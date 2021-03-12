Главные новости 12 марта: Микитась вышел из СИЗО, непогода в Украине
СБУ открыла дело из-за Харьковских соглашений и взялась за "Донецкоблгаз". Максима Микитася освободили из-под стражи. Новая "нормандская встреча" может состояться уже в апреле. Украину накрыла непогода со снегопадами и штормовым ветром. Полиция наведалась на "Буковель" и начала выписывать штрафы. Такими были главные новости 12 марта.
Источник:24 канал
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
СБУ начала расследование Харьковских соглашений
Источник: СБУ
На своем заседании 11 марта СНБО поручил СБУ провести расследование относительно вероятной госизмены из-за Харьковских соглашений. Поэтому уже на следующий день Служба безопасности Украины начала досудебное расследование.
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По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных России в Крыму. Через несколько лет, в 2014 году, они будут причастными к оккупации полуострова.
Что известно о Харьковских соглашениях?
- Речь идет о договоренностях, которые заключили в апреле 2010 года в Харькове.
- Подписали их тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев.
- По соглашениям пребывание Черноморского Флота России в Севастополе продлили на 25 лет.
- За это Украине предоставили 30% скидки на газ.
- Верховная Рада ратифицировала этот документ.
- В 2014 году Генпрокуратура открыла дело из-за этих соглашений. Речь шла о вероятном злоупотреблении властью и государственной измене.
Кто подписал Харьковские соглашения / Инфографика 24 канала
СБУ взялась за владельцев "Донецкоблгаза"
Источник: СБУ
Служба безопасности Украины начала расследование против владельцев и должностных лиц "Донецкоблгаза". Досудебное расследование ведут по факту совершения диверсии.
Владельцами предприятия являются иностранные офшорные компании с признаками фиктивности. Они подконтрольны гражданину Украины, который сейчас находится на территории России,
– заявили в СБУ.
Отключение тепла в Донецкой области: главное
- 6 марта в Донецкой области прекратили газоснабжение.
- Из-за этого жилые дома, школы и больницы остались без тепла.
- Газ отключил "Донецкоблгаз". Дело в том, что "Донецктеплокоммунэнерго" задолжало 1,5 миллиарда гривен.
- Поставки газа возобновили следующей же ночью – 7 марта.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что именно "Донецкоблгаз" является виновным в том, что люди остались без тепла.
Микитась вышел из СИЗО
Источник: фейсбук Максима Микитася
Скандальный экс-нардеп Максим Микитась вышел из-под стражи. Шевченковский районный суд Киева отпустил застройщика, которого подозревают в хищении имущества Нацгвардии.
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Микитась вышел из СИЗО 12 марта / Фото из его фейсбука
Стоит отметить: дело, по которому Микитася держали в СИЗО, касается похищения человека, а не коррупционных схем. Речь идет о заказе похищения юриста столичной компании Олега Мирошниченко. Он в свое время работал на экс-нардепа.
Дела против Микитася: коротко
- 29 декабря Микитасю объявили подозрение по уголовному делу о похищении человека. Похитители требовали 800 тысяч долларов.
- Полиция и прокуратура заявили, что у них есть достаточно оснований подозревать застройщика в организации похищения человека.
- Относительно экс-нардепа есть другое дело – коррупционное. В нем Микитася подозревают в хищении имущества Национальной гвардии.
- Там же фигурирует Олег Татаров – заместитель главы Офиса Президента. Микитась дал показания, что именно через Татарова передавались деньги для взятки.
Новая нормандская встреча
Источник: 24 канал
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что встреча "нормандской четверки" может состояться уже в скором времени – в апреле 2021 года.
Встреча лидеров стран-участниц Нормандского формата может состояться в апреле,
– сказал Кравчук.
Впрочем, в России такую информацию пока опровергли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина пока не запланирована встреча в нормандском формате.
К слову США могут дать нормандскому формату больше влияния, – Кравчук
Кравчук добавил, что на встрече в нормандском формате обязательно должен быть представитель США. В то же время он добавил, что речь идет не о присутствии собственно президента, это может быть вице-президент, госсекретарь или любой другой официальный представитель.
Непогода вернулась в Украину
Источник: 24 канал
Утром 12 марта спасатели почти на всей территории Украины объявили штормовое предупреждение. В регионах бушевал сильный ветер, а на дорогах образовалась гололедица.
Последствия непогоды
- В Одессе начался "деревопад": были случаи, когда деревья повредили машины. Море разбушевалось, волны кое-где поднялись на полметра.
- В западных областях замело дороги. Пришлось привлекать технику для очистки путей.
- В Киеве ветер достигал 15 – 20 метров в секунду. Мэр Киева Виталий Кличко призвал руководителей предприятий и организаций сократить рабочий день.
Полиция взялась за "Буковель"
Источник: 24 канал
После волны возмущений местных жителей и представителей малого бизнеса, на горнолыжный курорт "Буковель" наведались полицейские.
Как сообщили очевидцы 24 каналу, подъемники временно приостановили, а людей на них не пускали.
Впоследствии несколько подъемников возобновили свою работу, но ездят пустые, туристы могут пока пользоваться только одним из них. Кассы также не работали, а полицейские вели разговор с работниками.
Ситуация на "Буковеле" 12 марта: смотрите видео
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