СБУ открыла дело из-за Харьковских соглашений и взялась за "Донецкоблгаз". Максима Микитася освободили из-под стражи. Новая "нормандская встреча" может состояться уже в апреле. Украину накрыла непогода со снегопадами и штормовым ветром. Полиция наведалась на "Буковель" и начала выписывать штрафы. Такими были главные новости 12 марта.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

СБУ начала расследование Харьковских соглашений

Источник: СБУ

На своем заседании 11 марта СНБО поручил СБУ провести расследование относительно вероятной госизмены из-за Харьковских соглашений. Поэтому уже на следующий день Служба безопасности Украины начала досудебное расследование.

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По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных России в Крыму. Через несколько лет, в 2014 году, они будут причастными к оккупации полуострова.

Что известно о Харьковских соглашениях?

Речь идет о договоренностях, которые заключили в апреле 2010 года в Харькове.

Подписали их тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев.

По соглашениям пребывание Черноморского Флота России в Севастополе продлили на 25 лет.

За это Украине предоставили 30% скидки на газ.

Верховная Рада ратифицировала этот документ.

В 2014 году Генпрокуратура открыла дело из-за этих соглашений. Речь шла о вероятном злоупотреблении властью и государственной измене.

Обратите внимание! Всего ратификацию соглашений поддержали 286 депутатов. Поименный список читайте по этой ссылке.



Кто подписал Харьковские соглашения / Инфографика 24 канала

СБУ взялась за владельцев "Донецкоблгаза"

Источник: СБУ

Служба безопасности Украины начала расследование против владельцев и должностных лиц "Донецкоблгаза". Досудебное расследование ведут по факту совершения диверсии.

Владельцами предприятия являются иностранные офшорные компании с признаками фиктивности. Они подконтрольны гражданину Украины, который сейчас находится на территории России,

– заявили в СБУ.

Отключение тепла в Донецкой области: главное

6 марта в Донецкой области прекратили газоснабжение.

Из-за этого жилые дома, школы и больницы остались без тепла.

Газ отключил "Донецкоблгаз". Дело в том, что "Донецктеплокоммунэнерго" задолжало 1,5 миллиарда гривен.

Поставки газа возобновили следующей же ночью – 7 марта.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что именно "Донецкоблгаз" является виновным в том, что люди остались без тепла.

Микитась вышел из СИЗО

Источник: фейсбук Максима Микитася

Скандальный экс-нардеп Максим Микитась вышел из-под стражи. Шевченковский районный суд Киева отпустил застройщика, которого подозревают в хищении имущества Нацгвардии.

Подробнее Скандального экс-нардепа-застройщика Микитася выпустили из СИЗО



Микитась вышел из СИЗО 12 марта / Фото из его фейсбука

Стоит отметить: дело, по которому Микитася держали в СИЗО, касается похищения человека, а не коррупционных схем. Речь идет о заказе похищения юриста столичной компании Олега Мирошниченко. Он в свое время работал на экс-нардепа.

Дела против Микитася: коротко

29 декабря Микитасю объявили подозрение по уголовному делу о похищении человека. Похитители требовали 800 тысяч долларов.

Полиция и прокуратура заявили, что у них есть достаточно оснований подозревать застройщика в организации похищения человека.

Относительно экс-нардепа есть другое дело – коррупционное. В нем Микитася подозревают в хищении имущества Национальной гвардии.

Там же фигурирует Олег Татаров – заместитель главы Офиса Президента. Микитась дал показания, что именно через Татарова передавались деньги для взятки.

Новая нормандская встреча

Источник: 24 канал

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что встреча "нормандской четверки" может состояться уже в скором времени – в апреле 2021 года.

Встреча лидеров стран-участниц Нормандского формата может состояться в апреле,

– сказал Кравчук.

Впрочем, в России такую информацию пока опровергли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина пока не запланирована встреча в нормандском формате.

К слову США могут дать нормандскому формату больше влияния, – Кравчук

Кравчук добавил, что на встрече в нормандском формате обязательно должен быть представитель США. В то же время он добавил, что речь идет не о присутствии собственно президента, это может быть вице-президент, госсекретарь или любой другой официальный представитель.

Непогода вернулась в Украину

Источник: 24 канал

Утром 12 марта спасатели почти на всей территории Украины объявили штормовое предупреждение. В регионах бушевал сильный ветер, а на дорогах образовалась гололедица.

Последствия непогоды

В Одессе начался "деревопад": были случаи, когда деревья повредили машины. Море разбушевалось, волны кое-где поднялись на полметра.

В западных областях замело дороги. Пришлось привлекать технику для очистки путей.

В Киеве ветер достигал 15 – 20 метров в секунду. Мэр Киева Виталий Кличко призвал руководителей предприятий и организаций сократить рабочий день.

Полиция взялась за "Буковель"

Источник: 24 канал

После волны возмущений местных жителей и представителей малого бизнеса, на горнолыжный курорт "Буковель" наведались полицейские.

Как сообщили очевидцы 24 каналу, подъемники временно приостановили, а людей на них не пускали.

Впоследствии несколько подъемников возобновили свою работу, но ездят пустые, туристы могут пока пользоваться только одним из них. Кассы также не работали, а полицейские вели разговор с работниками.

Ситуация на "Буковеле" 12 марта: смотрите видео

Напомним. 11 марта предприниматели из Ивано-Франковской области заблокировали дорогу на "Буковель". Протестующие заявляли, что если источником распространения вируса является именно этот курорт, то нужно срочно его закрыть.