Главные новости 12 февраля: на Донбассе подорвался боец ВСУ, в Украине царит непогода
На Донбассе украинский военный подорвался на неизвестном взрывном предмете. Нардепу Верховной Рады сообщили о подозрении за "кнопкодавство". Зеленский опубликовал видео поездки на Донбасс. Украина обсудила с ЕС ряд важных вопросов. В Украине продолжает господствовать непогода. Такими были главные новости 12 февраля.
Источник:24 канал
Важнейшие новости Украины и мира за сегодня, 12 февраля:
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На Донбассе подорвался военный
В пятницу, 12 февраля, возле села Павлополь Донецкой области украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
Источник: Оперативно-тактическая группировка "Восток"
К счастью, боец ВСУ – жив. Военного оперативно доставить в лечебное учреждение.
Обстоятельства инцидента устанавливает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
Взрывные устройства на Донбассе: что известно
- В 2021 году это уже не первый случай, когда украинские военные подрываются на взрывных устройствах.
- 6 февраля вблизи Новомихайловки взрыв унес жизни 2 героев – старшего солдата Назария Полищука и солдата Алексея Подвезенного.
- Еще один военный находится в больнице.
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Назвали имя погибшего 11 февраля на Донбассе воина
На Донбассе вечером 11 февраля пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ из пулеметов. В результате погиб военный Владислав Лященко.
Источник: 28 ОМБр имени Рыцарей зимнего похода
Владислав погиб от вражеских обстрелов во время перемещения на взводном опорном пункте вблизи Новомихайловки.
Очень трудно писать такие сообщения, особенно тогда, когда только несколько дней назад мы похоронили двух наших собратьев. Но, к сожалению, война снова оборвала еще одну жизнь, поэтому с болью сообщаем, что вчера мы потеряли нашего собрата,
– рассказали в бригаде.
28 ОМБр и журналисты 24 канала выражают семье погибшего Владислава Лященко искренние соболезнования.
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Зеленский обнародовал видео с передовой
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором отчитался о своей поездке на Донбасс вместе с послами G7. В ролике глава государства еще раз поблагодарил украинских воинов.
Источник: телеграмм Владимира Зеленского
Глава государства подчеркнул, что на передовую нужно ездить и самим, и с иностранными гостями, чтобы убедиться, что режим прекращения огня нужен только Украине, но не боевикам.
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Что говорил президент Зеленский
Владимир Зеленский отметил, что перемирию мешают коварство врага и его провокации.
Мы должны постоянно ездить "на ноль". И сами – чтобы понимать, что наша армия сильна – как психологически, так и по уровню обеспечения. И вместе с иностранными гостями,
– отметил Зеленский.
Он также пообщался с военными и вручил им награды. Кстати, во время поездки чиновники получили сообщение о гибели украинского бойца.
Что говорили послы стран "Большой семерки"
- Послы подчеркнули, что Минские соглашения – это единственный путь мирного урегулирования конфликта.
- Хотя окончание войны может быть не скоро, однако международное сообщество будет работать над этим.
Владимир Зеленский приехал в Донецкую область: смотрите видео
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Нардепу сообщили подозрение за "кнопкодавство"
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что народному депутату Верховной Рады Украины сообщили о подозрении за "кнопкодавство". По ее словам, это первый случай в практике.
Источник: фейсбук Ирины Венедиктовой
По информации СМИ, говорится о парламентарии от группы "Доверие" Владиславе Поляк.
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Ирина Венедиктова заявила, что нардепа подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшим тяжелые последствия.
Нардеп при рассмотрении поправок к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения неоднократно совершал неличное голосование с использованием персональной карточки коллеги,
– написала она.
Нардеп не появился в Офис генпрокурора
Парламентария вызвали в Офис генпрокурора 11 февраля, чтобы вручить уведомление о подозрении. Однако, как отметила генпрокурор, политик не появился и причину своего отсутствия не сообщил.
"Письменное уведомление о подозрении в порядке, предусмотренном УПК Украины, направлено в Аппарат Верховной Рады Украины, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи", – рассказала Ирина Венедиктова.
В Офисе генпрокурора отмечают, что уголовная ответственность за "кнопкодавство" – важный предохранитель.
