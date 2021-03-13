"Слуги народа" провели съезд партии, во время которого сделали несколько важных заявлений. Полиция расследует причастность нескольких подозреваемых к убийству 7-летней Марии Борисовой. "Буковель" планируют открыть для посетителей в конце марта. Кравчук прокомментировал вероятность широкомасштабного конфликта на Донбассе. В Казахстане разбился военный самолет Ан-26. Такими были главные новости 13 м

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"Слуги народа" провели съезд

Источник: 24 канал

13 марта в Киеве состоялся партийный съезд "Слуги народа". Там депутаты, в частности, согласовывали изменения в кадровую структуру партии и прописывали новую редакцию устава.

Стоит заметить, что новый устав предусматривает новые высшие руководящие органы – Политсовет и Национальный совет общин. Это должно гарантировать политическую децентрализацию и развитие общин.

Новая структура партии / Фото "Слуги народа"

Что это произошло на съезде:

презентация женского крыла партии "Зе! Женщины";

Александр Корниенко объяснил, почему Дубинского не исключили из партии;

Руслан Стефанчук анонсировал законопроект о местном референдуме;

Еще один срок для Зеленского

Кроме этого, в "Слуги народа" намерены призвать Зеленского баллотироваться на второй срок. В то же время глава политсилы Александр Корниенко отметил, что решение – за действующим президентом.

Справка. Когда Зеленский стал президентом, то заявлял, что не намерен бороться за кресло главы государства во второй раз. Однако впоследствии сказал, что все же подумает об этом.

Выступление главы государства

Сам Зеленский лично выступил на съезде. Он подчеркнул, что "Слуга народа" должна постепенно очищаться от "засланных казачков и случайных людей".

В ответ Давид Арахамия и Александр Корниенко заверили, что следят за тем, кто придерживается программных обещаний перед избирателями, а кто – считает себя уже "самостоятельным игроком".

Глава государства также призвал членов партии обеспечить единство в Верховной Раде и сосредоточиться на важных законах. Говориться, в частности, о законопроектах по судебным изменениям.

"Когда речь идет о важных для страны вещах, на табло всегда должно быть не менее 226 наших голосов. Вам должно быть безразлично, как голосуют другие партии", – подчеркнул президент Зеленский.

Подозреваемые в убийстве Марии Борисовой

Источник: "Сегодня"

Полиция расследует дело об убийстве 7-летней Марии Борисовой в селе Счастливом. Подробности об этом рассказал глава полиции Херсонщины Александр Прокудин.

Обратите внимание! Следствие расследует причастность к убийству нескольких подозреваемых. Среди них – родственники убитого ребенка и другие жители села. Правоохранители в ближайшее время намерены объявить подозрение в убийстве ребенка. Сделать это планируют не позднее следующей среды, 17 марта. Подозреваемых пока еще не задерживали, сейчас следствие ждет результатов ДНК-экспертизы. Именно они помогут выяснить, кто является убийцей. Что говорит отец погибшей Трагедию прокомментировал отец девочки, который в день убийства работал в селе. Он опроверг версию о том, что в день исчезновения она ждала его на остановке. "Нет, она не могла бежать на остановку. Я там никогда не останавливался, не выходил. Она не знала даже, где я работаю", – подчеркнул мужчина. Мария Борисова / Фото полиции Херсонщины В счастливом попрощались с Марийкой 12 марта в Счастливом похоронили Марию Борисову, проститься с девочкой пришли едва ли не все жители села. Они принесли цветы и игрушки для погибшей. Сначала гроб с телом ребенка пронесли через все село. Процессия останавливалась там, где Марийка любила играть. Кроме этого, в последний путь ее провожали мимо школы. Односельчане погибшей девочки шокированы случившимся. Отметим, что ранее мэр села сообщал, что над возможными убийцами в Счастливом могут совершить самосуд. Основное о трагедии на Херсонщине 7-летнюю Марийку Борисову после долгих поисков обнаружили убитой. Полицию вызвала ее мать.

По словам женщины, дочь играла с другими детьми на улице недалеко от дома, а под вечер исчезла.

Ночью в поселке развернули масштабную поисковую операцию.

На четвертый день после исчезновения в недостроенном сарае нашли тело ребенка с признаками насильственной смерти. Важно Крушение судна возле Румынии: когда спасенные украинцы могут вернуться домой Кравчук о ситуации на Донбассе Источник: 24 канал Первый украинский президент Леонид Кравчук, который сейчас возглавляет украинскую делегацию в ТКГ, прокомментировал ситуацию на Донбассе. По его мнению, там может вспыхнуть широкомасштабный конфликт. Он убежден, что этот вопрос – не только украинский и даже уже не европейский. Именно поэтому он выступает за то, чтобы приобщить представителей США к переговорному процессу по Донбассу. В то же время Кравчук не исключает, что Кремль будет блокировать возможное участие США в нормандском процессе. "Россия не может просто сказать, что не хочет, она должна предоставить аргументы", – подчеркнул он. Кравчук хочет, чтобы США присоединились к нормандскому формату / Фото с сайта Кравчука О США в нормандском формате Ранее Кравчук заявил, что считает необходимым присутствие представителя США на встрече в нормандском формате. Мол, это сможет заставить Россию идти на уступки. Глава украинской делегации в ТКГ предположил, что США– это единственное государство, с которым "будет считаться" Кремль. "Россия имеет такой нрав. Она никогда не слушает тех, кого она не боится", – пояснил он. В то же время Кравчук добавил, что сейчас только ведутся консультации о приобщении США к переговорному процессу. То есть пока о публичных заявлениях или конкретных обращениях еще не говорится. "Буковель" на карантине Источник: "Буковель" Популярный горнолыжный курорт "Буковель" на Прикарпатье закрыли на карантин. Он возобновит свою работу после 27 марта. В селе Поляница, где он расположен, установили 14 блокпостов. В конце февраля Ивано-Франковщина попала в Красную карантинную зону. У Зеленского убеждены, что к вспышке COVID-19 там причастны туристы, которые на праздники приезжали в "Буковель". Справка. Хотя в области действовала красная зона, изначально курорт не останавливал свою работу. 12 марта региональная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение об ограничении передвижения в селе Поляница. Что происходит в "Буковеле" Камеры видеонаблюдения свидетельствуют о том, что по состоянию на 13 марта в "Буковеле" соблюдаются ограничения. Туристов нет ни на трассах, ни на территории курорта, не работают в подъемники. Смертельная авиакатастрофа в Казахстане

Источник: SputnikKZ

В Казахстане недалеко от Алматы разбился военный самолет Ан-26. На борту находились 6 человек, 4 из них погибли. Пострадавших госпитализировали, они находятся в реанимации.

Борт летел из города Нур-султан в Алмату. Связь с ним пропала около 17:00 по местному времени. Командование сразу подняло тревогу. Очевидцы опубликовали в сети видео.

На месте трагедии работают пожарные. Они пытаются потушить пожар, возникший после падения. Военное командование уже начало расследование, чтобы установить причины аварии.