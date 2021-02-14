Украинские военные подорвались на неизвестном взрывном предмете на Донбассе. Владимир Зеленский во время визита в ОАЭ подписал ряд важных соглашений. Япония страдает от последствий разрушительного землетрясения. Суд отпустил подозреваемого в убийстве Амины Окуевой под домашний арест. Такими были главные новости 14 февраля.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня, 14 февраля:

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Гибель военных на Донбассе

Источник: фейсбук-страница ОТУ "Север"

На неизвестном взрывном устройстве подорвались военные Вооруженных сил Украины. К сожалению, спасти их не удалось. Травмы, которые получили бойцы, были несовместимы с жизнью.

Трагедия произошла около 10:00 неподалеку Новолуганского. Погибли старший солдат Дмитрий Мироненко, капитан Александр Войтенко и солдат Вячеслав Алексеенко.

Обратите внимание! Несколькими днями ранее, 12 февраля, боец ​​ВСУ подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле села Павлополь. Его сразу же госпитализировали.

На Донбасс поехали Таран и Хомчак

Президент Владимир Зеленский отреагировал на гибель украинских защитников. Он поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно отправиться на Донбасс.

Уже завтра, 15 февраля, они должны доложить главе государства об обстоятельствах трагедии. Они встретятся сразу после возвращения Зеленского из ОАЭ в аэропорту "Борисполь". Президент также выразил свои соболезнования родным погибших.

Государственное бюро расследований уже открыло уголовное производство по статье о небрежном отношении военного лица к службе, повлекшем тяжкие последствия.



Военные ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве / Фото ГБР

И.о директора ГБР Алексей Сухачев пообещал приложить все усилия, чтобы установить причины гибели военных и наказать виновных. Руководство ведомства будет контролировать, как продвигается расследование.

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Разрушительное землетрясение в Японии

Источник: NHK

Накануне на Северо-восток Японии обрушилось мощное землетрясение магнитудой 7,3. Его эпицентр находился в 60 километрах от Фукусимы, однако даже в столице ощущали толчки.



Землетрясение вызвало серьезные разрушения / Фото NHK

Не успели люди оправиться от бедствия, как 14 февраля в стране зафиксировали повторные подземные толчки. На этот раз – магнитудой 5,2 с эпицентром глубоко под водой.

Каковы последствия

Общее количество пострадавших от стихийного бедствия достигает уже более 120 человек. Медики оказывают им помощь.

Более 950 тысяч домов остались без света.

Спасатели предупредили о риске оползней и обрушения домов в районах, которые больше всего почувствовали толчки.

Специалисты предположили, что землетрясение может повториться снова в течение ближайшей недели.

Расплескалась вода из хранилищ с облученным топливом

В реакторах "Фукусимы-1" и "Фукусима-2" расплескалась вода из бассейнов, где хранят отработанное ядерное топливо. К счастью, это не имело серьезного влияния на радиационный фон.

Обратите внимание! В 2011 году в результате землетрясения и цунами были разрушены системы охлаждения реакторов на атомной электростанции "Фукусима-1".

Визит Зеленского в ОАЭ

Источник: Офис Президента

Продолжается официальный визит Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты. 14 февраля Президент подписал ряд важных договоренностей. Они касаются, в частности, инвестиций, налогов и туризма.

Владимир Зеленский в ОАЭ / Фото Офиса Президента

Договоренности между Украиной и ОАЭ

Подписали соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом . Документ окажет значительное влияние на улучшение двустороннего партнерства в сфере безопасности и контртеррористической деятельности.

. Документ окажет значительное влияние на улучшение двустороннего партнерства в сфере безопасности и контртеррористической деятельности. Кроме этого – протокол между правительствами государств о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал.

и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал. Также подписали меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и ведомством безопасности в ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере развития туристического сектора . Ожидается, что странам удастся увеличить двусторонний пассажиропоток.

. Ожидается, что странам удастся увеличить двусторонний пассажиропоток. Укроборонпром будет сотрудничать с военными компаниями из ОАЭ. Страны смогут обмениваться передовыми технологиями в этой сфере.

Больше о новых соглашениях между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами – читайте по ссылке.

Убийство Окуевой: подозреваемый – под домашним арестом

Источник: "Громадское"

Апелляционный суд изменил меру пресечения Игорю Редькину, подозреваемому в убийстве добровольца Амины Окуевой. Его отпустили из-под стражи под домашний арест.

Стоит заметить, что также суд отпустил и других членов "группы Редькина", которых подозревают в причастности к ряду других заказных убийств.

Кто такой Игорь Редькин? Уроженец российской республики Дагестан. Украинское гражданство мужчина получил незаконно.



Вместе с сообщниками был задержан еще в 2019 году из-за вероятной причастности к убийству Павла Зможного и Павла Миленького.

Что стоит знать об убийстве Окуевой

В октябре 2017 года неизвестные расстреляли машину участников АТО Амины Окуевой и Адама Осмаева. Произошло это недалеко от железнодорожного переезда в селе Глеваха, Киевской области. Женщина от выстрелов погибла.



Амина Окуева с супругом / Фото из соцсетей

Ее муж Адам Осмаев тогда получил ранения. А уже летом 2020 года в Австрии от огнестрельного ранения в голову погиб свидетель по делу об убийстве Окуевой.