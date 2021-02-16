Главные новости 16 февраля: Шария подозревают в госизмене, скандал из-за русского языка в Днепре
СБУ официально объявила пропагандисту Анатолию Шарию подозрение в государственной измене. На Ивано-Франковщине критическая ситуация с COVID-19. В Днепре бариста отказалась общаться на работе на украинском. Рада увеличила штрафы за вождение в нетрезвом состоянии. Такими были главные новости 16 февраля.
Источник:24 канал
Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 16 февраля:
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Подозрение Шарию от СБУ
Источник: Служба безопасности Украины
СБУ объявила о подозрении в совершении преступления пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию. Следствие считает, что его деятельность вредила национальной безопасности Украины в информационной сфере.
Об этом свидетельствуют интервью и выступления блогера. Соответствующие доказательства подтверждены рядом экспертных исследований. Есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу России, отметили правоохранители.
Шарию объявили подозрение / Инфографика 24 канала
В ведомстве отметили, что Шарий стремился к обострению и дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжиганию межэтнических и межконфессиональных конфликтов.
Что говорит сам Шарий
Скандальный блоггер уже отреагировал на действия Службы безопасности Украины. Он считает, что все дела против него являются исключительно политическими.
Спасибо СБУ за объявление о подозрении путем публикации пропагандистского ролика в телеграме по статье "Государственная измена",
– написал он в своем телеграме.
О влиянии на партию
Председатель правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская подчеркнула, что объявление подозрения не окажет влияния на партию, неофициальным лидером которой является Анатолий Шарий.
Ведь, во-первых, формально пропагандист не возглавляет юридическое лицо, названной в его честь политической партии. К тому же, вручение подозрения еще не означает обвинительного приговора.
"Автоматическое прекращение деятельности партии не может быть следствием действий отдельного ее члена, лидера, даже руководителя", – отметила Айвазовская.
Критическая ситуация с COVID-19 на Ивано-Франковщине
Источник: 24 канал
В Ивано-Франковской центральной клинической больницы пациенты лежат в коридорах и столовой. Медучреждение на 95% заполнено больными с подозрениями на COVID и пневмониями. Только за 15 февраля таких пациентов стало на 79 больше.
В реанимации пока что лечат 16 человек, еще 89 находятся на кислородной терапии. Хотя в медучреждении развернуто 270 коек, но ни одного свободного места сейчас уже нет.
Реакция центральной и городской власти
► По словам городского главы Руслана Марцинкива, уже в среду, 17 февраля, из медицинского учреждения обещают выписать 50 пациентов. Мэр также поручил дозагрузить поликлиники.
В то же время дополнительные кровати для больных с коронавирусной инфекцией сейчас разворачивают и в перинатальном центре – с отдельным входом и персоналом.
Марцинкив прокомментировал ситуацию с COVID-19: смотрите видео 24 канала
► Вопрос COVID-19 на Прикарпатье подняли на совещании под председательством президента Зеленского. Премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что во многих населенных пунктах заполненность койкомест уже превысила 90%
Чтобы более детально оценить ситуацию, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко срочно отправился в Ивано-Франковске область.
Языковой скандал в Днепре
Источник: фейсбук Анны Счасной-Гарус
В Днепре вспыхнул скандал из-за языка – бариста в местном кафе отказалась переходить на украинский. Соответствующее видео опубликовала в сети одна из посетительниц заведения.
Более того, работница кафе подчеркнула, что родилась не в Украине, и якобы именно это позволяет ей не общаться на государственном языке. Другие аргументы девушки были еще более оскорбительными. Она заявила, что "Днепр всегда был русским городом".
Бариста в Днепре отказалась общаться на украинском: смотрите видео 24 канала
Бариста также считает, что "лучше уж учить французский язык, а не украинский". Очевидцы инцидента хотят связаться с владельцами заведения, чтобы пожаловаться на обслуживание.
Что следует знать про языковой закон
- Он вступил в силу в июле 2019 года – за исключением отдельных положений. За повторное невыполнение закона нарушителям грозят штрафы от 5100 до 6800 гривен.
- В то же время в "Слуге народа" предлагают вообще отменить эти штрафы или отложить их на 1,5 года. Депутаты уже зарегистрировали соответствующие законопроекты.
- Статья, которая обязывает учреждения обслуживания и сферы услуг, общаться с клиентами только на государственном языке, вступила в силу 16 января 2021 года.
- Конечно, никто не запрещает использовать иностранные языки. Но только при условии, что об этом попросит сам посетитель заведения.
Что делать, если не обслуживают на украинском / Инфографика 24 канала
Ответственность за управление авто пьяным
Источник: 24 канал
Рада увеличила штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения, соответствующий законопроект №2695 поддержали 325 народных избранников. Только 2 политиков голосовали против.
Что грозит пьяным водителям
► Восстанавливается и увеличивается ответственность за управление авто в нетрезвом состоянии.
Речь идет о 17 тысячах гривен за первый случай до 51 тысячи гривен с лишением водительских прав на 10 лет за второй. За третий – конфискация авто.
► Кроме этого, нарушителю также может грозить административный арест.
Если нарушение совершено второй раз – до 10 суток с лишением водительских прав на 3 года, а также – возмездное изъятие авто или без такового. Если в третий раз – до 15 суток с лишением водительских прав на 10 лет и конфискация авто.
Ответственность, если есть жертвы или потерпевшие:
- если у пострадавшего травмы средней тяжести – до 3 лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок от 3 до 5 лет;
- если тяжелые травмы – от 3 до 8 лет с лишением водительских прав на 5 – 8 лет;
- если авария была смертельной – от 5 до 10 лет с лишением прав на срок 5 – 10 лет;
- если жертв было несколько – от 7 до 12 лет с лишением прав на срок 7 – 10 лет.
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