СБУ официально объявила пропагандисту Анатолию Шарию подозрение в государственной измене. На Ивано-Франковщине критическая ситуация с COVID-19. В Днепре бариста отказалась общаться на работе на украинском. Рада увеличила штрафы за вождение в нетрезвом состоянии. Такими были главные новости 16 февраля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 16 февраля:

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Подозрение Шарию от СБУ

Источник: Служба безопасности Украины

СБУ объявила о подозрении в совершении преступления пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию. Следствие считает, что его деятельность вредила национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Об этом свидетельствуют интервью и выступления блогера. Соответствующие доказательства подтверждены рядом экспертных исследований. Есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу России, отметили правоохранители.



Шарию объявили подозрение / Инфографика 24 канала

Справка. Подозрение объявили в рамках уголовного производства по статьям о государственной измене и нарушении равноправия людей в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений.

В ведомстве отметили, что Шарий стремился к обострению и дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжиганию межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Что говорит сам Шарий

Скандальный блоггер уже отреагировал на действия Службы безопасности Украины. Он считает, что все дела против него являются исключительно политическими.

Спасибо СБУ за объявление о подозрении путем публикации пропагандистского ролика в телеграме по статье "Государственная измена",

– написал он в своем телеграме.

О влиянии на партию

Председатель правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская подчеркнула, что объявление подозрения не окажет влияния на партию, неофициальным лидером которой является Анатолий Шарий.

Ведь, во-первых, формально пропагандист не возглавляет юридическое лицо, названной в его честь политической партии. К тому же, вручение подозрения еще не означает обвинительного приговора.

"Автоматическое прекращение деятельности партии не может быть следствием действий отдельного ее члена, лидера, даже руководителя", – отметила Айвазовская.

Обратите внимание! По мнению российского правозащитника Марка Фейгина, пропагандист может убежать от украинского правосудия в Россию. Тогда процедура его экстрадиции значительно усложнится.

Критическая ситуация с COVID-19 на Ивано-Франковщине

Источник: 24 канал

В Ивано-Франковской центральной клинической больницы пациенты лежат в коридорах и столовой. Медучреждение на 95% заполнено больными с подозрениями на COVID и пневмониями. Только за 15 февраля таких пациентов стало на 79 больше.

В реанимации пока что лечат 16 человек, еще 89 находятся на кислородной терапии. Хотя в медучреждении развернуто 270 коек, но ни одного свободного места сейчас уже нет.

Справка. По данным СНБО, по состоянию на 16 февраля в Ивано-Франковской области подтвердили 55 854 случаев COVID-19. От осложнений умерли 1058 человек. Выздоровели 45 457 пациентов.

Реакция центральной и городской власти

► По словам городского главы Руслана Марцинкива, уже в среду, 17 февраля, из медицинского учреждения обещают выписать 50 пациентов. Мэр также поручил дозагрузить поликлиники.

В то же время дополнительные кровати для больных с коронавирусной инфекцией сейчас разворачивают и в перинатальном центре – с отдельным входом и персоналом.

Марцинкив прокомментировал ситуацию с COVID-19: смотрите видео 24 канала

► Вопрос COVID-19 на Прикарпатье подняли на совещании под председательством президента Зеленского. Премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что во многих населенных пунктах заполненность койкомест уже превысила 90%

Чтобы более детально оценить ситуацию, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко срочно отправился в Ивано-Франковске область.

Языковой скандал в Днепре

Источник: фейсбук Анны Счасной-Гарус

В Днепре вспыхнул скандал из-за языка – бариста в местном кафе отказалась переходить на украинский. Соответствующее видео опубликовала в сети одна из посетительниц заведения.

Более того, работница кафе подчеркнула, что родилась не в Украине, и якобы именно это позволяет ей не общаться на государственном языке. Другие аргументы девушки были еще более оскорбительными. Она заявила, что "Днепр всегда был русским городом".

Бариста в Днепре отказалась общаться на украинском: смотрите видео 24 канала

Бариста также считает, что "лучше уж учить французский язык, а не украинский". Очевидцы инцидента хотят связаться с владельцами заведения, чтобы пожаловаться на обслуживание.

Что следует знать про языковой закон

Он вступил в силу в июле 2019 года – за исключением отдельных положений. За повторное невыполнение закона нарушителям грозят штрафы от 5100 до 6800 гривен.

В то же время в "Слуге народа" предлагают вообще отменить эти штрафы или отложить их на 1,5 года. Депутаты уже зарегистрировали соответствующие законопроекты.

Статья, которая обязывает учреждения обслуживания и сферы услуг, общаться с клиентами только на государственном языке, вступила в силу 16 января 2021 года.

Конечно, никто не запрещает использовать иностранные языки. Но только при условии, что об этом попросит сам посетитель заведения.



Что делать, если не обслуживают на украинском / Инфографика 24 канала

Ответственность за управление авто пьяным

Источник: 24 канал

Рада увеличила штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения, соответствующий законопроект №2695 поддержали 325 народных избранников. Только 2 политиков голосовали против.

Что грозит пьяным водителям

► Восстанавливается и увеличивается ответственность за управление авто в нетрезвом состоянии.

Речь идет о 17 тысячах гривен за первый случай до 51 тысячи гривен с лишением водительских прав на 10 лет за второй. За третий – конфискация авто.

► Кроме этого, нарушителю также может грозить административный арест.

Если нарушение совершено второй раз – до 10 суток с лишением водительских прав на 3 года, а также – возмездное изъятие авто или без такового. Если в третий раз – до 15 суток с лишением водительских прав на 10 лет и конфискация авто.

Ответственность, если есть жертвы или потерпевшие: