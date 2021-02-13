Главные новости 13 февраля: сокращение полномочий ОАСК и возвращение моряков
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Президент Владимир Зеленский инициировал сокращение полномочия ОАСК. Таковы были главные новости 13 февраля.
Источник:24 канал
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Сокращение полномочий ОАСК
Скандальный Окружной административный суд Киева может лишиться некоторых полномочий. Зеленский намерен уже 15 февраля направить в Верховную Раду 3 законопроекта по этому поводу.
Что предусматривают законопроекты
- Ряд судебных споров хотят забрать из исключительной подсудности ОАСК. Зато их планируют передать Верховному суду как суду первой инстанции.
- Намерены проверять на добропорядочность действующих и будущих членов Высшего совета правосудия. Законопроектом урегулируют вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов.
- Хотят внести изменения в Кодекс об админправонарушениях. Таким образом введут ответственность за непредоставление информации на запрос дисциплинарного инспектора ВРП.
Что этому предшествовало
- ОАСК отличался своими скандальными решениями.
- Например, недавно суд вернул проспекту Степана Бандеры в Киеве его предыдущее название – Московский.
- Ранее суд отменил постановление о новой редакции украинского правописания.
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