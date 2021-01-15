Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель упомянул о Донбассе. Мощное землетрясение в Индонезии унесло жизни десятков людей. Украина не будет продолжать локдаун после 24 января. Сколько заработал глава КСУ Александр Тупицкий. Такими были главные новости Украины и мира 15 января.

Главные новости Украины и мира за сегодня:

Разговор Зеленского и Меркель

Телефонный разговор лидеров Украины и Германии состоялся 15 января. Стороны прежде всего обсудили ситуацию на Донбассе и пандемию коронавируса.

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По словам украинского президента, он был рад пообщаться с Ангелой Меркель. Ведь Германия всегда остается для Украины надежным другом и партнером. Также Зеленский добавил, что Германия продолжает координировать усилия Украины для установления мира на Донбассе.

Также глава Украины пожелал крепкого здоровья каждому гражданину Германии во времена пандемии коронавируса.

Обратите внимание! В Германии показатели заражений коронавирусом остаются высокими. Поэтому здесь продлили локдаун по меньшей мере до конца января. В то же время здесь планируют ввести еще более жесткие карантинные ограничения.

В то же время в правительстве Германии сообщили, что Меркель и Зеленский обсудили реализацию минских договоренностей и договорились интенсифицировать работу.

Как продвигаются в нормандском формате

12 января в Берлине состоялись переговоры советников "нормандской четверки", на которых Украину представлял руководитель ОП Андрей Ермак.

состоялись переговоры советников "нормандской четверки", на которых Украину представлял руководитель ОП Андрей Ермак. Главной темой для Украины был вопрос безопасности. Советники "нормандской четверки" обсудили вопросы войны на Донбассе и искали решения, как достичь мира на этих территориях.

и искали решения, как достичь мира на этих территориях. Глава ОП отметил, что в Берлине состоялся "непростой, но конструктивный и содержательный диалог". Ермак признал, что не может говорить о каких-то договоренностях. Он проинформировал, что общение советников состоится 22 января во второй половине дня в режиме видеоконференции.

во второй половине дня в режиме видеоконференции. Это пятая встреча в Берлине после саммита 9 декабря 2019 года в Париже. В нормандский формат входят Украина, Франция, Германия и Россия.

Смертельное землетрясение в Индонезии

В Индонезии на острове Сулавеси произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. Его эпицентр был расположен неподалеку от города Мажен на глубине 10 километров. Сильные подземные толчки люди ощутили через несколько часов после меньшего землетрясения.

Последствия землетрясения

В результате землетрясения пострадали более 60 зданий. Среди них – 2 гостиницы, офис губернатора и торговый центр. По данным местных СМИ, сейчас временное жилье ищут сотни людей.

В результате трагедии погибли по меньшей мере 35 человек. Спасатели Сулавеси рассказали, что многие люди могут быть захоронены под обломками зданий. Чтобы поднять тела, понадобится время. Сейчас также известно о 600 пострадавших.

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Сообщений о цунами пока нет. Однако местные специалисты опасаются, что после землетрясения на определенных территориях еще могут ощущаться сильные подземные толчки. Они способны спровоцировать новое стихийное бедствие.

Последствия мощного землетрясения в Индонезии / Фото Getty Images

Продлят ли в Украине локдаун

Правительство не планирует продолжать в Украине локдаун после 24 января. А после завершения локдауна, то есть уже со следующего 25 января, страна вернется к условиям адаптивного карантина, который продлится до конца февраля.

Как сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, медицинская система на сегодня готова. В больницах 53 тысячи коек обеспечены кислородом. Общее количество коек для коронавирусных больных достигает 63 тысяч. Сейчас занята лишь 21 тысяча.

Что ранее говорил глава Минздрава

Ранее Максим Степанов выступил за продолжение локдауна в стране после 24 января. Он уверен, что для этого есть основания. Среди главных причин он выделил следующие:

январские праздники , которые сопровождались массовым празднованием с участием большого количества людей;

, которые сопровождались массовым празднованием с участием большого количества людей; сезонное увеличение количества больных гриппом, которое начинается именно в январе.

Какова сейчас ситуация с COVID-19 в Украине

По состоянию на 15 января в Украине зафиксировали 1 146 963 больных коронавирусом COVID-19. За минувшие сутки обнаружили 8 199 инфицированных.

коронавирусом COVID-19. За минувшие сутки обнаружили 8 199 инфицированных. В течение 14 января в связи с выздоровлением выписали 10 328 пациентов . Но, к сожалению, подтвердили смерть еще 166 больных.

. Но, к сожалению, подтвердили смерть еще 166 больных. Больше всего инфицированных выявили в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.



Локдаун в Украине / Инфографика 24 канала

Зарплата Александра Тупицкого

Скандальный председатель Конституционного Суда, который на днях отдыхал с семьей в Дубае, заработал за 2020 год более 3,7 миллиона гривен. Это в несколько раз больше, чем получили руководители министерств и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Средний размер вознаграждения судьи в 2020 году составил 309 586 гривен в месяц.

Сколько за 2020 год заработали другие высокопоставленные лица

Премьер-министр Денис Шмыгаль за 9 месяцев в должности получил чуть более 350 тысяч гривен.

Генпрокурор Ирина Венедиктова за более 8 месяцев работы в должности получила примерно 630 тысяч гривен.

Министр внутренних дел Арсен Аваков за год заработал 557 тысяч гривен.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов за 9 месяцев на посту получил 497 тысяч гривен.

Министру обороны Андрею Тарану насчитали 753 тысячи гривен.

Важно Роскошный отдых в Дубае: В КСУ рассказали, сколько заплатил Тупицкий – фото

Отдых Александра Тупицкого: что известно

Главу КСУ Владимир Зеленский временно отстранил от работы.

После этого Тупицкий поехал отдыхать в Дубае. СМИ писали, что с семьей он жил в королевской вилле за 300 тысяч гривен в день. В КСУ, правда, такую ​​информацию опровергли. Мол, за всю поездку на 3 человек судья выложил 242 тысячи гривен.

Глава Конституционного Суда сообщал, что при возвращении домой его ждет новое подозрение. Однако вечером 13 января Тупицкий прилетел в Борисполь и спокойно покинул аэропорт.

Больше о чиновнике, его состоянии и скандальных решениях читайте по ссылке.

Украина сократила список стран красной зоны

Министерство здравоохранения 15 января обновило перечень стран, в которых сложная ситуация с распространением COVID-19. Список красной зоны уменьшился на 12 стран. Теперь их – 66. С красной зоны исключили:

Турцию,

Армению,

Норвегию,

Доминиканскую республику,

Иран.

Поэтому "красными" стали 66 стран. При этом самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней в Чехии, Андорре, Ирландии, Словении, Сан-Марино и Великобритании. До сих пор в красной зоне остаются США, ОАЭ, Тунис, а также соседние страны – Польша, Словакия, Россия, Беларусь и Венгрия.

Заметим, что люди, которые приехали в Украину из страны красной зоны, обязательно должны пройти обсервацию или самоизоляцию на 14 дней, или же сдать тест на коронавирус.



Список зеленых и красных стран / Данные Минздрава