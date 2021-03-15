Нардепа Александра Дубинского исключили из партии "Слуга народа". Подозреваемому в убийстве 7-летней Марийки Борисовой избрали меру пресечения. В деле хищения денег "Приватбанка" объявили новые подозрения. Главный санитарный врач Виктор Ляшко заболел коронавирусом, хотя перед этим вакцинировался. Обнародовали новые "пленки Медведчука-Суркова". Такими были главные новости 15 марта.

Важнейшие новости Украины и мира за понедельник, 15 марта:

Кстати Что известно об Александре Дубинском, которого выгнали из "Слуги народа": карьера и состояние

Дубинского выгнали из "Слуги народа"

Источник: 24 канал

Одиозного нардепа Александра Дубинского 15 марта исключили из партии "Слуга народа". Решение принял глава политсилы Александр Корниенко. По его словам, Дубинский нарушил устав партии.

Как нардеп нарушил устав

Корниенко рассказал, что 14 марта Дубинский опубликовал обращение, что созывает конференцию. На ней он выбрал членов и председателя киевской областной ячейки партии. Однако согласно уставу, он не мог этого делать без согласия с руководством партии.

Корниенко отметил, что он может сам или по представлению структурного образования исключать нардепа.

Обратите внимание! Дубинский и в дальнейшем будет работать в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Что этому предшествовало

Накануне Дубинского сняли с должности главы Киевской областной организации партии.

В феврале нардепа исключили из фракции "Слуга народа".

В январе на него наложили санкции США из-за вмешательства в американские президентские выборы.

После этого Офис генпрокурора открыл против Дубинского 2 уголовных производства.

Подозреваемого в убийстве Марии Борисовой взяли под стражу

Источник: 24 канал

Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой из Херсона. Мужчину будут держать под стражей до 12 мая. Права на внесение залога он не будет иметь.

Что известно о подозреваемом

Мужчине 63 года. Он жил в том же селе, что и девочка, даже на той же улице.

К слову, мужчина общался с семьей Марии и был другом ее отца.

В МВД отметили, что генетические экспертизы установили обоснованную причастность злоумышленника к убийству.

Кстати, когда за ним пришли правоохранители, мужчина пытался покончить с собой и перерезал вены, однако ему оказали медицинскую помощь.

Следствие и прокуратура будут просить для предполагаемого убийцы пожизненное.

Кстати, по информации СМИ, когда подозреваемый уже насиловал ребенка в том же селе. Затем отбыл наказание в тюрьме.



Подозреваемый мужчина / Фото МВД



Подозреваемый в суде / Фото Департамента уголовного розыска

Убийство Марии Борисовой: коротко

Девочка исчезла в своем селе 7 марта. Неравнодушные искали ее несколько суток.

11 марта ребенка нашли мертвым. Тело Марии лежало в полиэтиленовом мешке в сарае.

Предварительно известно, что ее задушили, а также могли изнасиловать – на ней нашли волос половых органов.

Подробнее Убийство 7-летней Марии Борисовой: все, что известно

Новые подозрения по делу "Приватбанка"

Источник: НАБУ

Трем экс-чиновникам "Приватбанка" сообщили о новых подозрениях в хищении денег. В частности, экс-главу правления банка Александра Дубилета подозревают в присвоении 8 миллиардов гривен.

Подозрения подписала генпрокурор Ирина Венедиктова. Она отметила, что следствие имеет достаточно доказательств.

В чем заключалась схема

Перед национализацией чиновники понимали, что скоро уже не будут контролировать деньги банка. Поэтому их решили незаконно вывести. Чиновники подделали документы и фиктивно кредитовали связанное с банком юридическое лицо, то есть сделали его вроде как должником на определенную сумму. Впоследствии эти деньги вывели.

Что этому предшествовало

Бывшего первого заместителя председателя правления "Приватбанка" Владимира Яценко 22 февраля задержали в аэропорту. Он уже собирался покинуть Украину.

После этого НАБУ объявило 3 бывшим топ-работникам "Приватбанка" подозрения в растрате 136,89 миллиона гривен. В частности, именно Яценко, Дубилету, а также бывшей руководительнице одного из подразделений банка Елене Бичихиной.

Кстати, все подозреваемые, кроме Яценко, находятся за рубежом.

Яценко избрана мера пресечения – содержание под стражей в течение 60 дней с правом выйти под залог в 52 миллионов гривен. В тот же день за Яценко внесли залог.

Ляшко заболел коронавирусом, несмотря на вакцинацию

Источник: фейсбук Виктора Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко инфицировался коронавирусом. Перед тем чиновник вакцинировался против болезни. Очевидно, его иммунитет после прививки еще не успел сформироваться.

Почему так получилось

Ляшко отметил, что эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. У него болезнь обнаружили на 14 день после вакцинации.

Так, политик получил лишь первую дозу вакцины. Однако теперь он убежден, что течение болезни будет легким и пройдет без осложнений.

Теперь Ляшко уходит на больничный и самоизоляцию.

Вакцинация Ляшко

Главный санитарный врач вакцинировался публично 2 марта. Прививку сделал вакциной, которую разработали ученые Оксфордского университета и компания AstraZeneca.

Кстати, в тот день на Донбассе прививался и президент Владимир Зеленский.

Вакцинация Ляшко / Скриншот с видео

Новые пленки "Медведчука-Суркова"

Источник: OBOZREVATEL

СМИ обнародовали новую аудиозапись разговоров об оккупированном Донбассе. Голоса довольно похожи на пророссийского политика Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

Политики говорили о так называемом министре обороны оккупированного Донбасса Владимире Кононове. Его еще называют "Царь".

Подробнее "Будет царь": СМИ обнародовали новую аудиозапись разговоров Медведчука с Сурковым о Донбассе​