Президент Владимир Зеленский инициировал сокращение полномочия ОАСК. Таковы были главные новости 13 февраля.

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Сокращение полномочий ОАСК

Скандальный Окружной административный суд Киева может лишиться некоторых полномочий. Зеленский намерен уже 15 февраля направить в Верховную Раду 3 законопроекта по этому поводу.

Что предусматривают законопроекты

Ряд судебных споров хотят забрать из исключительной подсудности ОАСК. Зато их планируют передать Верховному суду как суду первой инстанции. Намерены проверять на добропорядочность действующих и будущих членов Высшего совета правосудия. Законопроектом урегулируют вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов. Хотят внести изменения в Кодекс об админправонарушениях. Таким образом введут ответственность за непредоставление информации на запрос дисциплинарного инспектора ВРП.

Что этому предшествовало