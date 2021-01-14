Главные новости 14 января: судьба иска против России в ЕСПЧ, Украину замело снегом
ЕСПЧ признал приемлемым иск Украины против России в отношении оккупированного Крыма. В Украину пришли морозы и снег: необходима спецтехника и пункты обогрева. Украинский защитник получил ранение на Донбассе. Комитет Рады предложил сократить количество нардепов. Таковы были главные новости Украины и мира 14 января.
Главные новости Украины и мира за четверг, 14 января:
ЕСПЧ таки рассмотрит иск Украины против России
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Европейский суд по правам человека 14 января 2021 года признал жалобу Украины о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму приемлемой. Теперь ЕСПЧ должен рассмотреть это дело по существу.
Важно, что суд признал, что Россия осуществляла фактический контроль на территории Крыма еще до оккупации полуострова.
Большинство положений, в которых Украина указывает на нарушение России, в ЕСПЧ приняли во внимание. Исключение – лишь обвинения Украины относительно того, что Россия после оккупации Крыма установила там "административную практику по убийствам".
Какие обвинения рассмотрит суд:
- о ненадлежащем расследовании Россией убийств;
- о практике незаконного лишения свободы и недостойного обращения с людьми;
- преследование нерусскоязычных СМИ;
- ограничение образования на других языках кроме русского;
- запугивание и преследование религиозных лидеров;
- автоматического предоставления российского гражданства;
- ограничение свободного передвижения крымчан на материковую Украину и тому подобное.
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Кратко о реакции на решение ЕСПЧ
- Министр юстиции Украины Денис Малюська назвал это промежуточной победой в делах против России – "ударом по мифологии, которую используют в гибридной войне".
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тоже считает события 14 января украинской победой. Кулеба считает, что это шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины.
- Экс-пленный Кремля и режиссер Олег Сенцов считает, что с таким решением суда оккупантам трудно будет спорить.
Украину засыпало снегом
В Украину наконец пришла настоящая зимняя погода. Однако снегопады и морозы уже принесли немало хлопот. В ГСЧС предупреждают об затрудненном движении транспорта.
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В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с осложнением движения из-за погодных условий, обязательно обращайся к дежурным диспетчерам служб автомобильных дорог в своей области по телефонам, указанным на картинке,
– сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Дежурные диспетчеры служб в Украине / Фото с телеграмм-канала Криклия
Коротко о ситуации на дорогах Украины
- В течение предыдущих суток спасатели выезжали на вызовы в Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областях.
- На Херсонщине в снежных палатках застряли 18 габаритных автомобилей.
- В Харьковской области спасатели с помощью троса вытащить автомобиль скорой помощи.
- На перевальных участках уже почти сутки падает снег.
- Дороги в Украине расчищают около 2 тысяч снегоуборочных машин в 10 областях.
Как вести себя водителям во время гололеда / инфографика 24 канала
В Украине развернут пункты обогрева
Из-за значительного ухудшения погодных условий заседала Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.
Какие решения приняли:
- Областные и Киевская городская госадминистрации должны развернуть сеть пунктов обогрева и обеспечить их продуктами, одноразовой посудой, топливом и другими предметами первой необходимости.
- Соцслужбы должны активнее оказывать помощь незащищенным слоям населения.
- Минэнерго должно обеспечить устойчивое функционирование систем электро-, тепло - и газоснабжения.
- Мининфраструктуры, Национальная полиция, ГСЧС, Укравтодор и Укртрансбезопасности должны информировать через СМИ перевозчиков и водителей об ожидаемом осложнении ситуации на дорогах.
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На Донбассе ранили украинского воина
На Донбассе вблизи Гнутово вечером 14 января получил ранение украинский военный. Защитник пострадал в результате обстрела боевиков. Как сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в телеграмме, состояние раненого – удовлетворительное. Ему оказали медицинскую помощь.
Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ,
– сообщили в украинской делегации.
Отметим, что договоренность о всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе действия с 27 июля 2020 года. Однако оккупанты ежедневно нарушают режим тишины. Больше новостей о событиях на Востоке можно прочитать здесь.
Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала
Не 450, а 300 нардепов
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Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал сократить общее количество нардепов с 450 до 300 человек. Такое предложение поддержали 17 из 22 членов комитета, большинство из них – представители "Слуги народа".
Инициатива по сокращению количества нардепов: главное
- Законопроект об уменьшении количества нардепов внес в парламент президент Зеленский в 2019 году.
- В феврале 2020 года парламент предварительно одобрил законопроект.
- Во время местных выборов-2020 вопрос о сокращении парламентариев внесли во всеукраинский опрос, который инициировал глава государства.
Что говорят в парламенте
Как отметила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, чтобы принять этот закон понадобится конституционное большинство голосов – то есть 300.
По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Юрчишина больше, чем количество на работу депутатов влияет их профессионализм. Юрчишина беспокоит другое – в президентском законопроекте вместе с сокращением количества нардепов есть то, что из Конституции заберут положение о персональном прямом голосовании.
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