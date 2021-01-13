Максим Степанов рассказал, что ждет Украину после январского локдауна. Антикоррупционный суд не продлил срок досудебного расследования по делу судей ОАСК. В Украине отмечают годовщину падения башни Донецкого аэропорта. Ряд областей Украины засыпало снегом. Таковы были главные новости Украины и мира 13 января.

Главные новости Украины и мира за среду, 13 января:

Регулирование цены на газ

Несколько дней подряд жители украинских городов протестовали из-за увеличения тарифов на газ. По этой причине Кабинет Министров 13 января решил ввести государственное регулирование цен на газ. Так, цену планируют установить на уровне 6,99 гривны за кубический метр газа для бытовых потребителей.

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Это самая низкая цена на украинской бирже. Некоторые облгазы продают газ для бытовых потребителей по 10 гривен и даже выше. То есть, предлагается уменьшение цены почти на 30%,

– сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Чиновник дал поручение Минэнерго, Минэкономики и Минюсту безотлагательно подготовить проект постановления о государственном регулировании цены на газ на период карантина.

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что цены на газ в Украине великоваты. Из-за этого он собирал энергетическое совещание.

Степанов о жизни после локдауна

После 24 января – окончания срока локдауна – Украина вернется к общенациональному карантину. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, пока нет необходимости для введения нового локдауна.

Актуально Степанов заявил, что в Украине ни в коем случае не отменят локдаун

Если эпидемиологическая ситуация улучшится, то в Украине снова введут адаптивный карантин. Он предусматривает разделение страны на ограничение 4 зон: зеленой, желтой, оранжевой и красной.

Впрочем, если количество заболевших возрастет, то, по словам министра, ограничения могут ужесточить.

Мы видим переход к адаптивному карантину, который будет применяться с учетом эпидситуации в каждом регионе,

– подчеркнул Степанов.

Обратите внимание! Недавно министр придерживался другого мнения. Он говорил, что локдаун следует продолжить после 24 января. Все из-за сезонного увеличения числа заболевших гриппом и мобильности населения во время праздников.



Главное о карантине в Украине / инфографика 24 канала

Досудебное расследование по делу ОАСК не продлили

Высший антикоррупционный суд не продлил срок досудебного расследования по делу судей Окружного административного суда Киева. С соответствующим ходатайством обращались детективы Национального антикоррупционного бюро.

НАБУ просило продлить срок расследования дела судьи Павла Вовка и его коллег из ОАСК до 8 месяцев, то есть до 17 марта 2021 года.

Кстати САП просит продолжить расследование по делу Вовка и его коллег из Окружного админсуда

Детали дела

Досудебное расследование началось еще в июне 2019 года. Впоследствии ВАКС продлевал срок до 17 января 2021 года. Впрочем, в НАБУ говорят, что за такой промежуток времени провести расследование невозможно, ведь необходимо осуществить дополнительные следственные и процессуальные действия.

Защитники подозреваемых выступили против еще одного продолжения расследования. Все потому, что детектив НАБУ оставил в ходатайстве информацию о подозрении одному из фигурантов. А это подозрение еще раньше отменила апелляционная палата ВАКС. Из-за этих недостатков ходатайство и вернули обратно детективу НАБУ.

Справка. Главу ОАСК Павла Вовка и его подчиненных подозревают в создании преступной организации с целью захвата государственной власти. По данным НАБУ, судьи выносили неправомерные решения в своих интересах, интересах бизнес-кругов и отдельных политиков.

Годовщина падения башни Донецкого аэропорта

Ровно 6 лет назад – 13 января 2015 года – после длительных танковых обстрелов боевиков упала диспетчерская башня Донецкого аэропорта.

По данным экспертов, именно 242-дневная оборона аэропорта стала символом способности Украины и сопротивляться российской агрессии.

Что нужно помнить о вечном подвиге киборгов

Оккупанты захватили инфраструктуру города 26 мая 2014 года. Тогда воины ВСУ заняли здание аэропорта и защищали диспетчерскую башню, которая была стратегическим объектом.

Ближе к зиме бои становились все ожесточенней. Боевики штурмовали танками, обстреливали из градов и артиллерии. Старый терминал от постоянных ударов тяжелой техники превратился в руины. Главной целью боевиков стал новый терминал. Кольцо вокруг ДАПа сужалось.

Захватить стратегически важный объект российским оккупантам не удалось. 13 января они завалили башню, а 20 января – взорвали новый терминал. В результате обвала бетонного перекрытия погибли украинские защитники.

Важно. Во время обороны Донецкого аэропорта погибли более 200 украинских бойцов, 58 из них — за последние несколько суток.

Смотрите видео о героическом подвиге киборгов:

Украину засыпало снегом

Утром 13 января жители Львова, Днепра, Одессы, Полтавы и Харькова проснулись в снежной сказке. В их города пришла вьюга.

Во Львове снег начал падать с самого утра, а ближе к вечеру он прекратился. Температура воздуха составляла -1...-3 градусов. Метель привела к ряду ДТП.

Заснеженный Львов / Фото журналистов 24 канала

В Днепре снега намело больше. Водители жаловались на сильный гололед на дорогах.



В Днепре выпал снег



В Днепре на дорогах возникла гололедица

В Харькове снегопад сопровождался сильными порывами ветра. Синоптики говорят, что снег будет падать целые сутки.

Смотрите видео снегопада в Харькове: