На Донбассе украинский военный подорвался на неизвестном взрывном предмете. Нардепу Верховной Рады сообщили о подозрении за "кнопкодавство". Зеленский опубликовал видео поездки на Донбасс. Украина обсудила с ЕС ряд важных вопросов. В Украине продолжает господствовать непогода. Такими были главные новости 12 февраля.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня, 12 февраля:

Читайте также Из-за непогоды украинцы попали в ДТП в Польше: много пострадавших

На Донбассе подорвался военный

В пятницу, 12 февраля, возле села Павлополь Донецкой области украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Восток"

К счастью, боец ​​ВСУ – жив. Военного оперативно доставить в лечебное учреждение.

Обстоятельства инцидента устанавливает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Обратите внимание! В Минобороны 12 февраля сообщили, что российские боевики устанавливают минно-взрывные заграждения фактически вдоль всей линии соприкосновения.

Взрывные устройства на Донбассе: что известно

В 2021 году это уже не первый случай, когда украинские военные подрываются на взрывных устройствах.

6 февраля вблизи Новомихайловки взрыв унес жизни 2 героев – старшего солдата Назария Полищука и солдата Алексея Подвезенного.

Еще один военный находится в больнице.

Актуально Боевики стянули танки, "Грады" и гаубицы на Луганщину, – ОБСЕ

Назвали имя погибшего 11 февраля на Донбассе воина

На Донбассе вечером 11 февраля пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ из пулеметов. В результате погиб военный Владислав Лященко.

Источник: 28 ОМБр имени Рыцарей зимнего похода

Владислав погиб от вражеских обстрелов во время перемещения на взводном опорном пункте вблизи Новомихайловки.

Обратите внимание! Из-за гибели бойца в результате вражеских обстрелов, Украина направила ноту в СММ ОБСЕ.

Очень трудно писать такие сообщения, особенно тогда, когда только несколько дней назад мы похоронили двух наших собратьев. Но, к сожалению, война снова оборвала еще одну жизнь, поэтому с болью сообщаем, что вчера мы потеряли нашего собрата,

– рассказали в бригаде.

28 ОМБр и журналисты 24 канала выражают семье погибшего Владислава Лященко искренние соболезнования.

Это важно Война на Донбассе: сколько военных уже погибло в 2021 году

Зеленский обнародовал видео с передовой

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором отчитался о своей поездке на Донбасс вместе с послами G7. В ролике глава государства еще раз поблагодарил украинских воинов.

Источник: телеграмм Владимира Зеленского

Глава государства подчеркнул, что на передовую нужно ездить и самим, и с иностранными гостями, чтобы убедиться, что режим прекращения огня нужен только Украине, но не боевикам.

К теме Зеленский поблагодарил послов G7, которые побывали на передовой вместе с ним

Что говорил президент Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что перемирию мешают коварство врага и его провокации.

Мы должны постоянно ездить "на ноль". И сами – чтобы понимать, что наша армия сильна – как психологически, так и по уровню обеспечения. И вместе с иностранными гостями,

– отметил Зеленский.

Он также пообщался с военными и вручил им награды. Кстати, во время поездки чиновники получили сообщение о гибели украинского бойца.

Что говорили послы стран "Большой семерки"

Послы подчеркнули, что Минские соглашения – это единственный путь мирного урегулирования конфликта.

Хотя окончание войны может быть не скоро, однако международное сообщество будет работать над этим.

Обратите внимание! Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область с послами G7 11 февраля. Вместе с ними приехал и глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Владимир Зеленский приехал в Донецкую область: смотрите видео

Читайте также У ребят есть приказ, – Зеленский об убийствах снайперами воинов ВСУ

Нардепу сообщили подозрение за "кнопкодавство"

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что народному депутату Верховной Рады Украины сообщили о подозрении за "кнопкодавство". По ее словам, это первый случай в практике.

Источник: фейсбук Ирины Венедиктовой

По информации СМИ, говорится о парламентарии от группы "Доверие" Владиславе Поляк.

Это интересно Из-за прогулов нардепы потеряли почти 40 миллионов гривен: кто "отличился"

Ирина Венедиктова заявила, что нардепа подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшим тяжелые последствия.

Нардеп при рассмотрении поправок к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения неоднократно совершал неличное голосование с использованием персональной карточки коллеги,

– написала она.

Нардеп не появился в Офис генпрокурора

Парламентария вызвали в Офис генпрокурора 11 февраля, чтобы вручить уведомление о подозрении. Однако, как отметила генпрокурор, политик не появился и причину своего отсутствия не сообщил.