СМИ сообщают, что речь – о Поляке
Между тем, Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники сообщает, что сообщили о подозрении нардепу от группы "Доверие" Владиславу Поляку. Он – беспартийный, избран в Раду на мажоритарном округе в Закарпатье.
Что известно об уголовной ответственности за "кнопкодавство"
Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины" в декабре 2019 года. "За" проголосовал 261 депутат. Закон вступил в силу 16 января 2020 года.
Основные положения закона:
- Закон устанавливает уголовную ответственность за неперсональное голосование депутатов в Раде.
- С парламентариев будут взимать штраф в размере от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 50 до 85 тысяч гривен).
- Расследование кнопкодавства парламентариями будут осуществлять следственные органы Государственного бюро расследований.
Украина и ЕС обсудили ряд важных вопросов
Украина и Евросоюз во время заседания Совета ассоциации 11 февраля в Брюсселе обсудили ряд важных вопросов. В частности, подтвердили желание укрепить политические ассоциации и экономическую интеграцию между Украиной и ЕС.
Источник: Кабинет Министров
Одной из ключевых целей является создание всеобъемлющей зоны свободной торговли. Сотрудничество будет осуществляться на основе Соглашения об ассоциации.
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Заседание Совета ассоциации состоялось под сопредседательством главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Политики обсудили ключевые вопросы отношений ЕС и Украины.
COVID-19
Стороны отметили взаимное единство и солидарность в борьбе с пандемией коронавируса.
В ЕС отметили, что готовы помочь Украине получить ранний доступ к вакцинам. Кроме того, ЕС поддержит кампанию вакцинации через региональный проект совместно с ВОЗ. Совет ассоциации также ожидает, что вскоре украинцы смогут свободно путешествовать.
Реформы
ЕС приветствует усилия Украины на пути к реформированию. Однако необходимо активизировать усилия на пути к укреплению верховенства права и надлежащего функционирования антикоррупционных органов.
Приоритетом для Украины остается судебная реформа. Кроме того, вследствие конституционного кризиса в Украине необходимо восстановить систему электронного декларирования и проверить добродетель судей.
Минские договоренности и нормандский формат
В ЕС в очередной раз подтвердили приверженность территориальной целостности Украины. Кроме того, Совет ассоциации подчеркнул важность режима прекращения огня с 27 июля 2020 года.
ЕС также настаивает, что Россия должна выполнить Минские договоренности.
Совет ассоциации поддерживает усилия Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.
Оккупированный Крым
В ЕС подчеркнули: ситуация с правами человека на оккупированном полуострове Крым ухудшается. Россия проводит активную политику милитаризации.
Совет ассоциации призвал Россию немедленно освободить всех пленников Кремля на Крымском полуострове.
Соглашение о свободном небе
В ЕС отметили, что Соглашение об общем авиационном пространстве следует заключить как можно быстрее. Лучше всего это сделать уже в 2021 году.
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Украину замело снегом, повсюду царит непогода
В Украине уже несколько дней подряд бушует непогода. Расчищать дороги помогает даже спецтехника. В центральных, северных и западных регионах – метели и снежные заносы. Из-за непогоды без электроснабжения остались 86 населенных пунктов.
Источник: Укравтодор
Утром 12 февраля осадки усилились практически по всей территории Украины, в отдельных регионах до снега добавился еще и дождь.
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На Львовщине выпало до 90 сантиметров снега
Рекордсменом по количеству выпавшего снега, стала Львовская область – до 90 сантиметров. В Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровненской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях – 15-20 сантиметров.
Шел дождь в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях.
Порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду. Холоднее всего – в западных областях – до -14, в Карпатах – до 20 градусов ниже нуля.
На дорогах – гололедица
Из-за непогоды советуют быть осторожными водителям, ведь покрытие дорог – мокрое, местами заснеженное. На дорогах, кроме юго-востока, – гололедица.
За последние сутки ограничения на движение грузовиков сняли на Закарпатье, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Винницкой, Киевской областях.
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Какой будет погода в ближайшие дни
- Синоптики предупредили, что в период с 15 по 18 февраля в северных областях столбики термометров будут показывать -25... -30 градусов.
- По словам Николая Кульбиды, меньшие морозы ожидают только в Одесской области и на Закарпатье. В южных и восточных областях будет -15 … -18 градусов, а средняя ночная температура по стране составит -20… -28 градусов.
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