заболеваниями.

Что об этом говорит Кравчук

По его словам, Украина не может не приветствовать возвращение своих граждан на подконтрольную территорию.

Кравчук отметил, что частные лица не могут вмешиваться в межгосударственные конфликты. То есть все переговоры по обмену осуществляют украинские государственные органы в рамках политических соглашений, принятых на встречах нормандского формата.

Глава украинской делегации добавил, что боевики и Виктор Медведчук в очередной раз хотели отклониться от международных договоренностей.

Что об этом говорит Гармаш

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш отметил, что оккупанты отдают больных и немощных людей, а также тех, кто находится в местах лишения свободы по той причине, что они им не нужны. Администрации боевиков не имеют денег на их содержание.

Кроме того, Гармаш обратил внимание, что передача удержанных украинцев, которые не имеют отношения к конфликту на Донбассе, не относится к компетенции ТКГ. На самом деле это уровень уполномоченных по правам человека.

Актуально Заседания ТКГ будут длиться с 18 по 21 января: какие темы планируют обсудить