"Письменное уведомление о подозрении в порядке, предусмотренном УПК Украины, направлено в Аппарат Верховной Рады Украины, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи", – рассказала Ирина Венедиктова.

В Офисе генпрокурора отмечают, что уголовная ответственность за "кнопкодавство" – важный предохранитель.

СМИ сообщают, что речь – о Поляке

Между тем, Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники сообщает, что сообщили о подозрении нардепу от группы "Доверие" Владиславу Поляку. Он – беспартийный, избран в Раду на мажоритарном округе в Закарпатье.

Что известно об уголовной ответственности за "кнопкодавство"

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины" в декабре 2019 года. "За" проголосовал 261 депутат. Закон вступил в силу 16 января 2020 года.

Основные положения закона:

Закон устанавливает уголовную ответственность за неперсональное голосование депутатов в Раде.

С парламентариев будут взимать штраф в размере от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 50 до 85 тысяч гривен).

Расследование кнопкодавства парламентариями будут осуществлять следственные органы Государственного бюро расследований.

Украина и ЕС обсудили ряд важных вопросов

Украина и Евросоюз во время заседания Совета ассоциации 11 февраля в Брюсселе обсудили ряд важных вопросов. В частности, подтвердили желание укрепить политические ассоциации и экономическую интеграцию между Украиной и ЕС.

Источник: Кабинет Министров

Одной из ключевых целей является создание всеобъемлющей зоны свободной торговли. Сотрудничество будет осуществляться на основе Соглашения об ассоциации.

К слову Санкции ЕС против РФ будут действовать до полного выполнения минских договоренностей, – Боррель

Заседание Совета ассоциации состоялось под сопредседательством главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Политики обсудили ключевые вопросы отношений ЕС и Украины.

COVID-19

Стороны отметили взаимное единство и солидарность в борьбе с пандемией коронавируса.

В ЕС отметили, что готовы помочь Украине получить ранний доступ к вакцинам. Кроме того, ЕС поддержит кампанию вакцинации через региональный проект совместно с ВОЗ. Совет ассоциации также ожидает, что вскоре украинцы смогут свободно путешествовать.

Реформы

ЕС приветствует усилия Украины на пути к реформированию. Однако необходимо активизировать усилия на пути к укреплению верховенства права и надлежащего функционирования антикоррупционных органов.

Приоритетом для Украины остается судебная реформа. Кроме того, вследствие конституционного кризиса в Украине необходимо восстановить систему электронного декларирования и проверить добродетель судей.

Минские договоренности и нормандский формат

В ЕС в очередной раз подтвердили приверженность территориальной целостности Украины. Кроме того, Совет ассоциации подчеркнул важность режима прекращения огня с 27 июля 2020 года.

ЕС также настаивает, что Россия должна выполнить Минские договоренности.

Совет ассоциации поддерживает усилия Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.

Оккупированный Крым

В ЕС подчеркнули: ситуация с правами человека на оккупированном полуострове Крым ухудшается. Россия проводит активную политику милитаризации.

Совет ассоциации призвал Россию немедленно освободить всех пленников Кремля на Крымском полуострове.

Соглашение о свободном небе

В ЕС отметили, что Соглашение об общем авиационном пространстве следует заключить как можно быстрее. Лучше всего это сделать уже в 2021 году.

Имейте в виду Европарламент поддержал Крымскую платформу: обещают способствовать

Украину замело снегом, повсюду царит непогода

В Украине уже несколько дней подряд бушует непогода. Расчищать дороги помогает даже спецтехника. В центральных, северных и западных регионах – метели и снежные заносы. Из-за непогоды без электроснабжения остались 86 населенных пунктов.

Источник: Укравтодор

Утром 12 февраля осадки усилились практически по всей территории Украины, в отдельных регионах до снега добавился еще и дождь.

Читайте также Прогноз погоды на 13 февраля: в Украине без снега, но ударят морозы

Рекордсменом по количеству выпавшего снега, стала Львовская область – до 90 сантиметров. В Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровненской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях – 15-20 сантиметров.

Шел дождь в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях.

Порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду. Холоднее всего – в западных областях – до -14, в Карпатах – до 20 градусов ниже нуля.

На дорогах – гололедица

Из-за непогоды советуют быть осторожными водителям, ведь покрытие дорог – мокрое, местами заснеженное. На дорогах, кроме юго-востока, – гололедица.

За последние сутки ограничения на движение грузовиков сняли на Закарпатье, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Винницкой, Киевской областях.

К слову Киев накрыли снегопады: фото, видео

Какой будет погода в ближайшие дни