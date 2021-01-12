Президент Владимир Зеленский 12 января 2021 года встретился с лидером Молдовы Майей Санду. Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что локдаун необходимо продлить после 24 января. Оккупанты 9 часов не пускали крымских татар в Ростов-на-Дону, где они хотели поддержать своих земляков. Сколько Тупицкий заплатил за роскошный отдых в Дубае. Такими были главные новости 12 января.

Главные новости Украины и мира за сегодня:

Визит Санду в Украину

Президент Молдовы Майя Санду посетила 12 января Украину с официальным визитом. В первый же день она встретилась с украинским лидером Владимиром Зеленским и провела встречу с премьером Денисом Шмыгалем.

Важно Майя Санду приехала в Украину: видео встречи с Зеленским

Главной целью Майи Санду является стремление наладить отношения между Молдовой и Украиной. Ведь последние 4 года на уровне президентов не было никаких встреч, все из-за откровенной пророссийской позиции предыдущего президента Игоря Додона.

Встреча Санду с Зеленским: главное

Лидеры государств обсудили ситуацию в Приднестровском регионе Молдовы. Зеленский отметил: "Позиция Украины в этом вопросе неизменна. Мы твердо поддерживаем суверенитет Молдовы в рамках ее международно признанных границ".

Молдовы. Зеленский отметил: "Позиция Украины в этом вопросе неизменна. Мы твердо поддерживаем суверенитет Молдовы в рамках ее международно признанных границ". Президенты решили создать Президентский совет – новый постоянный формат диалога и механизм координации актуальных задач сотрудничества.

– новый постоянный формат диалога и механизм координации актуальных задач сотрудничества. Также лидеры стран обсудили создание пограничного мостового перехода через реку Днестр. По словам Зеленского, это сократит время путешествия между столицами до 5 часов.

через реку Днестр. По словам Зеленского, это сократит время путешествия между столицами до 5 часов. Они рассматривали энергетический вопрос . В частности, увеличение объемов природного газа Молдовы, который хранится в украинских хранилищах.

. В частности, увеличение объемов природного газа Молдовы, который хранится в украинских хранилищах. Санду выразила поддержку суверенитета и независимости Украины.

Обратите внимание! Санду имеет проевропейские взгляды и решительно настроена на улучшение отношений между Украиной и Молдовой. А во время своей инаугурации Майя Санду заговорила на украинском. Она это сделала из-за того, что в Молдове живут 6,6% украинцев.

Почему в Украине следует продлить локдаун

Министр здравоохранения Максим Степанов уверен, что в Украине есть все основания для продления локдауна после 24 января. Среди главных причин он выделил:

январские праздники , которые сопровождались массовым празднованием с участием большого количества людей;

, которые сопровождались массовым празднованием с участием большого количества людей; сезонное увеличение количества больных гриппом, которое начинается именно в январе.

Максим Степанов пояснил, что грипп передается так же, как коронавирус. И эту болезнь можно предупредить прекращением контакта между людьми. Потому что и грипп, и COVID-19 имеют одинаковые осложнения.

Иногда они нуждаются в лечении в учреждениях здравоохранения. И мы заинтересованы в том, чтобы не было ни в коем случае критической нагрузки на медицинскую систему,

– подытожил глава Минздрава.

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Локдаун в Украине / Инфографика 24 канала

Задержание крымских татар

Еще накануне, 11 января, десятки крымских татар выехали в Ростов-на-Дону. Там они хотели поддержать своих земляков, которых должен был судить ростовский суд по делу "Хизб ут-Тахрир". Впрочем, на Крымском мосту силовики задержали крымских татар и продержали их на морозе 9 часов.

По словам очевидцев, силовики на блокпосту останавливали только автомобили на крымских номерах. Они забирали у водителей документы на авто и водительское удостоверение. Всего 120 крымских татар провели на мосту 9 часов. Среди них были люди от 16 до 67 лет.

Дело "Хизб ут-Тахрир": что известно

"Хизб ут-Тахрир – это исламская политическая партия, которую Россия признала террористической и запретила. Однако во многих странах мира она действует безо всяких ограничений.

В причастности к этой партии оккупанты обвиняют 25 крымскотатарских общественных активистов.

Материалы "дела" содержат аудиозаписи, на которых зафиксировано, что осужденные вели дискуссии на религиозные и политические темы.

Задержание крымских татар оккупантами: смотрите видео

Сколько председатель КСУ заплатил за отдых в Дубае

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий улетел на отдых в Дубаи. По информации СМИ, он поселился на королевской вилле, в которой сутки стоят 300 тысяч гривен. Однако в КСУ поспешили это опровергнуть.

В Конституционном Суде подтвердили, что Тупицкий действительно находится в отпуске до 13 января 2021 года. Однако в суде отметили, что за весь отдых с семьей Тупицкий выложил менее 250 тысяч гривен. В эту сумму входит:

авиаперелет в обе стороны,

проживание в двухкомнатном номере отеля,

двухразовое питание,

трансфер,

страхование,

стоимость туристического обслуживания.

Как Тупицкий отдыхает в Дубае: смотрите видео

Тайные переговоры в нормандском формате

Вечером 12 января в Берлине стартовала встреча советников лидеров стран "нормандской четверки". Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают украинские СМИ.

Украину на встрече представляет глава ОП Андрей Ермак, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и представители СНБО. Российскую делегацию возглавил заместитель главы Администрации президента Путина Дмитрий Козак.

Приоритетом для украинской делегации является вопрос безопасности.

Позиция России

Представитель России заявил, что окончательных решений в вопросе найти не удалось.

Найти окончательные решения не удалось, договорились подготовить новые принципы и подходы к формированию дорожной карты трехсторонней контактной группы по всеобъемлющему урегулированию конфликта,

– сказал Козак.

По его словам, следующая встреча состоится в том же формате при участии политических советников и представителей МИД четырех стран, скорее всего, "в формате видеоконференции".

Что было раньше

Отметим, что ранее точную дату встречи советников лидеров стран "нормандской четверки" не обнародовали. Однако Андрей Ермак отмечал, что она запланирована на январь 2021 года.

Еще в декабре 2020 года спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что Россия подтвердила готовность к возобновлению нормандского формата.

Планировалось, что на этой встрече будут вести дискуссии о войне на Донбассе и искать решения, как достичь мира на этих территориях.

Больше о нормандском формате, блокировании нового саммита Россией и заявлениях политиков – по ссылке