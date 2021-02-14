Главные новости 14 февраля: на Донбассе подорвались военные, договоренности Зеленского в ОАЭ
Украинские военные подорвались на неизвестном взрывном предмете на Донбассе. Владимир Зеленский во время визита в ОАЭ подписал ряд важных соглашений. Япония страдает от последствий разрушительного землетрясения. Суд отпустил подозреваемого в убийстве Амины Окуевой под домашний арест. Такими были главные новости 14 февраля.
Источник:24 канал
Важнейшие новости Украины и мира за сегодня, 14 февраля:
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Гибель военных на Донбассе
Источник: фейсбук-страница ОТУ "Север"
На неизвестном взрывном устройстве подорвались военные Вооруженных сил Украины. К сожалению, спасти их не удалось. Травмы, которые получили бойцы, были несовместимы с жизнью.
Трагедия произошла около 10:00 неподалеку Новолуганского. Погибли старший солдат Дмитрий Мироненко, капитан Александр Войтенко и солдат Вячеслав Алексеенко.
На Донбасс поехали Таран и Хомчак
Президент Владимир Зеленский отреагировал на гибель украинских защитников. Он поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно отправиться на Донбасс.
Уже завтра, 15 февраля, они должны доложить главе государства об обстоятельствах трагедии. Они встретятся сразу после возвращения Зеленского из ОАЭ в аэропорту "Борисполь". Президент также выразил свои соболезнования родным погибших.
ГБР открыло производство
Государственное бюро расследований уже открыло уголовное производство по статье о небрежном отношении военного лица к службе, повлекшем тяжкие последствия.
Военные ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве / Фото ГБР
И.о директора ГБР Алексей Сухачев пообещал приложить все усилия, чтобы установить причины гибели военных и наказать виновных. Руководство ведомства будет контролировать, как продвигается расследование.
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Разрушительное землетрясение в Японии
Источник: NHK
Накануне на Северо-восток Японии обрушилось мощное землетрясение магнитудой 7,3. Его эпицентр находился в 60 километрах от Фукусимы, однако даже в столице ощущали толчки.
Землетрясение вызвало серьезные разрушения / Фото NHK
Не успели люди оправиться от бедствия, как 14 февраля в стране зафиксировали повторные подземные толчки. На этот раз – магнитудой 5,2 с эпицентром глубоко под водой.
Каковы последствия
- Общее количество пострадавших от стихийного бедствия достигает уже более 120 человек. Медики оказывают им помощь.
- Более 950 тысяч домов остались без света.
- Спасатели предупредили о риске оползней и обрушения домов в районах, которые больше всего почувствовали толчки.
- Специалисты предположили, что землетрясение может повториться снова в течение ближайшей недели.
Расплескалась вода из хранилищ с облученным топливом
В реакторах "Фукусимы-1" и "Фукусима-2" расплескалась вода из бассейнов, где хранят отработанное ядерное топливо. К счастью, это не имело серьезного влияния на радиационный фон.
Визит Зеленского в ОАЭ
Источник: Офис Президента
Продолжается официальный визит Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты. 14 февраля Президент подписал ряд важных договоренностей. Они касаются, в частности, инвестиций, налогов и туризма.
Владимир Зеленский в ОАЭ / Фото Офиса Президента
Договоренности между Украиной и ОАЭ
- Подписали соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом. Документ окажет значительное влияние на улучшение двустороннего партнерства в сфере безопасности и контртеррористической деятельности.
- Кроме этого – протокол между правительствами государств о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал.
- Также подписали меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и ведомством безопасности в ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.
- Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере развития туристического сектора. Ожидается, что странам удастся увеличить двусторонний пассажиропоток.
- Укроборонпром будет сотрудничать с военными компаниями из ОАЭ. Страны смогут обмениваться передовыми технологиями в этой сфере.
Убийство Окуевой: подозреваемый – под домашним арестом
Источник: "Громадское"
Апелляционный суд изменил меру пресечения Игорю Редькину, подозреваемому в убийстве добровольца Амины Окуевой. Его отпустили из-под стражи под домашний арест.
Стоит заметить, что также суд отпустил и других членов "группы Редькина", которых подозревают в причастности к ряду других заказных убийств.
Кто такой Игорь Редькин?Уроженец российской республики Дагестан. Украинское гражданство мужчина получил незаконно.
Вместе с сообщниками был задержан еще в 2019 году из-за вероятной причастности к убийству Павла Зможного и Павла Миленького.
Что стоит знать об убийстве Окуевой
В октябре 2017 года неизвестные расстреляли машину участников АТО Амины Окуевой и Адама Осмаева. Произошло это недалеко от железнодорожного переезда в селе Глеваха, Киевской области. Женщина от выстрелов погибла.
Амина Окуева с супругом / Фото из соцсетей
Ее муж Адам Осмаев тогда получил ранения. А уже летом 2020 года в Австрии от огнестрельного ранения в голову погиб свидетель по делу об убийстве Окуевой.
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