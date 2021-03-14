Александра Дубинского сняли с должности председателя Киевской областной организации "Слуги народа". В Украине отметили День добровольца. На Донбассе ранен наш защитник. "Укрпочта" презентовала марки, из-за которых ранее поссорилась с Генштабом. Такими были главные новости 14 марта.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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Дубинский – не председатель областной организации "слуг народа"

Источник: "Слуга народа"

Александра Дубинского сняли с должности главы Киевской областной организации партии. Соответствующее решение приняли на внеочередной конференции ячейки партии.

Таким образом полномочия Дубинского, как члена Национального совета общин автоматически прекратились. Зато руководящий орган возглавил Андрей Мотовиловец.

Члены ячейки считают, что в созданный Национальный совет общин не может входить Александр Дубинский, который ранее возглавлял Киевскую областную организацию "Слуги народа",

– подчеркнули в "Слуге народа".

В телеграмм-канале Дубинского в ответ опубликовали заявление от имени Киевской областной организации "Слуги народа". Там говорится о поддержке одиозного нардепа и примененных против него мошеннических схемах.

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Вскоре уже могут рассмотреть исключение нардепа из партии

Источник: Интерфакс-Украина

Между тем, одиозному политику грозит исключение из партии "Слуга народа". По словам председателя партии Александра Корниенко, это могут обсудить уже в ближайшее время.

Согласно новому уставу партии, решение об исключении принимает именно глава партии – по собственной инициативе или по представлению партийных структур.

Есть все шансы, что этот вопрос рассмотрим в ближайшее время. Исключает из партии ее председатель,

– сказал Корниенко.

Как пояснил Корниенко, в случае с Дубинским причиной для его исключения может стать нарушение статуса "путем проведения своих конференций и неповиновение руководящим органам партии".

Коротко о событиях вокруг Александра Дубинского:

Санкции США против Дубинского / Инфографика 24 канала

День добровольца в Украине

Источник: 24 канал

В Украине 14 марта отмечают День добровольца. Почтили мужество воинов во многих городах Украины: устроили торжественные мероприятия с маршами, возложением цветов, концертами и форумом писателей-военных.

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В Киеве День добровольца отмечали в парке "Отрадный". Здесь провели праздничный концерт с патриотическими песнями. Военные же сделали выставку оружия.

День добровольца отмечали в парке "Отрадный". Здесь провели праздничный концерт с патриотическими песнями. Военные же сделали выставку оружия. Во Львове начали отмечать эту особую дату на территории Мемориала Небесной Сотни. Здесь торжественно подняли флаг под гимн, который исполнил военный оркестр. Кроме этого, во Львове стартовал III Всеукраинский форум военных писателей.

начали отмечать эту особую дату на территории Мемориала Небесной Сотни. Здесь торжественно подняли флаг под гимн, который исполнил военный оркестр. Кроме этого, во Львове стартовал III Всеукраинский форум военных писателей. В Днепре на Марш защитников нации собрались несколько сотен военнослужащих, волонтеров, их семьи, медики.

на Марш защитников нации собрались несколько сотен военнослужащих, волонтеров, их семьи, медики. В Одессе около сотни одесситов пришли в парк у здания областной администрации на Канатной, чтобы почтить добровольцев. Председатель ОГА Сергей Гриневецкий вручил почетные грамоты родственникам тех добровольцев, которые погибли на Донбассе.

около сотни одесситов пришли в парк у здания областной администрации на Канатной, чтобы почтить добровольцев. Председатель ОГА Сергей Гриневецкий вручил почетные грамоты родственникам тех добровольцев, которые погибли на Донбассе. Бывшие военнослужащие и участники ООС вышли на шествие ко Дню добровольца в Кривом Роге на Днепропетровщине.

Что известно о Дне добровольца? Праздник в честь украинских добровольцев которые ввели в 2017 году. Именно 14 марта 2014 года с Майдана Независимости в Киеве первые добровольцы отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом.

Смотрите фото со Дня добровольца в Киеве / Фото КГГА:

Смотрите видео о Дне добровольца:

Раненый военный на Донбассе

Источник: штаб ООС в фейсбуке

14 марта один военный ВСУ получил ранения в результате вражеского обстрела. Вражеская пуля попала в нашего защитника вблизи Южного. Военного госпитализировали, его состояние медики оценивают, как удовлетворительное.

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Только за 14 марта враг 9 раз нарушил режим тишины:

Неподалеку Катериновки стрелял из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Луганского совершил обстрел позиции наших защитников из крупнокалиберных пулеметов.

Возле Троицкого – еще и из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

Вблизи Опытного и Авдеевки – боевики открывали огонь из подствольных гранатометов.

Возле Песков – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Гнутово – из станковых гранатометов.

Также российской наемники продолжают обустраивать свои позиции. В частности, за отведенной территорией возле поселка Круглик заметили два вражеских танка. Боевики дооборудуют оборонительные позиции в направлении линии разграничения. Такая же ситуация возле Широкино. Вблизи Троицкого оккупанты обустраивают новые минные заграждения.

Смотрите на карте, где был ранен украинский военный:

"Укрпочта" презентовала марки ко Дню добровольца

Источник: "Укрпочта"

14 марта "Укрпочта" презентовала серию марок, посвященных униформе военных ВСУ. Ранее марки планировали представить 23 февраля, однако это вызвало немалое возмущение, в том числе и Генштаба.

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На листе 8 почтовых марок. На них представлены:

формы ракетных войск и артиллерии,

механизированных войск,

войск противовоздушной обороны,

горной пехоты,

танковых войск,

армейской авиации,

президентского полка,

общевойсковая форма.

Марки с униформами ВСУ / Фото Укрпочты

Почему возник скандал из-за марок: