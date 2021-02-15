На 65-м году ушел из жизни посол Украины в Китае Сергей Камышев. Рейтинг Владимира Зеленского вырос на 1,5%. Украинские туристы застряли на Занзибаре. Президент Украины продолжает свой визит в ОАЭ. ТКГ анонсировала 2 встречи из-за обострения ситуации на Донбассе. Такими были главные новости 15 февраля.

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Умер посол Камышев

Источник: твитер Дмитрия Кулебы

В воскресенье, 14 февраля, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о смерти посла Украины в Китае Сергея Камышева. Предварительной причиной смерти чиновника назвали обширный инфаркт.

За долгие годы дипломатической работы он внес выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока,

– подчеркнул Кулеба.



Сергей Камышев / МИД Украины

Что сказал Зеленский

Президент Владимир Зеленский выразил искренние соболезнования родным и друзьям Камышева.

Кроме того, президент заявил, что посол верно служил Украине. Зеленский также отметил важность вклада Камышева в укрепление дружбы Украины с Азией и Ближним Востоком.

Что сказал Богдан

На потерю эмоционально отреагировал экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан. Он заявил, что Камышев якобы мог умереть из-за давления со стороны властей.

"Последние полгода один пид*рас терроризировал его увольнением, потому что "человек Богдана". Тупому уроду непонятно, что такое профессионализм, и непонятно, что такое интересы государства", – рассказал Богдан.

Бывший глава ОП охарактеризовал покойного Камышева как честного, профессионального и искреннего человека. По словам Богдана, посол был легендой дипломатии.

Реакция МИД

Спикер МИД Олег Николенко опроверг информацию, что на Камышева якобы оказывали давление. По словам Николенко, смерть посла стала для них большой потерей. Камышев был настоящим профессионалом своего дела.

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Рейтинг Зеленского вырос

Источник: КМИС

Если бы в Украине в ближайшее время проходили выборы президента, победил бы Владимир Зеленский. По данным Киевского международного института социологии, за действующего украинского лидера готовы проголосовать 22,7% избирателей.

По сравнению с результатами за 4 февраля рейтинг Зеленского вырос на 1,5%. Тогда за него были готовы проголосовать 21,2% украинцев.

Ближайшим конкурентом Зеленского является 5-й Президент Украины Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. За Порошенко готовы проголосовать 18,3% опрошенных, за Тимошенко – 14,5% опрошенных.

Обратите внимание! Опрос проводили в течение 5 – 7 февраля 2021 года. Возраст респондентов – от 18 лет. Метод опроса: случайная выборка мобильных телефонных номеров. Погрешность – не более 2,4%.

Кто еще вошел в список

Юрий Бойко – 11,4%;

Игорь Смешко – 8,2%;

Виктор Медведчук – 5,1%;

Владимир Гройсман – 4,5%;

Анатолий Гриценко – 4,1%.

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Источник: твиттер Олега Николенко

В понедельник, 15 февраля, спикер МИД Олег Николенко сообщил, что на Занзибаре застряли примерно 180 украинских туристов. Они не смогли вернуться в Украину вовремя из-за неисправности самолета.

Авиакомпания Sky Up Airlines сообщила, что самолет удалось отремонтировать уже через несколько часов. Однако возникли сложности с оформлением документации.

Для соблюдения правил и процедур при выполнении рейса, в том числе и соблюдения регламента относительно рабочего времени экипажей, для выполнения данного рейса нужно было внести изменения в маршрут и получить необходимые разрешительные документы от стран, чьи границы мы пересекаем,

– заявили в Sky Up Airlines.

Детали

Украинская туристка Екатерина заявила, что сначала людей разместили в отеле, который был "местным борделем". Усталым путешественникам даже не дали питьевой воды и еды. Впоследствии туристов переселили в немного лучшие квартиры.

Среди застрявших путешественников есть Анастасия Зинченко, более известная, как Настя из Уханя. Девушка оказалась в туристической ловушке вместе со своим возлюбленным – главой ГМС Максимом Соколюком.

Вечером 15 февраля Турция дала разрешение на вылет из Занзибара в Киев через Анталию. Туристы смогут вернуться домой.

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Детали визита Зеленского в ОАЭ

Источник: 24 канал

В рамках визита в Эмираты украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским заключила ряд важных соглашений. В целом их оценивают в минимум 3 миллиарда долларов. Среди ключевых документов – меморандумы о взаимопонимании между Фондом государственного имущества Украины и инвестиционным фондом Mubadala. Президент подчеркнул – на всех встречах в ОАЭ он призывает инвестировать в Украину.

Зеленский встретился с вице-президентом и Правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом. Политики обсудили приоритетные направления сотрудничества между Украиной и ОАЭ и борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Президент также пригласил в Украину известного портового оператора – группу компаний DP World. Зеленский подчеркнул: его интересует идея проектов современной Марины (специально обустроенной гавани для яхт и катеров) и современного отеля в Одессе.

Кроме того, украинский лидер обсудил вопросы борьбы с коронавирусом с руководством Управления здравоохранения Дубая. Результатом стало поручение Зеленского создать рабочую группу из ОАЭ.

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ТКГ анонсировала 2 встречи

Источник: Украинская делегация в ТКГ

Трехсторонняя контактная группа на этой неделе дважды встретится в формате видеоконференций: 16 и 17 февраля. Украинская сторона планирует обсудить многочисленные срывы режима тишины со стороны боевиков.

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